Музей был открыт в 1876 году. Основанием для открытия музея послужила, подаренная первому немецкому кайзеру Вильгельму банкиром Иоганном Генрихом Вагенером, большая коллекция картин.

Во время нашей экскурсии 🧭 по Старой Национальной галерее Вы узнаете много не только о самих художниках, но и о художественных стилях, как и когда они возникали, чем отличались, что служило причиной возникновения новых стилей, легенды, мифы, истории 📖 в Старой Национальной галерее откроет потрясающе красивые 🤩 скульптуры знаменитого немецкого скульптора Бегаса и самые ценные произведения немецких художников 19-го века.

Вас не оставят равнодушными картины великих импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро. А также гид по Старой Национальной галерее покажет полотна ярких представителей романтического историзма, таких как Адольф Менцель и Макс Либерман. Впечатляют и работы Арно́льда Бёклина — одного из ярчайших представителей символизма.

Вносят своё разнообразие загадочные картины Франца фон Штук. Немного печальны и обворожительны произведения Каспара Давида Фридриха — одного из крупнейших представителей романтического направления в живописи.

Радует и то, что среди немецких, австрийских, французских художников мы можем найти и картину Ильи Репина.