🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля «На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности «Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom) «И даже нарядный Кафедральный собор, со ступенек которого начнется наш путь, окажется совсем не таким, каким выглядит на первый взгляд» Расписание: в будние дни в 10:00 € 25 за человека

🚲 На велосипеде 35% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов «Два Берлина» на велосипеде Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина Начало: На площади Wittenbergplatz «Самый знаменитый магазин Германии KaDeWe, руины церкви Поминовения императора Вильгельма, Новая синагога, Берлинский Кафедральный Собор и все, что стоит увидеть, но пешком не обойти» от 150 € 98 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве Начало: На площади Wittenbergplatz от 108 € 87 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города «Вы увидите все важнейшие достопримечательности города: центральную площадь Александрплац, Телебашню, церковь Святой Марии, фонтан Нептуна, Ратушу, Триумфальную колонну, скульптуру «железному» канцлеру Германии Бисмарку и многое другое» € 240 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Берлин за пределами Александерплатц Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина € 334 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке «Это самая большая протестантская церковь Германии» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток Начало: На Жандарменмаркт € 115 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Берлинские евреи: хроники общины Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе «Недалеко от Новой синагоги есть улица Роз, прославленная подвигом сотен женщин, отстоявших своих арестованных мужей — мы пройдём по ней, и я подробнее расскажу эту историю» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств Начало: на площади Жандарменмаркт «Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии» € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна «- Маршрут «В» Место встречи: Фонтан Нептуна-Alexanderplatz Альтернативный восточный Берлин и его удивительным образом сохранившуюся часть Хакских дворов, дворики ремесленников, Новую синагогу, парк Монбижу и многое другое» Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости «Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями» Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Альтернативный Берлин Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место Расписание: В любое время € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: По договоренности € 105 за всё до 10 чел.