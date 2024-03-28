О Ольга Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!

А Алексей Берлин: от лесных топей до столицы Германии Дмитрий, отличный экскурсовод! Не затянуто, без сухих исторических фактов. Дмитрий ярко и живо провёл экскурсию с точки зрения не академического историка, а обычного местного жителя, интересующегося историей. Дмитрию - большое спасибо. Потенциальным экскурсантам - настоятельно рекомендую!

И Инна Берлин: от лесных топей до столицы Германии В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов, деталей, дополнительная презентация исторических фото(значимые личности, карты, документальные фото)-и все это из разных источников. Не остались без ответов на любой вопрос. Очень довольны. Рекомендуем!

С Светлана Берлин: от лесных топей до столицы Германии Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия. Было интересно,содержательно,познавательно. Узнали очень много нового интересного о Берлине! Супер! Спасибо огромное.