Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

«Что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать прежде куриц. Где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо немеет перед законом». Так шутил о Берлине Тургенев в 1847 году.

Помимо шуток писателю было, что сказать о Берлине. Тургенев приехал сюда учиться в университете и слушал лекции по истории 📖 и антропологии, античной литературе и географии, но в первую очередь его интересовала философия. Писателю нравилось берлинское общество с его длинными неспешными разговорами, библиотека с огромным журнальным залом, прогулки с собакой по Тиргартену, театр…

На экскурсии 🧭 «Берлин Тургенева» вас ждут увлекательные истории о Тургеневе и Берлине. Вы узнаете, какой тогда была немецкая столица ⭐️ и где можно взглянуть на нее хотя бы одним глазком. В услышите, о чём спорили в середине 19-го века и удивитесь, как эти темы отзываются сейчас. Вы поймете, почему был любим этот город 🏙️, и почему его так любили русские поэты и писатели.