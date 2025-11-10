Прогулка по Страсбургу подарит вам уникальную возможность увидеть его главные достопримечательности.
Вы посетите исторический центр, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите величественный Страсбургский собор и узнаете интересные факты о дворце Роан. Квартал Маленькая Франция удивит своими узкими улочками и атмосферными ресторанами. По желанию, можно прокатиться на кораблике по живописным каналам города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический центр под охраной ЮНЕСКО
- ⛪ Страсбургский собор и его смотровая
- 🌉 Прогулка по кварталу Маленькая Франция
- 🚤 Возможность покататься на кораблике
- 🍽️ Рестораны с французской кухней
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Дворец Роан
- Страсбургский собор
- Квартал Маленькая Франция
Описание экскурсии
Мы пройдёмся по историческому центру города, которому организация ЮНЕСКО присвоила статус памятника архитектуры всемирного значения — наряду с такими городами как Венеция и Прага.
Посмотрим на дворец Роан и Страсбургский собор — самый высокий европейский храм 18 века. Поднимемся на смотровую собора.
Прогуляемся по кварталу Маленькая Франция с лабиринтами узких улочек и уютными ресторанами. В них можно отведать блюда как французской, так и европейской кухонь. Кроме того, Страсбург — это мировая столица фуа-гра!
При желании покатаемся на кораблике по живописным каналам города.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку собора (€5 за чел.) и катание на кораблике (по желанию):
- Тариф для людей старше 18 лет — €16
- Для детей 13–17 лет — €14,70
- Для детей 4–12 лет — €8,90
- Бесплатно для детей до 4 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Гутенбергу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Страсбурге
Провёл экскурсии для 348 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алекс. Работаю гидом с незапамятных времен. Приглашаю познакомиться с «летней столицей Европы», городом Баден-Баден, насладиться его чудесной природой, шармом, музеями, термами и казино. И открыть для себя много малоизвестных страниц мировой истории. Могу также провести для вас экскурсии в городе-студентов Хайдельберге и во второй политической столице Европы-Страсбурге. Оригинальность и самобытность этих городов гарантирую!
