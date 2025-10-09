Роскошные доходные дома кайзеровской эпохи и хай-тековая архитектура будущего, берлинский зоопарк, КуДамм (торговая миля фешенебельных бутиков), КаДеВе (самый большой в Германии универмаг для самых богатых), лабиринты старых дворов. Все это было и остается "витриной капитализма". Берлинский маст хэв!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Этот район в конце XIX века стал эталоном буржуазной роскоши. Несмотря на разрушения Второй мировой, здесь осталось много великолепных зданий в стиле модерн. Сегодня Сити-Вест активно реконструируется, и его облик гармонично дополняет ультрасовременная архитектура нового века. Это район шопинга, туризма и отличный фон для фотографий. Вы увидите:
- Арт-объект «Разделённый город».
- Мемориальную церковь кайзера Вильгельма, наполовину уничтоженную в бомбардировке, которую не стали строить заново, а оставили как напоминание о Второй мировой.
- «Сталинградскую Мадонну», нарисованную на обороте военной карты.
- уникальные гигантские водяные часы.
- живых обезьян в берлинском зоопарке.
- первую в Берлине станцию метро и первый городской кинотеатр.
- берлинские внутренние дворики.
- «Дом с парусом».
- «Дом-броненосец».
- Театр Запада. Это один из миров Берлина, обязательный для знакомства.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станция метро Виттенбергплац
- Универмаг KаDeWe
- Бульвар Курфюрстен Дамм
- Церковь памяти кайзера Вильгельма
- Европа-Центр
- Берлинский зоопарк
- Театр Запада
- Панорамная площадка в ТЦ Бикини
- Брайтшадплац
- Ку-Дамм
- Фазаненштрассе, Уландштрассе
- Торговый комплекс Канцлер Эк
- Кантштрассе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Jorilla
9 окт 2025
все было классно!
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:00
11 ноя в 15:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Велосипедное путешествие по Берлину
Прокатитесь по Берлину на велосипеде и узнайте, как закрыли аэропорт в центре, где зародилось коммунистическое движение и что скрывает бетонный цилиндр
Начало: На Potsdamer Platz, 2
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:30
€183 за всё до 5 чел.