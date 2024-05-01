10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Потсдам: энциклопедия прусских королей

Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии в Потсдам, где вы сможете насладиться красотой и спокойствием города, известного своими парками и садами.

Потсдам предстанет перед вами как живая энциклопедия прусской истории, где каждый дворец
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и парк рассказывает свою уникальную историю.

Мы пройдемся по паркам Шарлоттенхоф и Сан-Суси, а также посетим исторический центр города, где современность переплетается с историей.

Эта экскурсия предоставит вам возможность увидеть Потсдам глазами знатоков, избегая туристических штампов и открывая истинную сущность города, в котором переплетаются культуры и эпохи

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Пруссии
  • 🏰 Уникальные дворцы и парки
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческому центру
  • 🎨 Архитектурное разнообразие
  • 🍰 Лучшие кафе с чизкейками

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время парки и сады Потсдама особенно красивы, а прогулки по историческим улочкам доставят максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей

Что можно увидеть

  • Шарлоттенхоф
  • Сан-Суси
  • Новый парк
  • Цецилиенхоф
  • Александровка
  • Фриденскирхе
  • Бельведер на холме Пфингстберг

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Потсдама

Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.

Потсдамские дворцы: подлинные и камерные

В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Берлине. Мы вместе отправимся в Потсдам на электричке.
  • Дополнительные расходы: билеты на электричку и входные билеты во дворцы — по желанию (Сан-Суси — 12€ + билет для гида; Цецилиенхоф — 8€ + билет для гида)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1265 туристов
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета
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им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Ольга
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный
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Julia
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
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В
Замечательная прогулка от увлеченного человека.
Рекомендую)
Замечательная прогулка от увлеченного человека.
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В
Выбрали на Трипстере экскурсию с Татьяной и не пожалели.
Татьяна рассказывает очень интересно, эмоционально и познавательно.
Показывает места и достопримечательности, на которые, путешествуя в одиночку, вы можете просто не обратить внимание.
Она явно
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сама увлечена городом, страной и историей. Сама много путешествует и поэтому знает множество необычных уголков, атмосферных мест.
Татьяна очень интересный собеседник, способная не только рассказать вам про архитектуру и историю, но и подискутировать на тему интерпретации исторических событий и фактов.
Хочется сказать ей огромное спасибо за прекрасно проведенный день в Потсдаме. Все ожидания оправдались, получена масса положительных эмоций, узнано много нового и есть желание почитать более детально о том, что было увидено.
При этом не осталось ощущения перегруженности и усталости, ни физической, ни эмоциональной, ни умственной. Мне кажется, это идеальный расклад для экскурсии во время долгожданного кратковременного отпуска. Очень рекомендую!

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Е
Октябрьский день, солнечный, температура около 8-9, едем в Потсдам, удар по стереотипам: мы знаем про Потсдамскую конференцию и совсем не знаем, что Потсдам - это Берлинский Петергоф, обширное поместье Фердинандов
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и Вильгельмов, 45 построек - дворцов, огромные парки, водоемы, озера, русская деревня Александровка, где до сих пор в домике 13 живет потомок солдата Григорьева. Красота осенняя, народу много около парадных входов, наш гид ведет нас по своим тропкам, по своим любимым потрясающим воображение видам. Дворец Цецилиенхоф, где проходила та самая конференция - уютное место в цветах и зеленых фигурках, вырезанных из кустов. Напротив колонады дворца Фридриха Великого старая ветряные мельница, так они жили мельник и король лет 10 по-соседски ругаясь из-за навоза, который оставался на дороге, когда на мыльницу приезжали крестьяне молоть зерно. Король-философ сам создавал правовое государство и не мог нарушать законы, только после смерти мельника ему удалось выкупить его землю. Все это мы узнали за те часы, что провели с Татьяной, она делилась с нами свой любовью к Германии, спасибо огромное за это.

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М
Экскурсия, которую проводила Татьяна в Потсдаме, очень понравилась, многие люди в отзывах отмечают профессионализм гида, интересный материал и саму подачу, не буду повторяться, полностью согласна, лично меня заразила влюбленность Татьяны
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в Берлин, историю Германии (Прусского королевства, как основная тема экскурсии), нельзя не проникнуться ее огнем и энтузиазмом, а поскольку это была моя первая экскурсия в Берлине, то дальнейшее пребывание прошло через призму взглядов человека, искренне влюбленного в это место, что безусловно помогло увидеть прекрасную страну и ее два славных города Берлин и Потсдам. Очень благодарна Татьяне за ее искренность и бережное отношение к истории.

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