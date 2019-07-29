3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Увлекательное путешествие в прошлое для детей, где они узнают о рыцарях и дамах, средневековых традициях и моде
В Баварском национальном музее дети познакомятся с историей рыцарей и дам, узнают о жизни в средневековье и эпохе Возрождения. Экскурсия проходит в двух залах: один посвящен рыцарской атрибутике, другой - читать дальшеуменьшить
моде и быту дам. Гид расскажет о гербах, латах, кольчугах и многом другом. В другом зале дети увидят одежду и украшения, узнают о моде XVI века и роли женщин. Экскурсия подходит для детей от 6 до 12 лет, увлекающихся историей
Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Мюнхене наиболее комфортная. В это время меньше туристов, и можно спокойно насладиться экспозицией. В зимние месяцы музей также открыт, что позволяет укрыться от холода и провести время с пользой. Летом и осенью также приятно гулять по городу после экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Баварский национальный музей
Описание экскурсии
Гибкий формат экскурсии
В музее дети будут знакомиться с миром средневековья в двух залах. В одном представлены экспонаты с рыцарской атрибутикой, которые обычно вызывают большую заинтересованность у мальчиков; в другом находится коллекция старинной одежды и картин — объекты повышенного внимания со стороны девочек. Экскурсия будет общей для всех, с акцентами на те или иные темы, в зависимости от состава группы.
Рыцарский зал
Дети узнают, как возник средневековый дворянский титул в Европе, чем занимались эти благородные люди, как воевали, соревновались и какое оружие применяли. Более пятисот лет истории привилегированного сословия пройдут во время осмотра оружия и снаряжения. Будут рассказы о врагах, которых побеждали рыцари, и простых мужиках с луками, которые в конце концов одержали верх над почтенными воинами. И о многом-многом другом — от гербов, лат и кольчуг до пушек, мушкетов, уставов и конституции. А потом Сэр рыцарь фон дер Бэр из Нойберштайна торжественно посвятит юных участников в рыцари.
Мир прекрасных дам
Переместившись в другой зал, дети рассмотрят одежду и драгоценности баварского княжеского дома, узнают о тонкостях моды XVI века и научатся тайному языку веера. Поговорим о том, чем занимались благородные дамы в то время, когда их мужья и сыновья участвовали в войнах и турнирах. Как они одевались, какие украшения выбирали и какова была роль женщины в суровом мужском мире. А еще о том, к чему знать готовила своих дочерей, как обучали детей, как поощряли и наказывали, во что наряжали и в какие игры с ними играли.
Кому подходит экскурсия
Детям от 6 и до 12 лет, увлекающимся историей. В случае углублённого интереса гид с легкость выйдет за рамки экскурсии — обширная экспозиция позволяет гибко организовать изложение, корректируя его в соответствии с интересом детей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Билеты в музей для детей (до 18 лет) бесплатные
Дополнительно оплачиваются билеты для взрослых: в воскресенье 1 евро с человека, все остальные дни — 7 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Принцрегентштрассе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Наш гид Александр - потрясающе эрудирован, очень приятен в общении, внимателен ко всем участникам экскурсии. Чудом сумел заинтересовать историей рыцарей и взрослых, и детей; Александру можно задать вопрос о любом экспонате и получить исчерпывающий ответ. Спасибо!
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Konstantin
Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр, очень эрудированный, с интересом рассказал, показал и вовлёк нас в историю рыцарей, ответил на все вопросы, которые задавали наши мальчишки. Дети были под впечатлением.
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О
Ольга
Интересный небольшой музей. Гид Александр справился на твердую "4". Оценка не максимальная, так как экскурсия новая и программа видимо еще не доработана немного. Была с дочкой, но для мальчишек все же эта экскурсия будет более интересна.
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