Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

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Мюнхен — Экскурсия по заводу БМВ

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Мюнхен — Экскурсия по заводу БМВ
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Мюнхен — Экскурсия по заводу БМВ
Мюнхен — Экскурсия по заводу БМВ
У фирмы БМВ есть немало секретов. Большую их часть мы с вами никогда не узнаем. Но кое-что они, все-таки, готовы нам показать. Приглашаем вас на интересную и познавательную экскурсию ⛳ по заводу БМВ в Мюнхене. Вы увидите полный процесс сборки одного из самых современных автомобилей. От кузова «в металле» до появления знаменитой эмблемы на крышке капота.
Эта экскурсия интересна не только всем поклонникам БМВ, но и тем кто хочет оказаться в «фантастическом фильме 🎥, где живут и строят машины-роботы»
Просим тур заказывать заранее, т. к. очень много желающих
На заводе БМВ работают 9000 человек 50 различных национальностей. В день производится 900 автомобилей и 1400 моторов.
И все это вы увидите!
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Мюнхен — Экскурсия по заводу БМВ

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла С.
Алла С.
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