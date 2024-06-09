Это прекрасная альтернатива классическим экскурсиям: никакого гида, интерактивная программа прямо в браузере вашего смартфона и полная свобода в выборе дня, времени и скорости прохождения квеста.
Вы окажетесь в старых кварталах Берлина и прикоснётесь к его истории, разгадывая шифры и задействуя смекалку.
Вы окажетесь в старых кварталах Берлина и прикоснётесь к его истории, разгадывая шифры и задействуя смекалку.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Вы увидите, где зародился Берлин, прикоснётесь к средневековому периоду и последующим столетиям. А ещё побываете в самых романтических местах столицы, узнаете местные легенды, познакомитесь с теми, кто оставил свой след в истории города, увидите персонажей местного фольклора.
- Где в Берлине можно найти город Кёльн? Где расположен самый красивый берлинский дворец? Какой фонтан самый знаменитый в Берлине и почему его развернули в другую сторону?
- Наш квест по Берлину научит обращать внимание на детали и задействует воображение и смекалку, ведь только в этом случае вы сможете отгадать шифры и загадки, а также найти верные ответы на все вопросы!
Организационные детали
- Для прохождения экскурсии-квеста вам нужен смартфон с интернетом.
- После оплаты мы пришлём вам уникальную ссылку, которая открывается в любом браузере. Одновременно ссылка открывается только на одном устройстве. По нашим расчётам, с одного устройства комфортно проходить квест втроём-вчетвером. Если вас больше, стоит оплатить несколько доступов.
- Вы сможете пройти квест в любые день и время, а в процессе, если захотите, сделаете паузы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Rotes Rathaus
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Берлине
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!Задать вопрос
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