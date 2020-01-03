11 отзывов оставили туристы

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Страсбург, в котором живет Рождество

Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве

5
11 отзывов
Марина
Марина – Гид из Страсбурга
Брецель, менеля, тарт фламбе — после нашей прогулки эти загадочные слова станут для вас неизменными символами Рождества! Мы обойдем старинные и концептуальные ярмарки в центре Страсбурга — от сияющей огнями площади Клебер до альтернативного эко-рынка.

А по пути поговорим о зимних традициях Эльзаса, наслаждаясь горячим вином 🍷 или шоколадом.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €65 за экскурсию

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Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество

Что вас ожидает

Магия праздничных ярмарок
Рождественский экспресс отправляется! Мы пройдем по самым ярким ярмаркам Страсбурга, у каждой из которых — своя тематика, история 📖 и непередаваемая атмосфера. Отыщем ремесленные лавки, в которых закупаются подарками местные жители. И прогуляемся по сияющим улочкам Страсбурга, наполненным ароматами горячего вина и корицы, свежеиспеченных блинов, вафель и шоколада.

🎄 На площади Клебер вас ждут самая большая елка в городе, каток и благотворительный базар с классическими рождественскими атрибутами.
🥨 Затем отправимся в район Маленькой Франции — заглянем на фермерский рынок, чтобы оценить местные деликатесы и купить гастро-сувениры из Эльзаса.
🍭 А после окажемся на альтернативном рождественском рынке Off — здесь вы увидите эко-подарки ручной работы, встретите модную страсбургскую молодежь и получите представление о современных трендах города.
🎅 На площади Гутенберг прогуляемся по колоритной ярмарке, которую в Страсбурге ежегодно проводит страна-гость — в этом году гостем будет Ливан!

Всё о Рождестве в Эльзасе
Чтобы вы в полной мере почувствовали себя жителем Страсбурга, я расскажу о рождественских традициях Эльзаса, о том, как отмечают праздник и какие угощения готовят (обязательно поделюсь любимыми рецептами). И, конечно, сориентирую вас, как весело 🥳 провести оставшиеся дни путешествия: концерты рождественской музыки, спектакли, мастер-классы — в этом году в Страсбурге запланировано около 500 мероприятий, большинство из которых бесплатные.

Организационные детали

  • В этом году ярмарки в Страсбурге пройдут с 22 ноября до 30 декабря
  • Напитки, лакомства и сувениры 🎁 на ярмарках оплачиваются отдельно и по желанию
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество
Страсбург, в котором живет Рождество

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день, меня зовут Марина, и я уже 12 лет живу в Страсбурге. Есть образование в сфере туризма, опыт проведения экскурсий, но самое главное — это любовь к городу и желание показать его глазами местного жителя. Провожу индивидуальные экскурсии-прогулки в дружеском формате, исходя из ваших интересов и пожеланий.
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11 отзывов оставили туристы

Майя
3 января 2020
Мы провели отличный день на Рождественских ярмарках Страсбурга! Марина подсказала нам лучшие места, рассказала об интересных традициях и помогла сориентироваться в самых красивых улицах города!
29 декабря 2019
Марина очень приветлива и приятна в общении. Интересный рассказчик. Ненавязчиво, познавательно и с учётом наших пожеланий и предпочтений. провела очень классную экскурсию по столице Рождества. С ее подачи стало абсолютно понятно, почему Страсбург так называют. Дала нам много ценных советов по дальнейшим нашим планам в этом городе и окрестностях. Спасибо огромное Марине за профессионализм и старания.
27 декабря 2019
Спасибо, Отличный пример грамотной и сбалансированной экскурсии по красивым, рождественским местам и интересной историей. Марине, как эгиду, отдельное спасибо
26 декабря 2019
Наша экскурсия с Мариной была 24 декабря буквально через час после нашего приезда. Благодаря Марине мы сразу же окунулись в волшебную рождественскую сказку Страсбурга, огромное спасибо нашему очаровательному гиду за интересные факты. Это было отличное начало нашего знакомства с городом, очень рекомендуем всем, кто хочет не теряя времени узнать главные достопримечательности Страсбурга.
21 декабря 2019
Познавательная экскурсия и великолепный гид Марина
Елена
20 декабря 2019
Марина - отличный гид, она помогла нам окунуться в рождественскую сказку и легко, быстро и непринужденно разобраться в лабиринте улочек и ярмарочных домиков незнакомого города. Марина обратила наше внимание на самые значимые места рождественского Страсбурга, показала работы местных мастеров, отвела в те места ярмарки, где продается самый вкусный глинтвейн, пряничный хлеб и сдобные человечки. Марина давно живёт в Страсбурге и тепло, красиво и захватывающе рассказывает о нем.
16 декабря 2019
Огромное спасибо Марине за настроение, которое она нам подарила. Именно та экскурсия, о которой мы так мечтали, с погружением в атмосферу, в мелочи и уют рождественского Страсбурга. Всем рекомендуем!
13 декабря 2019
Замечательная экскурсия по Рождественским рынкам.
7 декабря 2019
Марина рассказала много новых фактов про эльзаское Рождество. Гуляя по ярмаркам, обращала наше внимание на аутентичные лавочки с товарами, созданными местными мастерами. Советовала, что лучше купить, а на что не обращать внимание. Экскурсия была для нас интересной и полезной. Спасибо.
5 декабря 2019
История появления, традиции и фольклор ярмарок в Эльзасце наглядно показаны и сопровождены комментариями гида с любовью относящегося к местному колориту. Не влюбиться в Страсбург, его жителей и эту атмосферу после экскурсии с Мариной просто невозможно. Спасибо огромное за интересную и живую экскурсию!
2 декабря 2019
Остались очень довольны экскурсией, несмотря что Погода была очень неприветливая... Гид рассказывал интересные события не только по теме экскурсии но и об исторических событиях! Спасибр за интересную экскурсию! Обязательно порекомендуем друзьям и приедем на следующий год!

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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