Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

Вестенд уже более 150 лет притягивает актёров, композиторов, писателей и учёных. На тихих аллеях квартала под сенью лип, дубов, акаций и вязов расположились одни из красивейших вилл и домов Берлина, а известные ландшафтные архитекторы конца 19-го-начала 20-го веков оформили площади, которым нет аналогов во всей столице Германии.

Прогулка по кварталу Вестенд – это знакомство с Берлином Ольги Чеховой и Роберта Коха, Рихарда Штрауса и Эриха Марии Ремарка, а также множества других знаменитостей. Это экскурсия ⛳ в Берлин изящных архитектурных решений: в город 🏙️ с башенками, декоративными колоннами, причудливыми крышами и просторными террасами.

Экскурсия по кварталу Вестенд будет интересна как берлинцам, так и всем тем, кто приехал в город на несколько дней и желает познакомиться не только с официальными достопримечательностями 🏛️, но и узнать его с новой и неожиданной стороны.