Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

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Берлин Ивана Тургенева

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
На прогулке 👣 по району Митте мы поговорим о берлинском периоде Ивана Сергеевича Тургенева.

Вы узнаете, какой была повседневная жизнь студента университета, чем молодой писатель занимался в свободное время и куда ходил.

Вместе мы попробуем заглянуть в прошлое и увидеть, какой была столица ⭐️ почти два столетия назад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Берлин Ивана Тургенева
Берлин Ивана Тургенева
«Что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать прежде куриц. Где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо немеет перед законом». Так шутил о Берлине Тургенев в 1847 году.
Помимо шуток писателю было, что сказать о Берлине. Тургенев приехал сюда учиться в университете и слушал лекции по истории 📖 и антропологии, античной литературе и географии, но в первую очередь его интересовала философия. Писателю нравилось берлинское общество с его длинными неспешными разговорами, библиотека с огромным журнальным залом, прогулки с собакой по Тиргартену, театр…
На экскурсии 🧭 «Берлин Тургенева» вас ждут увлекательные истории о Тургеневе и Берлине. Вы узнаете, какой тогда была немецкая столица ⭐️ и где можно взглянуть на нее хотя бы одним глазком. В услышите, о чём спорили в середине 19-го века и удивитесь, как эти темы отзываются сейчас. Вы поймете, почему был любим этот город 🏙️, и почему его так любили русские поэты и писатели.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин Ивана Тургенева
Берлин Ивана Тургенева
Берлин Ивана Тургенева
Берлин Ивана Тургенева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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