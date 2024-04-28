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будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!