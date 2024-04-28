Экскурсии Страсбурга об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Страсбурге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Французский Страсбург с немецкой душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Популярное предложение
Французский Страсбург с немецкой душой
Рассмотреть и понять город-билингв, ставший настоящим перекрёстком Европы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 8 чел.
Старый город и Маленькая Франция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старый город и Маленькая Франция
Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
О Страсбурге с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    28 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
  • E
    Emilia
    16 февраля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше
  • М
    Мария
    12 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
    читать дальше

    со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую!

  • М
    Марина
    10 января 2024
    О Страсбурге с любовью
    И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
    читать дальше

    будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!

  • Д
    Дина
    3 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном Все было интересно и очень понравилось
  • А
    Александр
    24 декабря 2023
    О Страсбурге с любовью
    Все супер! Рекомендую!
  • о
    ольга
    29 октября 2023
    О Страсбурге с любовью
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Французский Страсбург с немецкой душой
  2. Старый город и Маленькая Франция
  3. О Страсбурге с любовью
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в июне 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 71 ⭐ отзыв, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам