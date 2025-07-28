Must have для туриста! Неповторимые дворцы и парки разных эпох. Лучшие образцы барокко, рококо и классицизма. Старинный гарнизонный город Потсдам. Живописный голландский квартал. Русская деревня Александровка. Великолепные пейзажи озера Ваннзее. Уютные рестораны и пивные.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииО чём эта экскурсия?
- О принце Карле и его коллекции древностей.
- О Шпионском мосте: Альфред Абель, Гарри Пауэрс, Натан Щаранский.
- О вилле Марлье — «окончательное решение еврейского вопроса».
- О вилле импрессиониста Макса Либермана — идиллия на берегу озера, • О короле Фридрихе: здесь я упокоюсь без забот.
- О ронделли, дворцах, гротах и руинах, чайном домике, фонтанах и других диковинках Сан Суси.
- О голландцах и бельгийцах на службе короля-солдата.
- «В Берлине есть суд!» — история тяжбы Фридриха и мельника.
- Ризенгарде — королевская гвардия великанов.
- О табачных коллегиях короля-солдата.
- О Моцарте в Потсдаме и многом другом.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла Макса Либермана
- Дом Ваннзейской конференции
- Дворец Глинике
- Шпионский мост
- Дворец и парк Сан Суси (с посещением дворца и картинной галереи)
- Голландский квартал Потсдама
- Дом, где квартировал Моцарт
- Музей Яна Боумана
- Церковь Петра и Павла
- Бранденбургские ворота Потсдама
- Русская деревня Александровка
- Дворец и парк Цицилиенхоф (с посещением музея Потсдамской конференции)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Входные билеты во дворцы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
28 июл 2025
Все понравилось, было познавательно и интересно
В
Виталий
4 июл 2025
Экскурсия в Wannsee и Потсдам была просто восхитительна. Узнали много интересной информации о знаковых событиях и посетили знаковые места для истории Германии разных исторических периодов - от короля-солдата до совсем неоднозначных периода второй мировой. Экскурсия была насыщенной, но не избыточной и утомительной. Евгений увлекательный рассказчик, хороший собеседник, на все уточняющие вопросы давал достаточно подробные ответы. Очень понравилась поездка!
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 10 чел.
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Потсдаму
Потсдам - это не только архитектура, но и живописные виды. Фотопрогулка подарит вам незабываемые снимки и впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
Потсдам - город дворцов и парков. Погрузитесь в историю и насладитесь видами, которые оставят неизгладимое впечатление
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€349 за всё до 3 чел.