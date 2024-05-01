10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Потсдам предстанет перед вами как живая энциклопедия прусской истории, где каждый дворец
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю Пруссии
- 🏰 Уникальные дворцы и парки
- 🚶♂️ Прогулка по историческому центру
- 🎨 Архитектурное разнообразие
- 🍰 Лучшие кафе с чизкейками
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Шарлоттенхоф
- Сан-Суси
- Новый парк
- Цецилиенхоф
- Александровка
- Фриденскирхе
- Бельведер на холме Пфингстберг
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Потсдама
Первые упоминания города, средневековые времена, страницы прусской истории и, конечно, тяжёлые испытания 20 века — вы проследите путь Потсдама. В историческом центре узнаете о трагическом уничтожении города английской авиацией и полюбуетесь прекрасно восстановленным Потсдамом. Улочки XVIII века очаруют стройными рядами домиков с мансардами и многочисленными кафе (инсайдерское кафе с лучшими чизкейками в регионе мы тоже не пропустим). Вы увидите, что Потсдам — город-пазл: здесь соседствуют немецкие кварталы, голландская застройка и русская деревня Александровка, дома и православный храм которой были возведены по проектам выдающихся русских архитекторов.
Потсдамские дворцы: подлинные и камерные
В XVIII веке Потсдам почти на двести лет становится резиденцией прусских королей, чьи дворцы сохранились до наших дней. Хотя дворец — понятие относительное: пожалуйста, не сравнивайте потсдамские дворцы с блестящим питерским барокко, здесь никогда не было ни больших денег, ни желания пустить пыль в глаза. Зато по камерным потсдамским постройкам прекрасно считываются и характеры их заказчиков, и их зодчих, людей далеко не последних в европейской архитектуре. Из Берлина мы приедем не на центральный вокзал Потсдама, поэтому впечатление от города не будет смазано ГДРовскими панельными зданиями. Знакомство с потсдамскими дворцами мы начнем с Шарлоттенхофа, Римских купален и Китайского чайного домика. В программе, конечно, дворец Сан-Суси — настоящий «мавзолей» Фридриха Великого, личности неординарной и неоднозначной. А также церковь Фриденскирхе в раннеитальянском духе, Бельведер на холме Пфингстберг и последняя постройка Гогенцоллернов — дворец Цецилиенхоф, где проводилась Потсдамская конференция 1945 года.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Берлине. Мы вместе отправимся в Потсдам на электричке.
- Дополнительные расходы: билеты на электричку и входные билеты во дворцы — по желанию (Сан-Суси — 12€ + билет для гида; Цецилиенхоф — 8€ + билет для гида)
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Отзывы и рейтинг
Рекомендую)
Татьяна рассказывает очень интересно, эмоционально и познавательно.
Показывает места и достопримечательности, на которые, путешествуя в одиночку, вы можете просто не обратить внимание.
Она явно