4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ключевые места и понятные рассказы

Мы встретимся в районе площади Александерплац — и за 2-3 часа охватим почти все места, без которых не представить Берлин. Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове. Посмотрят на две церкви на площади Жандарменмаркт, не одинаковые и не разные, на Бранденбургские ворота и Рейхстаг, на королевский дворец, которому капитально не повезло в жизни. Вам и вашим детям я открою Берлин как город-пазл; Берлин, на который в последние сто лет регулярно сыплются неприятности; Берлин с сумасшедшинкой и город граффити.

🏅 В конце экскурсии каждому маленькому посетителю, до конца прошедшему извилистый маршрут, выдается шоколадная медаль.

Кому подойдет экскурсия

Маленьким и большим гостям Берлина. Обратите внимание: порог восприятия на экскурсии у младших школьников — примерно 3 часа, у дошкольников — примерно 2 часа. Это значит, что с дошкольниками мы, вероятнее, закончим экскурсию раньше, сократив какие-то ее отрезки. Хотя зависит от дошкольников)