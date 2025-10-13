М Мария Побывали в экскурсии на велорикше- очень удобный и приятный формат экскурсии.

Экскурсовод Лазарь интересный рассказчик, формирует маршрут под запрос заказчика! Очень интересно. Советуем!

Н Наталья Это очень удачная экскурсия. Лазарь рассказывал увлеченно, интересно, узнали много важных фактов. В день экскурсии был дождь, сначала небольшой, затем сильный, но у нас была крыша и теплое непромокаемое одеяло. Лазарь продолжал экскурсию, несмотря на дождь и даже продлил ее на час, не требуя дополнительной оплаты! Мы делали остановки в местах, недоступных автомобилю могли выйти осмотреть то, что понравилось. Рекомендую!