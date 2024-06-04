Религиозные экскурсии по святым местам Берлина

Найдено 18 экскурсий в категории «Святые места» в Берлине на русском языке, цены от €25, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
«На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
«Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
25 за человека
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
«И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд»
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Самый знаменитый магазин Германии KaDeWe, руины церкви Поминовения императора Вильгельма, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 10887 за всё до 8 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
«Это самая большая протестантская церковь Германии»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
115 за всё до 20 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
«Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
«Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
«- Маршрут «В» Место встречи: Фонтан Нептуна-Alexanderplatz Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк Монбижу и многое другое»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Дорога на Рейхстаг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
«Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 5 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Берлин глазами женщин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
«Вы побываете на Хакском рынке и Музейном острове, увидите величественный кафедральный собор, прогуляетесь по Ораниенбургской и Большой Гамбургской улицам, вдохновитесь королевским парком Монбижу»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • A
    Alexander
    30 мая 2024
    Берлинские евреи: хроники общины
    Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Святые места»

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  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  3. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
  4. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  5. «Два Берлина» на велосипеде
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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