Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

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Берлин-Вестенд

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по аутентичному району Берлина — Вестенду.

Экскурсия ⛳ по кварталу Вестенд будет интересна как местным жителям, так и всем тем, кто приехал в город 🏙️ на несколько дней и желает познакомиться не только с официальными достопримечательностями 🏛️, но и узнать его с новой и неожиданной стороны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Берлин-Вестенд
Берлин-Вестенд
Вестенд уже более 150 лет притягивает актёров, композиторов, писателей и учёных. На тихих аллеях квартала под сенью лип, дубов, акаций и вязов расположились одни из красивейших вилл и домов Берлина, а известные ландшафтные архитекторы конца 19-го-начала 20-го веков оформили площади, которым нет аналогов во всей столице Германии.
Прогулка по кварталу Вестенд – это знакомство с Берлином Ольги Чеховой и Роберта Коха, Рихарда Штрауса и Эриха Марии Ремарка, а также множества других знаменитостей. Это экскурсия ⛳ в Берлин изящных архитектурных решений: в город 🏙️ с башенками, декоративными колоннами, причудливыми крышами и просторными террасами.
Экскурсия по кварталу Вестенд будет интересна как берлинцам, так и всем тем, кто приехал в город на несколько дней и желает познакомиться не только с официальными достопримечательностями 🏛️, но и узнать его с новой и неожиданной стороны.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин-Вестенд
Берлин-Вестенд
Берлин-Вестенд
Берлин-Вестенд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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