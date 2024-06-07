Обзорные и познавательные экскурсии Страсбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Страсбурге на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание со Страсбургом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Свидание со Страсбургом
Прогуляться по историческому центру и узнать, что общего у города и пшённой каши
«Вы услышите историю Страсбурга и познакомитесь с особенностями менталитета эльзасцев»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140126 за всё до 6 чел.
О Страсбурге с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
150 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка по Страсбургу
Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города
«Вы откроете три разных района, увидите, как сменяются пейзажи Старого и современного города, а каждые 10 минут будут остановки для близкого знакомства со столицей Эльзаса»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
«В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2024
    Свидание со Страсбургом
    Экскурсия была замечательной, нам все понравилось
  • а
    алексей
    5 июня 2024
    Свидание со Страсбургом
    Экскурсия прошла замечательно и легко. Марина отличный экскурсовод, которая уже много лет проживает в этом регионе, глубоко знает историю и
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    при этом не перегружает не нужной информации. Благодаря ей почувствовали атмосферу Эльзаса и узнали историю Страсбурга. Много путешествуем и редко встретишь такого экскурсовода с которым отначала до конца экскурсии были на одной волне. Были семьей с дочкой 6 лет.

  • П
    Петр
    23 апреля 2024
    Свидание со Страсбургом
    В экскурсии Марины чувствуется любовь к городу. Маршрут идеально подобран для обзора центра города. Кроме известных достопримечательностей Марина обратила внимание на небольшие, но колоритные детали. Посоветовала отличные места для ланча и ужина. Рекомендуем
  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
  • М
    Марина
    10 января 2024
    О Страсбурге с любовью
    И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
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    будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!

  • А
    Александр
    24 декабря 2023
    О Страсбурге с любовью
    Все супер! Рекомендую!
  • о
    ольга
    29 октября 2023
    О Страсбурге с любовью
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов
  • С
    София
    20 октября 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
  • Д
    Денис
    26 сентября 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
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    очень много знает про город и даже принесла открытки антикварные с изображением города в 19 веке. Экскурсия закончилась но я с нетерпением жду когда смогу вернуться и взять еще одну такую экскурсию. Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Свидание со Страсбургом
  2. О Страсбурге с любовью
  3. Велопрогулка по Страсбургу
  4. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в июне 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 126 до 299 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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