1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10% 56 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета €135 €150 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 24 отзыва Индивидуальная до 7 чел. О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой Начало: На Соборной площади €170 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 7 отзывов Аудиогид Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу» Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот Начало: У моста Понт-Кусс €7 за человека Другие экскурсии Страсбурга

