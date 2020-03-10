10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов.

Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов.

Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Потсдама
Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.

Потсдамские дворцы: подлинные и камерные
В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Берлине. Мы вместе отправимся в Потсдам на электричке.
  • Дополнительные расходы: билеты на электричку и входные билеты во дворцы — по желанию (Сан-Суси — 12€ + билет для гида; Цецилиенхоф — 8€ + билет для гида).
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей
Потсдам: энциклопедия прусских королей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Сегодня были с Татьяной на экскурсии в Потсдаме. Она очень интересный рассказчик. И обладает очень глубокими знаниями ! Мы просто в восторге от того,как интересно была организована экскурсия!
5 марта 2020
Очень понравилась Татьяна, как экскурсовод!!! Очень понравился Потсдам, как место отдыха души!!! Ещё хорошая, солнечная погода усилила впечатление!!! Большое спасибо Татьяне за интересную, информативную прогулку.
1 января 2020
Очень понравилась энциклопедическая экскурсия по Потсдаму. Татьяна очень грамотный гид и,благодаря её экскурсии ,нам очень захотелось ещё раз посетить Потсдам летом. Лариса и группа из Эстонии
8 декабря 2019
Выбрали на Трипстере экскурсию с Татьяной и не пожалели.
Татьяна рассказывает очень интересно, эмоционально и познавательно.
Показывает места и достопримечательности, на которые, путешествуя в одиночку, вы можете просто не обратить внимание.
Она явно сама увлечена городом, страной и историей. Сама много путешествует и поэтому знает множество необычных уголков, атмосферных мест.
Татьяна очень интересный собеседник, способная не только рассказать вам про архитектуру и историю, но и подискутировать на тему интерпретации исторических событий и фактов.
Хочется сказать ей огромное спасибо за прекрасно проведенный день в Потсдаме. Все ожидания оправдались, получена масса положительных эмоций, узнано много нового и есть желание почитать более детально о том, что было увидено.
При этом не осталось ощущения перегруженности и усталости, ни физической, ни эмоциональной, ни умственной. Мне кажется, это идеальный расклад для экскурсии во время долгожданного кратковременного отпуска. Очень рекомендую!
30 октября 2019
Октябрьский день, солнечный, температура около 8-9, едем в Потсдам, удар по стереотипам: мы знаем про Потсдамскую конференцию и совсем не знаем, что Потсдам - это Берлинский Петергоф, обширное поместье Фердинандов и Вильгельмов, 45 построек - дворцов, огромные парки, водоемы, озера, русская деревня Александровка, где до сих пор в домике 13 живет потомок солдата Григорьева. Красота осенняя, народу много около парадных входов, наш гид ведет нас по своим тропкам, по своим любимым потрясающим воображение видам. Дворец Цецилиенхоф, где проходила та самая конференция - уютное место в цветах и зеленых фигурках, вырезанных из кустов. Напротив колонады дворца Фридриха Великого старая ветряные мельница, так они жили мельник и король лет 10 по-соседски ругаясь из-за навоза, который оставался на дороге, когда на мыльницу приезжали крестьяне молоть зерно. Король-философ сам создавал правовое государство и не мог нарушать законы, только после смерти мельника ему удалось выкупить его землю. Все это мы узнали за те часы, что провели с Татьяной, она делилась с нами свой любовью к Германии , спасибо огромное за это.
29 мая 2019
Спасибо Татьяне за увлекательное знакомство с Потсдамом. Отличное знание материала, очень грамотно построенная программа экскурсии. Замечательно провели время! Рекомендуем!
20 мая 2019
Экскурсия, которую проводила Татьяна в Потсдаме, очень понравилась, многие люди в отзывах отмечают профессионализм гида, интересный материал и саму подачу, не буду повторяться, полностью согласна, лично меня заразила влюбленность Татьяны в Берлин, историю Германии (Прусского королевства, как основная тема экскурсии), нельзя не проникнуться ее огнем и энтузиазмом, а поскольку это была моя первая экскурсия в Берлине, то дальнейшее пребывание прошло через призму взглядов человека, искренне влюбленного в это место, что безусловно помогло увидеть прекрасную страну и ее два славных города Берлин и Потсдам. Очень благодарна Татьяне за ее искренность и бережное отношение к истории.
5 мая 2019
Отличная экскурсия. Рекомендую. Понравится и детям и взрослым. Информативная, емкая по содержанию и захватывающая по впечатлениям. Прекрасная подача материала от гида Татьяны, истинно влюбленного человека в этот живой город, в историю и литературу. Что еще могу сказать? Оценка 5+. Интересно провели время. Вернемся))
22 апреля 2019
Невозможно сделать экскурсию еще лучше, так как она совершенна. Татьяна- отличный экскурсовод, ее любовь к берлину и окрестностям заражает, и в этот город хочется возвращаться снова и снова.
1 октября 2018
Рекомендуем всем!!

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