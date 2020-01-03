11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Магия праздничных ярмарок

Рождественский экспресс отправляется! Мы пройдем по самым ярким ярмаркам Страсбурга, у каждой из которых — своя тематика, история 📖 и непередаваемая атмосфера. Отыщем ремесленные лавки, в которых закупаются подарками местные жители. И прогуляемся по сияющим улочкам Страсбурга, наполненным ароматами горячего вина и корицы, свежеиспеченных блинов, вафель и шоколада.

🎄 На площади Клебер вас ждут самая большая елка в городе, каток и благотворительный базар с классическими рождественскими атрибутами.

🥨 Затем отправимся в район Маленькой Франции — заглянем на фермерский рынок, чтобы оценить местные деликатесы и купить гастро-сувениры из Эльзаса.

🍭 А после окажемся на альтернативном рождественском рынке Off — здесь вы увидите эко-подарки ручной работы, встретите модную страсбургскую молодежь и получите представление о современных трендах города.

🎅 На площади Гутенберг прогуляемся по колоритной ярмарке, которую в Страсбурге ежегодно проводит страна-гость — в этом году гостем будет Ливан!

Всё о Рождестве в Эльзасе

Чтобы вы в полной мере почувствовали себя жителем Страсбурга, я расскажу о рождественских традициях Эльзаса, о том, как отмечают праздник и какие угощения готовят (обязательно поделюсь любимыми рецептами). И, конечно, сориентирую вас, как весело 🥳 провести оставшиеся дни путешествия: концерты рождественской музыки, спектакли, мастер-классы — в этом году в Страсбурге запланировано около 500 мероприятий, большинство из которых бесплатные.

Организационные детали