Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
