Ж Жибек Замечательная экскурсия, для нас с мамой Мария провела индивидуальную экскурсию, дольше положенного времени, показав нам все, что мы просили и детально нам разъясняя историю. Также Мария любезно предложила для нас снять фото, за что мы особенно благодарны. Рекомендую и при возможности посетила бы и другие экскурсии Марии! Мария Ответ организатора: Благодарю за отзыв и душевную компанию!

Буду рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️

Т Татьяна Экскурсия была потрясающе интересной, Мария - замечательный гид, влюбленный в Берлин. Я рекомендую ее экскурсии всем, у кого есть время и интерес к истории города, экскурсия пролетела очень быстро, расставаться было искреннее жаль, хотелось получить еще больше такой структурированной и увлекательной информации. При планировании следующей поездки в Берлин, бронирование экскурсии с Марией для меня must have. Мария Ответ организатора: Благодарю за отзыв и чудесную компанию!

Буду очень рада новой встрече!

Anzhela Мне экскурсию очень понравилось! Было легко, интересно, познавательно и очень атмосферно! Узнала много новый и полезной информации. И даже таким пасмурным осенним днём, после экскурсии город предстал передо мной более тёплым и приветливым!! особенно понравилось как Мария оживляла события прошлого интересными фактами и забавными историями. Обязательно рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Берлином поближе!! Большое спасибо!! ☺️ Мария Ответ организатора: Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию.

Буду очень рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️

E Evgeni Прекрасная экскурсия, знающий и великолепно подготовленный руководитель, всем с удовольствием рекомендуем. Мария Ответ организатора: Благодарю за отзыв и чудесную компанию! Буду рада видеть вас на своих экскурсиях снова! 🙌 😊

Н Наталья В первый день в Берлине взяли обзорную экскурсию по основным достопримечательностям Берлина. Чтоб хоть немного ориентироваться уже дальше.



Большое спасибо Марии за экскурсию Узнали много нового, время пролетело незаметно. Очень понравилась подача материала и внимание к нашим пожеланиям!

J Julia Мария замечательный знающий гид. . ♥️♥️♥️ экскурсия была интересной, насыщенной и нам очень понравилась.. Спасибо большое 🫶☀️😊♥️💐 Мария Ответ организатора: Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию! Буду рада новым встречам

L Lydia Доброе утро.

9 августа мы получили огромное удовольствие от экскурсии" Берлинские каникулы с Марией. Знания,положительный настрой,необыкновенное внимание к туристам,умение в любой момент прервать рассказ и ответить на поставленный участником экскурсии вопрос,а потом сразу продолжить тему прежнего разговора говорит о глубоких познания и любви к своему делу Спасибо большое! Впредь будем обращаться к Вам. Всего доброго.

Lydia Kuhn (Германия)

Эльвира Юнусова(Крым)

Татьяна Овчинникова(Украина)

В Виктор Огромное спасибо Марии❤️

Было безумно интересно и насыщенно! Мария не только прекрасная специалистка, которая превосходно владеет информацией и познакомит с историей города, но и очень приятный человек в общении. Помимо основной программы мы получили много разных увлекательных рассказов из истории. Спасибо ещё раз☀️ Мария Ответ организатора: Благодарю за прекрасную компанию и отзыв🥳