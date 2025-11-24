4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Удивите своих детей экскурсией по Берлину, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.
Откройте вместе с ними тайны Александерплаца, исследуйте дворики Хакеше-Хёфе, взгляните на мир глазами древних египтян на Музейном острове.
Две читать дальшеуменьшить
церкви на площади Жандарменмаркт, Бранденбургские ворота и Рейхстаг - все эти места оживут в рассказах, адаптированных для маленьких слушателей. И, конечно, не обойдется без встречи с берлинскими граффити и историями о королевском дворце.
Экскурсия «Берлин для детей» - это не просто прогулка, это погружение в мир истории и искусства, доступное для восприятия детьми.
И в качестве сладкого финала - шоколадная медаль для каждого юного исследователя, прошедшего весь маршрут.
Экскурсия подходит как для младших школьников, так и для дошкольников, с возможностью адаптации программы под возрастные особенности
Мы встретимся в районе площади Александерплац — и за 2-3 часа охватим почти все места, без которых не представить Берлин. Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове. Посмотрят на две церкви на площади Жандарменмаркт, не одинаковые и не разные, на Бранденбургские ворота и Рейхстаг, на королевский дворец, которому капитально не повезло в жизни. Вам и вашим детям я открою Берлин как город-пазл; Берлин, на который в последние сто лет регулярно сыплются неприятности; Берлин с сумасшедшинкой и город граффити.
🏅 В конце экскурсии каждому маленькому посетителю, до конца прошедшему извилистый маршрут, выдается шоколадная медаль.
Кому подойдет экскурсия
Маленьким и большим гостям Берлина. Обратите внимание: порог восприятия на экскурсии у младших школьников — примерно 3 часа, у дошкольников — примерно 2 часа. Это значит, что с дошкольниками мы, вероятнее, закончим экскурсию раньше, сократив какие-то ее отрезки. Хотя зависит от дошкольников)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1268 туристов
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей.
В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета читать дальшеуменьшить
им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Спасибо Татьяне за экскурсию! Татьяна учла все наши пожелания, изменила маршрут, полностью подстроила под нас. Татьяна была на связи, помогала с организацией, очень ей благодарны. Все было пунктуально и четко. читать дальшеуменьшить
Татьяна отработала на 100%. Но, к сожалению, нам не понравилось. И даже дети слушали (что редкость!), но вот как-то не наш стиль. Сложно выразить, что не так, но вот не зажгла нас экскурсия, не хотелось продолжения, не увлекло. Было какое-то напряжение, какой-то не наш вайб (ох уж это надоевшее всем слово). Чисто наше субъективное мнение. А объективно - все сделано четко и в соотвествии с описанием. В любом случае - спасибо за экскурсию!
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Д
Дарья
Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰
Были с ребенком 2х лет, Татьяна продумала маршрут, чтобы мы все качественно провели время)
Спасибо!
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Anastassia
В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)
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К
Кристина
👍💕
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М
Мария
Было прекрасно, если у меня была такая возможность пошла бы с Татьяной на десятичасовую экскурсию и ещё и не одну. Она очень живо и лично рассказывает историю Германии и Берлина читать дальшеуменьшить
в частности и помогла нам увидеть детали, о которых мы даже не задумывались. Подростки 12 и 14 лет слушали ее с огромным интересом и остались довольны, для них получилась не столько даже экскурсия, сколько познавательная прогулка по городу. В общем, они просят написать, что было действительно здорово.
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Яна
Мы ходили на экскурсию с детьми 10 и 12 лет. Нам очень понравилось. Были в Берлине впервые и нам хотелось составить общее впечатление о городе. Татьяна подобрала отличный для этого читать дальшеуменьшить
маршрут, показав нам характер города в его тайных улочках и туристических ‘must see’ местах. Истории подобраны разнообразные, интересно слушать и взрослым и детям. Экскурсия проходила 3 часа, Татьяна держала хороший темп, при этом не было ощущения спешки. Поддерживала нас, когда чувствовала нашу усталость и ‘завела’ на чашечку горячего шоколада по пути следования. Рекомендуем всем, кто ищет непредубеждённого знакомства с немецкой столицей.