Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

У фирмы БМВ есть немало секретов. Большую их часть мы с вами никогда не узнаем. Но кое-что они, все-таки, готовы нам показать. Приглашаем вас на интересную и познавательную экскурсию ⛳ по заводу БМВ в Мюнхене. Вы увидите полный процесс сборки одного из самых современных автомобилей. От кузова «в металле» до появления знаменитой эмблемы на крышке капота.

Эта экскурсия интересна не только всем поклонникам БМВ, но и тем кто хочет оказаться в «фантастическом фильме 🎥, где живут и строят машины-роботы»

Просим тур заказывать заранее, т. к. очень много желающих

На заводе БМВ работают 9000 человек 50 различных национальностей. В день производится 900 автомобилей и 1400 моторов.

И все это вы увидите!