Сити-Вест - центр Западного Берлина

Роскошные доходные дома кайзеровской эпохи и хай-тековая архитектура будущего, берлинский зоопарк, КуДамм (торговая миля фешенебельных бутиков), КаДеВе (самый большой в Германии универмаг для самых богатых), лабиринты старых дворов. Все это было и остается "витриной капитализма". Берлинский маст хэв!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Что вас ждёт? Этот район в конце XIX века стал эталоном буржуазной роскоши. Несмотря на разрушения Второй мировой, здесь осталось много великолепных зданий в стиле модерн. Сегодня Сити-Вест активно реконструируется, и его облик гармонично дополняет ультрасовременная архитектура нового века. Это район шопинга, туризма и отличный фон для фотографий. Вы увидите:
  • Арт-объект «Разделённый город»‎.
  • Мемориальную церковь кайзера Вильгельма, наполовину уничтоженную в бомбардировке, которую не стали строить заново, а оставили как напоминание о Второй мировой.
  • «Сталинградскую Мадонну», нарисованную на обороте военной карты.
  • уникальные гигантские водяные часы.
  • живых обезьян в берлинском зоопарке.
  • первую в Берлине станцию метро и первый городской кинотеатр.
  • берлинские внутренние дворики.
  • «Дом с парусом».
  • «Дом-броненосец».
  • Театр Запада. Это один из миров Берлина, обязательный для знакомства.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Станция метро Виттенбергплац
  • Универмаг KаDeWe
  • Бульвар Курфюрстен Дамм
  • Церковь памяти кайзера Вильгельма
  • Европа-Центр
  • Берлинский зоопарк
  • Театр Запада
  • Панорамная площадка в ТЦ Бикини
  • Брайтшадплац
  • Ку-Дамм
  • Фазаненштрассе, Уландштрассе
  • Торговый комплекс Канцлер Эк
  • Кантштрассе
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
J
Jorilla
9 окт 2025
все было классно!

Входит в следующие категории Берлина

