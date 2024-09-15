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Потсдам полон красивой архитектуры и живописных локаций.



Королевский дворец Сан-Суси с пышными садами, очаровательная голландская мельница, здание оранжереи и смотровая площадка с видом на город — вот точки нашего фотомаршрута.



Мы сделаем эффектные фото на их фоне, чтобы ваше путешествие осталось не только в сердце, но и на памятных снимках.