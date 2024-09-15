Потсдам полон красивой архитектуры и живописных локаций.
Королевский дворец Сан-Суси с пышными садами, очаровательная голландская мельница, здание оранжереи и смотровая площадка с видом на город — вот точки нашего фотомаршрута.
Мы сделаем эффектные фото на их фоне, чтобы ваше путешествие осталось не только в сердце, но и на памятных снимках.
Королевский дворец Сан-Суси с пышными садами, очаровательная голландская мельница, здание оранжереи и смотровая площадка с видом на город — вот точки нашего фотомаршрута.
Мы сделаем эффектные фото на их фоне, чтобы ваше путешествие осталось не только в сердце, но и на памятных снимках.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание фото-прогулки
Фотолокации
Дворец Сан-Суси
- Роскошная летняя резиденция прусского короля Фридриха Великого с пышными садами
- Символ величия и богатства прусской эпохи, служит фоном для утончённых фотографий
Историческая мельница Сан-Суси
- Живописная голландская мельница 18 века, расположенная на холме с видом на парк Сан-Суси
- Добавляет деревенский шарм и контрастирует с архитектурной роскошью дворца
Оранжерея
- Великолепное здание в итальянском стиле
- Идеальный фон для портретных и фэшн-фотографий
- Прогулка по залам оранжереи, фотосессия среди пышных растений, как в ботаническом саду
Бельведер на горе Клаусберг
Небольшая смотровая площадка с панорамным видом на Потсдам и окрестности.
Почему стоит выбрать мою фотосессию
- Персонализированный подход: через снимки я передам вашу индивидуальность, учту все ваши пожелания
- Уникальные кадры: я знаю лучшие места в Потсдаме, нахожу запоминающиеся ракурсы и подсказываю удачные позы
- Профессионализм: я опытный фотограф, который поможет вам расслабиться и чувствовать себя комфортно перед камерой, чтобы фотографии получились живыми и красивыми
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля в Берлине и довезу до точки старта пешего маршрута
- Трансфер для 1–3 человек — на моём авто Mini Cooper, для большего кол-ва людей я арендую подходящий автомобиль
- В течение двух дней после прогулки я пришлю вам минимум 20 фотографий в цветокоррекции (зависит от кол-ва участников)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджу — ваш гид в Берлине
Я с радостью поделюсь с вами своим опытом и знаниями в области фотографии, помогу выбрать идеальные локации для фотосессии, подскажу лучшие позы и ракурсы, а также создам атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя комфортно и расслабленно.Задать вопрос
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