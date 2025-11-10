Берлинская стена — самый необычный «экспонат» Берлина. Она стала символом холодной войны.
В попытке прорваться через неё на свободу погибло более 150 человек официально, и более тысячи — по версиям независимых расследователей.
Что вас ждёт? Вы увидите эту Берлинскую стену, прикоснётесь к ней и почувствуете кошмар разделённого города. Наверняка после неё мир для вас будет немного другим. В ходе экскурсии увидим:Вокзал-призрак Нордбанхоф • Мемориал на Бернауерштрассе • Участок стены с запретной зоной и вышкой, траекториями тоннелей беглецов • Место и памятник сбежавшему пограничнику Конраду Шуману • Капеллу Примирения • Чекпойнт Чарли • Панораму Берлинская стена Этот маршрут из тех, где гид просто необходим, т. к. история Берлинской стены соткана из множества невероятных человеческих историй, которые вы узнаете, находясь прямо на месте событий.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал-призрак Нордбанхоф
- Мемориал на Бернауерштрассе
- Участок стены с запретной зоной и вышкой, траекториями тоннелей беглецов
- Место и памятник сбежавшему пограничнику Конраду Шуману
- Капелла Примирения
- Чекпойнт Чарли
- Панорама Берлинская стена
Что включено
- Услуги гида
- Общественный транспорт или трансфер на автомобиле гида
Что не входит в цену
- Посещение панорамы Берлинская стена на Чекпойнт Чарли
Где начинаем и завершаем?
Начало: Berlin, Notdbahnhof, выход со станции S-Bahn
Завершение: Berin, Chekpoint Charlie
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
