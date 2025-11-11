«Берлинский модерн — от Нового Запада до Сити Вест» — это прогулка сквозь эпохи и стили.
Мы увидим, как из бывших окраин вырос витринный фасад Западного Берлина: театры, роскошные отели, модернистская архитектура, места еврейской истории и модные витрины. Здесь дебютировала Жозефина Бейкер, здесь же сегодня гуляет 68-летняя горилла. Контрасты? Да. Настоящий Берлин? Абсолютно.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииБерлинский модерн — от Нового Запада до Сити Вест — это экскурсия по яркому и контрастному району, где встречаются имперская роскошь, буржуазный шик, следы войны и дух современности. Мы начнём у Львиных ворот и проследим, как менялся Западный Берлин — от амбиций кайзера до холодной войны и сегодняшней урбанистики. Что вас ждёт? По ходу вы увидите Theater des Westens, где когда-то выступала Жозефина Бейкер, пройдёте мимо бывшего отеля Kempinski с его знаменитым рестораном, заглянете на Fasanenstraße — улицу с еврейским следом и былой синагогой, узнаете об Amerika Haus и послевоенной «американизации» Запада. Далее — бутики, театры и Курфюрстендамм, Grünfeld Ecke с еврейской историей, церковь Гедехтнискирхе, ставшая символом памяти, и Europa Center, бывшее лицо капиталистического Берлина. Завершим прогулку с видом на зоопарк и террасу с гордой долгожительницей — гориллой Фатоу. Здесь Берлин улыбается, иронизирует и, как всегда, остаётся собой. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Возможны короткие остановки и перерывы.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Львиные ворота Берлинского зоопарка
- Америка Хаус (Amerika Haus)
- Театр Запада (Theater des Westens)
- Руины синагоги и здание еврейской общины на Фазаненштрассе
- Бывший Нельсон-театр
- Hard Rock Café
- Церковь памяти кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche)
- Европа Центр (Europa Center)
- Знаменитые улицы Курфюрстендамм
- Галереи искусства
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зоопарк, Львиные ворота, Hardenbergpl. 8, 10787 Berlin
Завершение: Трасса зоопарка
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Берлина
