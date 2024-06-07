1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Свидание со Страсбургом
Прогуляться по историческому центру и узнать, что общего у города и пшённой каши
«Вы услышите историю Страсбурга и познакомитесь с особенностями менталитета эльзасцев»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Страсбургу
Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города
«Вы откроете три разных района, увидите, как сменяются пейзажи Старого и современного города, а каждые 10 минут будут остановки для близкого знакомства со столицей Эльзаса»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
«В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июня 2024Экскурсия была замечательной, нам все понравилось
- аалексей5 июня 2024Экскурсия прошла замечательно и легко. Марина отличный экскурсовод, которая уже много лет проживает в этом регионе, глубоко знает историю и
- ППетр23 апреля 2024В экскурсии Марины чувствуется любовь к городу. Маршрут идеально подобран для обзора центра города. Кроме известных достопримечательностей Марина обратила внимание на небольшие, но колоритные детали. Посоветовала отличные места для ланча и ужина. Рекомендуем
- ООльга18 февраля 2024В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
- ММарина10 января 2024И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
- ААлександр24 декабря 2023Все супер! Рекомендую!
- оольга29 октября 2023коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
- ССофия20 октября 2023огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
- ДДенис26 сентября 2023Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
- ТТатьяна21 сентября 2023Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Обзорные»
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