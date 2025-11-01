Каникулы в Берлине - это возможность познакомиться с величественными дворцами, скульптурами и мостами столицы Германии.
Экскурсия охватывает важные исторические моменты, включая Берлинскую стену и современный облик города. Это будет неторопливая прогулка, полная открытий и ярких впечатлений для всей семьи. Путешественники узнают о курфюрстах, королях и императорах, а также о музыкальной культуре столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные дворцы и скульптуры
- 🕍 История Берлинской стены
- 🎶 Музыкальная культура столицы
- 🏛 Прогулка по музейному острову
- ☕ Возможность выпить кофе в уютном кафе
Что можно увидеть
- Бранденбургские ворота
- Парижская площадь
- Отель Адлон Кемпински
- Музей Мадам Тюссо
- Посольство РФ
- Дворец кронпринцев
- Дворец принцесс
- Берлинская государственная опера
- Конная статуя Фридриха Великого
- Старый дворец
- Университет Гумбольдта
- Цейхгауз
- Парк Люстгартен
- Берлинский кафедральный собор
- Мост Фридрихсбрюке
- Музейный остров
- Дворцовый мост
- Фридрихсвердерская кирха
- Гумбольдт Форум
- Берлинский дворец
- Николаифиртель
- Церковь святого Николая
- Статуя святого Георгия на набережной реки Шпрее
Описание экскурсии
- Вы увидите главный символ города — «свидетеля» истории Берлинской стены
- Узнаете, чем знаменит один шикарный отель в центре
- Выясните, для каких нужд город использует здания дворцов
- Услышите о музыкальной культуре столицы
- Увидите самую большую протестантскую кирху
- Прогуляетесь по музейному острову и раскроете, какие сокровища здесь хранятся
- Побываете в историческом квартале Берлина
- И многое другое!
В нашем маршруте
Бранденбургские ворота — Парижская площадь — отель «Адлон Кемпински» — музей Мадам Тюссо — Посольство РФ — Дворец кронпринцев — Дворец принцесс — Берлинская государственная опера — конная статуя Фридриха Великого — Старый дворец — Университет Гумбольдта — Цейхгауз — парк Люстгартен — Берлинский кафедральный собор — мост Фридрихсбрюке — Музейный остров — Дворцовый мост — Фридрихсвердерская кирха — Гумбольдт Форум — Берлинский дворец — Николаифиртель — церковь святого Николая — статуя святого Георгия на набережной реки Шпрее
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам, начиная со среднего школьного возраста, и всем тем, кто хочет устроить себе берлинские каникулы
- По окончании экскурсии мы можем выпить по чашечке кофе в атмосферном кафе (оплачивается дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старой ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Берлине
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Ж
Жибек
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия, для нас с мамой Мария провела индивидуальную экскурсию, дольше положенного времени, показав нам все, что мы просили и детально нам разъясняя историю. Также Мария любезно предложила для нас снять фото, за что мы особенно благодарны. Рекомендую и при возможности посетила бы и другие экскурсии Марии!
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и душевную компанию!
Буду рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️
Т
Татьяна
28 окт 2025
Экскурсия была потрясающе интересной, Мария - замечательный гид, влюбленный в Берлин. Я рекомендую ее экскурсии всем, у кого есть время и интерес к истории города, экскурсия пролетела очень быстро, расставаться было искреннее жаль, хотелось получить еще больше такой структурированной и увлекательной информации. При планировании следующей поездки в Берлин, бронирование экскурсии с Марией для меня must have.
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и чудесную компанию!
Буду очень рада новой встрече!
Anzhela
25 окт 2025
Мне экскурсию очень понравилось! Было легко, интересно, познавательно и очень атмосферно! Узнала много новый и полезной информации. И даже таким пасмурным осенним днём, после экскурсии город предстал передо мной более тёплым и приветливым!! особенно понравилось как Мария оживляла события прошлого интересными фактами и забавными историями. Обязательно рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Берлином поближе!! Большое спасибо!! ☺️
Мария
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию.
Буду очень рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️
E
Evgeni
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, знающий и великолепно подготовленный руководитель, всем с удовольствием рекомендуем.
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и чудесную компанию! Буду рада видеть вас на своих экскурсиях снова! 🙌 😊
Н
Наталья
3 окт 2025
В первый день в Берлине взяли обзорную экскурсию по основным достопримечательностям Берлина. Чтоб хоть немного ориентироваться уже дальше.
Большое спасибо Марии за экскурсию Узнали много нового, время пролетело незаметно. Очень понравилась подача материала и внимание к нашим пожеланиям!
J
Julia
10 авг 2025
Мария замечательный знающий гид. . ♥️♥️♥️ экскурсия была интересной, насыщенной и нам очень понравилась.. Спасибо большое 🫶☀️😊♥️💐
Мария
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию! Буду рада новым встречам
L
Lydia
10 авг 2025
Доброе утро.
9 августа мы получили огромное удовольствие от экскурсии" Берлинские каникулы с Марией. Знания,положительный настрой,необыкновенное внимание к туристам,умение в любой момент прервать рассказ и ответить на поставленный участником экскурсии вопрос,а потом сразу продолжить тему прежнего разговора говорит о глубоких познания и любви к своему делу Спасибо большое! Впредь будем обращаться к Вам. Всего доброго.
Lydia Kuhn (Германия)
Эльвира Юнусова(Крым)
Татьяна Овчинникова(Украина)
В
Виктор
11 апр 2025
Огромное спасибо Марии❤️
Было безумно интересно и насыщенно! Мария не только прекрасная специалистка, которая превосходно владеет информацией и познакомит с историей города, но и очень приятный человек в общении. Помимо основной программы мы получили много разных увлекательных рассказов из истории. Спасибо ещё раз☀️
Было безумно интересно и насыщенно! Мария не только прекрасная специалистка, которая превосходно владеет информацией и познакомит с историей города, но и очень приятный человек в общении. Помимо основной программы мы получили много разных увлекательных рассказов из истории. Спасибо ещё раз☀️
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за прекрасную компанию и отзыв🥳
O
Olga
1 мар 2025
Мария - человек энциклопедических знаний, спасибо большое, были с ребенком 10 лет, очень чутко учитывались наши детские хотелки 😀
