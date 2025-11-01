Мои заказы

Берлинские каникулы для взрослых и детей

Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас
Каникулы в Берлине - это возможность познакомиться с величественными дворцами, скульптурами и мостами столицы Германии.

Экскурсия охватывает важные исторические моменты, включая Берлинскую стену и современный облик города. Это будет неторопливая прогулка, полная открытий и ярких впечатлений для всей семьи. Путешественники узнают о курфюрстах, королях и императорах, а также о музыкальной культуре столицы
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные дворцы и скульптуры
  • 🕍 История Берлинской стены
  • 🎶 Музыкальная культура столицы
  • 🏛 Прогулка по музейному острову
  • ☕ Возможность выпить кофе в уютном кафе
Время начала: 12:30

Что можно увидеть

  • Бранденбургские ворота
  • Парижская площадь
  • Отель Адлон Кемпински
  • Музей Мадам Тюссо
  • Посольство РФ
  • Дворец кронпринцев
  • Дворец принцесс
  • Берлинская государственная опера
  • Конная статуя Фридриха Великого
  • Старый дворец
  • Университет Гумбольдта
  • Цейхгауз
  • Парк Люстгартен
  • Берлинский кафедральный собор
  • Мост Фридрихсбрюке
  • Музейный остров
  • Дворцовый мост
  • Фридрихсвердерская кирха
  • Гумбольдт Форум
  • Берлинский дворец
  • Николаифиртель
  • Церковь святого Николая
  • Статуя святого Георгия на набережной реки Шпрее

Описание экскурсии

  • Вы увидите главный символ города — «свидетеля» истории Берлинской стены
  • Узнаете, чем знаменит один шикарный отель в центре
  • Выясните, для каких нужд город использует здания дворцов
  • Услышите о музыкальной культуре столицы
  • Увидите самую большую протестантскую кирху
  • Прогуляетесь по музейному острову и раскроете, какие сокровища здесь хранятся
  • Побываете в историческом квартале Берлина
  • И многое другое!

В нашем маршруте

Бранденбургские ворота — Парижская площадь — отель «Адлон Кемпински» — музей Мадам Тюссо — Посольство РФ — Дворец кронпринцев — Дворец принцесс — Берлинская государственная опера — конная статуя Фридриха Великого — Старый дворец — Университет Гумбольдта — Цейхгауз — парк Люстгартен — Берлинский кафедральный собор — мост Фридрихсбрюке — Музейный остров — Дворцовый мост — Фридрихсвердерская кирха — Гумбольдт Форум — Берлинский дворец — Николаифиртель — церковь святого Николая — статуя святого Георгия на набережной реки Шпрее

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам, начиная со среднего школьного возраста, и всем тем, кто хочет устроить себе берлинские каникулы
  • По окончании экскурсии мы можем выпить по чашечке кофе в атмосферном кафе (оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Старой ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Берлине
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении и
знакомстве с его богатой историей никто не остаётся равнодушным. Мне хочется, чтобы вы почувствовали и поняли Берлин, а может, и полюбили его. Приглашаю вас на свидание с ним! Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Отзывы и рейтинг

Ж
Жибек
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия, для нас с мамой Мария провела индивидуальную экскурсию, дольше положенного времени, показав нам все, что мы просили и детально нам разъясняя историю. Также Мария любезно предложила для нас снять фото, за что мы особенно благодарны. Рекомендую и при возможности посетила бы и другие экскурсии Марии!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и душевную компанию!
Буду рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️
Т
Татьяна
28 окт 2025
Экскурсия была потрясающе интересной, Мария - замечательный гид, влюбленный в Берлин. Я рекомендую ее экскурсии всем, у кого есть время и интерес к истории города, экскурсия пролетела очень быстро, расставаться было искреннее жаль, хотелось получить еще больше такой структурированной и увлекательной информации. При планировании следующей поездки в Берлин, бронирование экскурсии с Марией для меня must have.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и чудесную компанию!
Буду очень рада новой встрече!
Anzhela
Anzhela
25 окт 2025
Мне экскурсию очень понравилось! Было легко, интересно, познавательно и очень атмосферно! Узнала много новый и полезной информации. И даже таким пасмурным осенним днём, после экскурсии город предстал передо мной более тёплым и приветливым!! особенно понравилось как Мария оживляла события прошлого интересными фактами и забавными историями. Обязательно рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Берлином поближе!! Большое спасибо!! ☺️
Мария
Мария
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию.
Буду очень рада новой встрече! 🙌 😊 ❤️
E
Evgeni
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, знающий и великолепно подготовленный руководитель, всем с удовольствием рекомендуем.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и чудесную компанию! Буду рада видеть вас на своих экскурсиях снова! 🙌 😊
Н
Наталья
3 окт 2025
В первый день в Берлине взяли обзорную экскурсию по основным достопримечательностям Берлина. Чтоб хоть немного ориентироваться уже дальше.

Большое спасибо Марии за экскурсию Узнали много нового, время пролетело незаметно. Очень понравилась подача материала и внимание к нашим пожеланиям!
J
Julia
10 авг 2025
Мария замечательный знающий гид. . ♥️♥️♥️ экскурсия была интересной, насыщенной и нам очень понравилась.. Спасибо большое 🫶☀️😊♥️💐
Мария
Мария
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и прекрасную компанию! Буду рада новым встречам
L
Lydia
10 авг 2025
Доброе утро.
9 августа мы получили огромное удовольствие от экскурсии" Берлинские каникулы с Марией. Знания,положительный настрой,необыкновенное внимание к туристам,умение в любой момент прервать рассказ и ответить на поставленный участником экскурсии вопрос,а потом сразу продолжить тему прежнего разговора говорит о глубоких познания и любви к своему делу Спасибо большое! Впредь будем обращаться к Вам. Всего доброго.
Lydia Kuhn (Германия)
Эльвира Юнусова(Крым)
Татьяна Овчинникова(Украина)
В
Виктор
11 апр 2025
Огромное спасибо Марии❤️
Было безумно интересно и насыщенно! Мария не только прекрасная специалистка, которая превосходно владеет информацией и познакомит с историей города, но и очень приятный человек в общении. Помимо основной программы мы получили много разных увлекательных рассказов из истории. Спасибо ещё раз☀️
Мария
Мария
Ответ организатора:
Благодарю за прекрасную компанию и отзыв🥳
O
Olga
1 мар 2025
Мария - человек энциклопедических знаний, спасибо большое, были с ребенком 10 лет, очень чутко учитывались наши детские хотелки 😀
