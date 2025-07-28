В Виталий

Экскурсия в Wannsee и Потсдам была просто восхитительна. Узнали много интересной информации о знаковых событиях и посетили знаковые места для истории Германии разных исторических периодов - от короля-солдата до совсем неоднозначных периода второй мировой. Экскурсия была насыщенной, но не избыточной и утомительной. Евгений увлекательный рассказчик, хороший собеседник, на все уточняющие вопросы давал достаточно подробные ответы. Очень понравилась поездка!