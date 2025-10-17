Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Баден-Бадене

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Баден-Баден и его тайны
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
Исследуйте винные традиции Бадена, крупнейшего винного региона Германии. Узнайте о классификации вин и насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!
  • Л
    Леонелла
    7 сентября 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город
    читать дальше

    человек, узнали много «тайн». Хотим еще вернуться, чтобы подняться на гору на фуникулере и еще погулять. Узнали много исторических фактов о русской истории в этом прекрасном немецком городе. Алекс нам также порекомендовал отличный ресторан для обеда Rizzi. Самостоятельно сходили на виллу Тургенева после экскурсии. Спасибо!

  • Л
    Ленар
    6 августа 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊
  • A
    Anna
    3 июля 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Здравствуйте!
    Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.
    Спасибо большое, обещаем вернуться)))))
  • А
    Александра
    9 июня 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!
  • A
    Aviva
    22 мая 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает
    читать дальше

    город, рассказывает с удовольствием и разбавляет рассказ шутками и смешными рассказами. Очень приятный, знающий и любящий свое дело человек. При этом, нам еще очень повезло с погодой.
    В общем, город нас очаровал и оставил неизгладимые впечатления.
    Очень рекомендуем!

  • А
    Александр
    25 ноября 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!
  • П
    Полина
    12 августа 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Экскурсия шикарная!
    Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация
    читать дальше

    была очень разообразной и интересной. Много неожиданных и интересных фактов, и при этом все выстраивается в логичную и красивую историю. Очень рекомендую

  • А
    АРКАДИЙ
    6 июля 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
  • а
    алексей
    5 июня 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
    читать дальше

    интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет.

  • О
    Ольга
    4 августа 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
  • А
    Александр
    1 августа 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию.
    Очень довольны! Рекомендуем!
  • А
    Алиса
    26 июня 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Александра рекомендуем очень!
    Увлекательная интригующая экскурсия по Баден Бадену.
    Нам понравился маршрут, как большим удовольствием рассказывал о истории города и его жителей.
    Благодарим Вас
  • А
    Адиль
    6 июня 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Баден-Баден один самых удивительных и впечатляющих городов Германии. но с Александром этот город стал ещё более интересным и ярким. Во
    читать дальше

    время экскурсии открываются не только секреты истории самого города, но и также тех, известных всем нам личностей, которые посещали его и восхищались этим местом, так же, как и мы. Особая благодарность Александру, за его советы по дальнейшему путешествию по окрестностям Баден-Баден.

  • В
    Владимир
    2 июня 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Алекс спасибо за экскурсии. Всё было отлично.
  • А
    Алексей
    13 января 2023
    Баден-Баден и его тайны
    Все было превосходно!
  • N
    Natalie
    28 декабря 2021
    Баден-Баден и его тайны
    Было очень интересно, узнали много нового.

Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Почувствовать себя местным»

