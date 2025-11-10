Мои заказы

Знакомьтесь, Страсбург

Путешествие по Страсбургу - это возможность узнать город с его уникальной архитектурой и богатой историей. Впечатления и открытия гарантированы
Прогулка по Страсбургу подарит вам уникальную возможность увидеть его главные достопримечательности.

Вы посетите исторический центр, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите величественный Страсбургский собор и узнаете интересные факты о дворце Роан. Квартал Маленькая Франция удивит своими узкими улочками и атмосферными ресторанами. По желанию, можно прокатиться на кораблике по живописным каналам города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический центр под охраной ЮНЕСКО
  • ⛪ Страсбургский собор и его смотровая
  • 🌉 Прогулка по кварталу Маленькая Франция
  • 🚤 Возможность покататься на кораблике
  • 🍽️ Рестораны с французской кухней
Знакомьтесь, Страсбург© Алекс
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Дворец Роан
  • Страсбургский собор
  • Квартал Маленькая Франция

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по историческому центру города, которому организация ЮНЕСКО присвоила статус памятника архитектуры всемирного значения — наряду с такими городами как Венеция и Прага.

Посмотрим на дворец Роан и Страсбургский собор — самый высокий европейский храм 18 века. Поднимемся на смотровую собора.

Прогуляемся по кварталу Маленькая Франция с лабиринтами узких улочек и уютными ресторанами. В них можно отведать блюда как французской, так и европейской кухонь. Кроме того, Страсбург — это мировая столица фуа-гра!

При желании покатаемся на кораблике по живописным каналам города.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку собора (€5 за чел.) и катание на кораблике (по желанию):

  • Тариф для людей старше 18 лет — €16
  • Для детей 13–17 лет — €14,70
  • Для детей 4–12 лет — €8,90
  • Бесплатно для детей до 4 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Гутенбергу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваш гид в Страсбурге
Провёл экскурсии для 348 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алекс. Работаю гидом с незапамятных времен. Приглашаю познакомиться с «летней столицей Европы», городом Баден-Баден, насладиться его чудесной природой, шармом, музеями, термами и казино. И открыть для себя много малоизвестных страниц мировой истории. Могу также провести для вас экскурсии в городе-студентов Хайдельберге и во второй политической столице Европы-Страсбурге. Оригинальность и самобытность этих городов гарантирую!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Страсбурга

