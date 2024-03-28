Чекпойнт Чарли – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Чекпойнт Чарли» в Берлине на русском языке, цены от €29. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • А
    Алексей
    5 марта 2024
    Берлин: от лесных топей до столицы Германии
    Дмитрий, отличный экскурсовод! Не затянуто, без сухих исторических фактов. Дмитрий ярко и живо провёл экскурсию с точки зрения не академического историка, а обычного местного жителя, интересующегося историей. Дмитрию - большое спасибо. Потенциальным экскурсантам - настоятельно рекомендую!
  • И
    Инна
    28 января 2024
    Берлин: от лесных топей до столицы Германии
    В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов, деталей, дополнительная презентация исторических фото(значимые личности, карты, документальные фото)-и все это из разных источников. Не остались без ответов на любой вопрос. Очень довольны. Рекомендуем!
    В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов
  • С
    Светлана
    7 января 2024
    Берлин: от лесных топей до столицы Германии
    Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия. Было интересно,содержательно,познавательно. Узнали очень много нового интересного о Берлине! Супер! Спасибо огромное.
    Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия
  • A
    Aleksandra
    10 октября 2023
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Чекпойнт Чарли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Берлин: от лесных топей до столицы Германии
  2. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  3. Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
  4. Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Чекпойнт Чарли" можно забронировать 4 экскурсии от 29 до 183. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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