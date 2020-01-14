4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Слушать, смотреть и не скучать. Взрослым тоже будет интересно!

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Почему Берлин похож на Золушку? Как поверх средневековой стены города проложили железную дорогу? Как выбрать из многочисленных шоколадных магазинов города старейший? Какие берлинские граффити нельзя пропустить, а на какие можно махнуть рукой? И вообще — как изучить столь разнокалиберный город, к которому и взрослые-то не всегда знают, как подступиться? Об этом и многом другом поговорим на прогулке от Александерплац до Рейхстага!
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Берлин для детей
Берлин для детей

Что вас ожидает

Ключевые места и понятные рассказы
Мы встретимся в районе площади Александерплац — и за 2-3 часа охватим почти все места, без которых не представить Берлин. Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове. Посмотрят на две церкви на площади Жандарменмаркт, не одинаковые и не разные, на Бранденбургские ворота и Рейхстаг, на королевский дворец, которому капитально не повезло в жизни. Вам и вашим детям я открою Берлин как город-пазл; Берлин, на который в последние сто лет регулярно сыплются неприятности; Берлин с сумасшедшинкой и город граффити.

🏅 В конце экскурсии каждому маленькому посетителю, до конца прошедшему извилистый маршрут, выдается шоколадная медаль.

Кому подойдет экскурсия

Маленьким и большим гостям Берлина. Обратите внимание: порог восприятия на экскурсии у младших школьников — примерно 3 часа, у дошкольников — примерно 2 часа. Это значит, что с дошкольниками мы, вероятнее, закончим экскурсию раньше, сократив какие-то ее отрезки. Хотя зависит от дошкольников)

Берлин для детей
Берлин для детей
Берлин для детей
Берлин для детей
Берлин для детей
Берлин для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия была интересна не только ребенку, но взрослым. Татьяна открыла нам совершено другой Берлин
21 ноября 2019
Огромное спасибо Татьяне за незабываемую экскурсию по Берлину. Тетьяна - человек, который действительно любит этот город и знает его. Без нее мы бы не увидели замечательных берлинских двориков. Очень интересный рассказ о городе, его архитектуре и его жителях. Мне кажется, о такой экскурсии можно только мечтать. Татьяна, еще раз Спасибо!
9 августа 2019
Интересная и увлекательная экскурсия. Таня познакомила нас и детей с известными достопримечательностями и неизвестным для нас устройством города. Я увидила город новыми глазами и у детей осталось впечатление об одном из значительных городов Европы.
15 мая 2019
Экскурсия была просто прекрасна. Это было очень интересно и для детей, и для взрослых. Татьяна показала невероятно красивые уголки города и рассказала деткам много веселых и запомнившихся им историй. Очень рекомендую: детям будет весело, взрослым интересно. Спасибо большое!

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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