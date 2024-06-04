1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
«Я расскажу забавные факты об истории этого района, о неоднозначном прошлом концерна БМВ и его нынешнем экономическом состоянии, а также сориентирую в музейных экспозициях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Увидите роскошные коллекции, собранные в необъятном музее и его сокровищнице»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Старой Пинакотеке Мюнхена с личным гидом
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Старой Пинакотеке, где каждое полотно расскажет свою уникальную историю
Начало: У касс в Старой Пинакотеке
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Немецкий технический музей Мюнхена
Приглашаем в увлекательное путешествие по Немецкому техническому музею в Мюнхене с опытным гидом. Познакомьтесь с наукой и техникой
Начало: У входа в музей
«Приглашаю вас в технический музей в Мюнхене — самый большой технический музей мира»
15 июня в 13:30
16 июня в 09:30
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
«Экскурсию можно совместить с посещением дворца Нимфенбург, Мира и музея БМВ, Старой и Новой пинакотеки, Дворца Резиденции — детали уточняйте в переписке»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«На территории острова находится также Музей монастыря августинцев и Музей конституции (именно здесь в 1948 г»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В мире Кандинского: экспрессионизм и «Синий Всадник» в Мюнхене
Погрузитесь в эпоху модернизма на экскурсии, посвященной Кандинскому и его влиянию на искусство
«Работы членов объединения «Синий всадник» представлены в Ленбаххаусе полнее, чем где-либо ещё, — в этом смысле музей абсолютно уникален»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
«Пройдете по местам, связанным с зарождением движения, услышите интересные факты из истории и биографии его основателей и посетите современный музей, посвящённый возникновению и краху нацизма в Германии»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
«В музее экипажей вы увидите парадные сани и кареты баварских аристократов: от детских до взрослых»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старой пинакотеки: Рафаэль, Тициан, Рубенс и другие
Погрузитесь в мир европейской живописи от Средневековья до 18 века. Узнайте тайны картин Рафаэля, Тициана, Рубенса и других мастеров
Начало: В холле Старой пинакотеки
Завтра в 13:00
21 июня в 10:00
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
«В музее дети будут знакомиться с миром средневековья в двух залах»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
«Нас также ждут: Олимпийский стадион — площадка Олимпиады-72, здания концерна BMW и посвященные бренду музеи, знаменитые баварские пивоварни с медными емкостями высотой с многоэтажные здания, богемный квартал Швабинг и огромный Английский сад»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
«Ренессансный зал Антиквариум — символ Дворца Резиденция и самый первый музей скульптуры севернее Альп»
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Футбольный Мюнхен: Альянц Арена и музей FC Bayern
Захватывающая экскурсия на стадион Альянц Арена: от музея FC Bayern до VIP-лож. Погрузитесь в атмосферу большого футбола
Начало: Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
«Именно здесь с 2006 года проходят все футбольные матчи и находится музей баварской футбольной команды FC Bayern c его фирменным магазином»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
Знакомство с современными постройками города и особенностями их симбиоза с исторической основой
«В комплекс включены даже жилые квартиры, а неподалеку расположился музей городской субкультуры»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Немецкий музей техники
Начало: У входа в музей
«Экскурсия по занимательному миру науки и техники для взрослых и детей Немецкий музей — самый большой и знаменитый технический музей в мире, который располагает огромной коллекцией редчайших машин и механизмов»
Расписание: Ежедневно в 10:00/ 14:00
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия на площади Мюнхена в роскошном платье
Почувствовать себя принцессой в европейском городе
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€290 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
- ААртём20 мая 2024Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
- ААнтон18 марта 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
- ААлексей13 января 2024Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
- ААнонина23 декабря 2023Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Музеи»
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