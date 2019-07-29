3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Мюнхене наиболее комфортная. В это время меньше туристов, и можно спокойно насладиться экспозицией. В зимние месяцы музей также открыт, что позволяет укрыться от холода и провести время с пользой. Летом и осенью также приятно гулять по городу после экскурсии.

В Баварском национальном музее дети познакомятся с историей рыцарей и дам, узнают о жизни в средневековье и эпохе Возрождения. Экскурсия проходит в двух залах: один посвящен рыцарской атрибутике, другой -

моде и быту дам. Гид расскажет о гербах, латах, кольчугах и многом другом. В другом зале дети увидят одежду и украшения, узнают о моде XVI века и роли женщин. Экскурсия подходит для детей от 6 до 12 лет, увлекающихся историей

Описание экскурсии

Гибкий формат экскурсии

В музее дети будут знакомиться с миром средневековья в двух залах. В одном представлены экспонаты с рыцарской атрибутикой, которые обычно вызывают большую заинтересованность у мальчиков; в другом находится коллекция старинной одежды и картин — объекты повышенного внимания со стороны девочек. Экскурсия будет общей для всех, с акцентами на те или иные темы, в зависимости от состава группы.

Рыцарский зал

Дети узнают, как возник средневековый дворянский титул в Европе, чем занимались эти благородные люди, как воевали, соревновались и какое оружие применяли. Более пятисот лет истории привилегированного сословия пройдут во время осмотра оружия и снаряжения. Будут рассказы о врагах, которых побеждали рыцари, и простых мужиках с луками, которые в конце концов одержали верх над почтенными воинами. И о многом-многом другом — от гербов, лат и кольчуг до пушек, мушкетов, уставов и конституции. А потом Сэр рыцарь фон дер Бэр из Нойберштайна торжественно посвятит юных участников в рыцари.

Мир прекрасных дам

Переместившись в другой зал, дети рассмотрят одежду и драгоценности баварского княжеского дома, узнают о тонкостях моды XVI века и научатся тайному языку веера. Поговорим о том, чем занимались благородные дамы в то время, когда их мужья и сыновья участвовали в войнах и турнирах. Как они одевались, какие украшения выбирали и какова была роль женщины в суровом мужском мире. А еще о том, к чему знать готовила своих дочерей, как обучали детей, как поощряли и наказывали, во что наряжали и в какие игры с ними играли.

Кому подходит экскурсия

Детям от 6 и до 12 лет, увлекающимся историей. В случае углублённого интереса гид с легкость выйдет за рамки экскурсии — обширная экспозиция позволяет гибко организовать изложение, корректируя его в соответствии с интересом детей.

Организационные детали