Страсбург недаром прозвали столицей Рождества — предлагаю вам в этом убедиться, увидеть своими глазами, попробовать на вкус и запомнить навсегда.
Вы окунётесь в дух старинных ярмарок, оцените традиционные праздничные угощения, вдоволь налюбуетесь огнями, украшениями. И ощутите дух волшебства!
Описание экскурсии
- Мы пройдём по всем рождественским рынкам Страсбурга — а по дороге рассмотрим красоты Старого года
- Выясним, чем рынки отличаются, откуда идёт эта традиция, кто на них приезжает и зачем
- Я покажу вам лучшие места, где купить самые вкусные пироги и самое сладкое горячее вино
Организационные детали
Экскурсия подходит всем — и взрослым, и детям. Однако хочу вас предупредить, что на рождественском рынке вы будете среди большого количества людей (особенно по субботам).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Place du Quartier Blanc
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 283 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои
