Сергей — Организатор в Берлине

Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!