Прогулка по Страсбургу подарит вам уникальную возможность увидеть его главные достопримечательности. Вы посетите исторический центр, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите величественный Страсбургский собор и узнаете интересные факты о дворце Роан. Квартал Маленькая Франция удивит своими узкими улочками и атмосферными ресторанами. По желанию, можно прокатиться на кораблике по живописным каналам города

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Страсбурге

Алекс Ваш гид в Страсбурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по историческому центру города, которому организация ЮНЕСКО присвоила статус памятника архитектуры всемирного значения — наряду с такими городами как Венеция и Прага.

Посмотрим на дворец Роан и Страсбургский собор — самый высокий европейский храм 18 века. Поднимемся на смотровую собора.

Прогуляемся по кварталу Маленькая Франция с лабиринтами узких улочек и уютными ресторанами. В них можно отведать блюда как французской, так и европейской кухонь. Кроме того, Страсбург — это мировая столица фуа-гра!

При желании покатаемся на кораблике по живописным каналам города.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку собора (€5 за чел.) и катание на кораблике (по желанию):