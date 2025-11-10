Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Берлинская стена — самый необычный «экспонат» Берлина. Она стала символом холодной войны.



В попытке прорваться через неё на свободу погибло более 150 человек официально, и более тысячи — по версиям независимых расследователей.

Евгений Ваш гид в Берлине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €180 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вы увидите эту Берлинскую стену, прикоснётесь к ней и почувствуете кошмар разделённого города. Наверняка после неё мир для вас будет немного другим. В ходе экскурсии увидим: Вокзал-призрак Нордбанхоф • Мемориал на Бернауерштрассе • Участок стены с запретной зоной и вышкой, траекториями тоннелей беглецов • Место и памятник сбежавшему пограничнику Конраду Шуману • Капеллу Примирения • Чекпойнт Чарли • Панораму Берлинская стена Этот маршрут из тех, где гид просто необходим, т. к. история Берлинской стены соткана из множества невероятных человеческих историй, которые вы узнаете, находясь прямо на месте событий.

По согласованию с гидом. Выбрать дату