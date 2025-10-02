Найдено 3 экскурсии в категории « Старый город Гранд-Иль » в Страсбурге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 24 отзыва Индивидуальная до 7 чел. О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой Начало: На Соборной площади €170 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 34 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Средневековые легенды и тайны Старого города Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек €170 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Страсбург - столица Рождества Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Страсбурга

