Уникальная обзорная экскурсия по Берлину на велорикше для 1-2 гостей. За 2 часа вы увидите главные достопримечательности, скрытые дворики и парки. Велорикша — быстрее, чем пешком, проезд возможен почти везде, с обзором 360° и в полной тишине.
Индивидуальный маршрут, живые истории и комфорт — всё для вашего незабываемого знакомства с городом!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Представьте себе: вы сидите в уютной велорикше, ветерок приносит запах лип и кофе с ближайшей пекарни, а я везу вас по улицам и дворам Берлина — города, который знаю и люблю. Мы едем мимо Бранденбургских ворот, заглядываем в старинные дворики, прокатываемся сквозь парки — туда, куда не попадают автобусы и где не всегда доходят пешие группы. Тур на велорикше — это идеальное сочетание мобильности и уюта: быстрее, чем пешком, и при этом с возможностью проехать туда, где не бывает автобусов — в тихие дворики, зелёные парки и вдоль скрытых от глаз маршрутов. Панорамный обзор на 360°, удобные сиденья, тишина и близость к городу создают совершенно особую атмосферу. Вы услышите интересные истории, малоизвестные факты и узнаете, как живёт Берлин сегодня. Это не просто обзорная экскурсия, это личное путешествие по Берлину, который я хочу вам показать — спокойный, живой, неожиданный. За 2 часа вы узнаете не только историю, но и почувствуете ритм города. Всё — в комфортной атмосфере, с индивидуальным подходом и возможностью остановиться, поговорить, посмотреть и сделать фото. Важная информация:
- Экскурсия проходит на русском языке.
- Возможны остановки для фото, кофе или прогулки.
- Маршрут гибкий и может меняться в зависимости от ваших интересов и пожеланий.
Ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг и правительственный квартал
- Унтер-ден-Линден и Берлинский кафедральный собор
- Музейный остров
- Александерплац и телевизионная башня
- Остатки Берлинской стены
- Чекпойнт Чарли
- Потсдамская площадь
- Скрытые дворики, уютные улочки и зелёные парки центра Берлина
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на велорикше
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pariser Platz, 10117 Berlin
Завершение: Alexanderplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
13 окт 2025
Побывали в экскурсии на велорикше- очень удобный и приятный формат экскурсии.
Экскурсовод Лазарь интересный рассказчик, формирует маршрут под запрос заказчика! Очень интересно. Советуем!
Н
Наталья
5 сен 2025
Это очень удачная экскурсия. Лазарь рассказывал увлеченно, интересно, узнали много важных фактов. В день экскурсии был дождь, сначала небольшой, затем сильный, но у нас была крыша и теплое непромокаемое одеяло. Лазарь продолжал экскурсию, несмотря на дождь и даже продлил ее на час, не требуя дополнительной оплаты! Мы делали остановки в местах, недоступных автомобилю могли выйти осмотреть то, что понравилось. Рекомендую!
A
Aleksandra
18 апр 2025
Сегодня нам с подругой очень посчастливилось побывать на экскурсии «Берлин на велорикше» с Лазарем Гаркун. Этому человеку удалось влюбить нас в Берлин и посеять желание знакомиться и познавать этот город подробнее. Мы узнали очень много нового и интересного. Идеальный формат для тех кто хочет увидеть и узнать больше, чем на экскурсии пешим ходом.
Входит в следующие категории Берлина
