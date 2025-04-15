Берлинский зоопарк – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Берлинский зоопарк» в Берлине на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Берлинский модерн: от Нового Запада до Сити Вест
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Берлинский модерн: от Нового Запада до Сити Вест
Начало: Зоопарк, Львиные ворота, Hardenbergpl. 8, 10787 Be...
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за экскурсию
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
Сити-Вест - центр Западного Берлина
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Сити-Вест - центр Западного Берлина
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€170 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинский зоопарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Берлинский модерн: от Нового Запада до Сити Вест
  2. Сладкий Берлин
  3. Сити-Вест - центр Западного Берлина
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Чекпойнт Чарли
Сколько стоит экскурсия по Берлину в апреле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Берлинский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 170.
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