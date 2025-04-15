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1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 1 чел. Берлинский модерн: от Нового Запада до Сити Вест Начало: Зоопарк, Львиные ворота, Hardenbergpl. 8, 10787 Be... «Завершим прогулку с видом на зоопарк и террасу с гордой долгожительницей — гориллой Фатоу» Расписание: По согласованию с гидом. €120 за экскурсию 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Сладкий Берлин Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время €150 за экскурсию Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Сити-Вест - центр Западного Берлина Начало: По договорённости «Живых обезьян в берлинском зоопарке» Расписание: По согласованию с гидом. €170 за экскурсию Другие экскурсии Берлина

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Животные»

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