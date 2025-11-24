4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Удивите своих детей экскурсией по Берлину, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.Откройте вместе с ними тайны Александерплаца, исследуйте дворики Хакеше-Хёфе, взгляните на мир глазами древних египтян на Музейном острове.Две

церкви на площади Жандарменмаркт, Бранденбургские ворота и Рейхстаг - все эти места оживут в рассказах, адаптированных для маленьких слушателей. И, конечно, не обойдется без встречи с берлинскими граффити и историями о королевском дворце. Экскурсия «Берлин для детей» - это не просто прогулка, это погружение в мир истории и искусства, доступное для восприятия детьми. И в качестве сладкого финала - шоколадная медаль для каждого юного исследователя, прошедшего весь маршрут. Экскурсия подходит как для младших школьников, так и для дошкольников, с возможностью адаптации программы под возрастные особенности

Описание экскурсии

Ключевые места и понятные рассказы

Мы встретимся в районе площади Александерплац — и за 2-3 часа охватим почти все места, без которых не представить Берлин. Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове. Посмотрят на две церкви на площади Жандарменмаркт, не одинаковые и не разные, на Бранденбургские ворота и Рейхстаг, на королевский дворец, которому капитально не повезло в жизни. Вам и вашим детям я открою Берлин как город-пазл; Берлин, на который в последние сто лет регулярно сыплются неприятности; Берлин с сумасшедшинкой и город граффити.

🏅 В конце экскурсии каждому маленькому посетителю, до конца прошедшему извилистый маршрут, выдается шоколадная медаль.

Кому подойдет экскурсия

Маленьким и большим гостям Берлина. Обратите внимание: порог восприятия на экскурсии у младших школьников — примерно 3 часа, у дошкольников — примерно 2 часа. Это значит, что с дошкольниками мы, вероятнее, закончим экскурсию раньше, сократив какие-то ее отрезки. Хотя зависит от дошкольников)