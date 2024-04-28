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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Французский Страсбург с немецкой душой
Рассмотреть и понять город-билингв, ставший настоящим перекрёстком Европы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город и Маленькая Франция
Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila28 апреля 2024Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
- EEmilia16 февраля 2024Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ММарина10 января 2024И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном Все было интересно и очень понравилось
- ААлександр24 декабря 2023Все супер! Рекомендую!
- оольга29 октября 2023коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «История и архитектура»
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