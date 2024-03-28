1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- ААлексей5 марта 2024Дмитрий, отличный экскурсовод! Не затянуто, без сухих исторических фактов. Дмитрий ярко и живо провёл экскурсию с точки зрения не академического историка, а обычного местного жителя, интересующегося историей. Дмитрию - большое спасибо. Потенциальным экскурсантам - настоятельно рекомендую!
- ИИнна28 января 2024В Берлине были первый раз. Поездка очень понравилась благодаря экскурсии, которую провел Дмитрий. Много интересных фактов, деталей, дополнительная презентация исторических фото(значимые личности, карты, документальные фото)-и все это из разных источников. Не остались без ответов на любой вопрос. Очень довольны. Рекомендуем!
- ССветлана7 января 2024Mв очень благодарны Дмитрию за экскурсия. Было интересно,содержательно,познавательно. Узнали очень много нового интересного о Берлине! Супер! Спасибо огромное.
- AAleksandra10 октября 2023Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Чекпойнт Чарли»
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