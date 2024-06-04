1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
«На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
«Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
«И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд»
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Самый знаменитый магазин Германии KaDeWe, руины церкви Поминовения императора Вильгельма, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
«Это самая большая протестантская церковь Германии»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€115 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
«Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
«Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
«- Маршрут «В» Место встречи: Фонтан Нептуна-Alexanderplatz Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк Монбижу и многое другое»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
«Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
«Вы побываете на Хакском рынке и Музейном острове, увидите величественный кафедральный собор, прогуляетесь по Ораниенбургской и Большой Гамбургской улицам, вдохновитесь королевским парком Монбижу»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- AAlexander30 мая 2024Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ААлександра11 мая 2024Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Святые места»
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