Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€180 за всё до 10 чел.
