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Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина

5
1 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Если Вы не очень любите музеи 🖼, значит, Вы просто никогда не посещали их с хорошим гидом! Мы предлагаем Вам изменить Ваше мнение и погрузиться в чарующий мир картин, мир историй, легенд и мифов.

В галерее хранятся произведения искусства XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.

Вместе с гидом Вы разберетесь в особенностях искусства XIX века и увидите шедевры мирового искусства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €75 за экскурсию

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Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина

Что вы увидите

  • Старая национальная галерея
Музей был открыт в 1876 году. Основанием для открытия музея послужила, подаренная первому немецкому кайзеру Вильгельму банкиром Иоганном Генрихом Вагенером, большая коллекция картин.
Во время нашей экскурсии 🧭 по Старой Национальной галерее Вы узнаете много не только о самих художниках, но и о художественных стилях, как и когда они возникали, чем отличались, что служило причиной возникновения новых стилей, легенды, мифы, истории 📖 в Старой Национальной галерее откроет потрясающе красивые 🤩 скульптуры знаменитого немецкого скульптора Бегаса и самые ценные произведения немецких художников 19-го века.
Вас не оставят равнодушными картины великих импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро. А также гид по Старой Национальной галерее покажет полотна ярких представителей романтического историзма, таких как Адольф Менцель и Макс Либерман. Впечатляют и работы Арно́льда Бёклина — одного из ярчайших представителей символизма.
Вносят своё разнообразие загадочные картины Франца фон Штук. Немного печальны и обворожительны произведения Каспара Давида Фридриха — одного из крупнейших представителей романтического направления в живописи.
Радует и то, что среди немецких, австрийских, французских художников мы можем найти и картину Ильи Репина.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина
Экскурсия по Старой Национальной галерее Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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1 отзыв оставили туристы

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