2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Берлин под новым углом.От знаковых исторических достопримечательностей до живописных уголков современного искусства, от уютных кафе до легендарных магазинов и бутиков

- каждый шаг раскрывает уникальную атмосферу города. Вместе с гидом вы пройдете по центральному району Митте, узнаете о жизни в Еврейском квартале и окунетесь в повседневную жизнь берлинцев, узнав о местах для завтрака, отдыха и тусовок. Экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и почувствовать дух Берлина

Описание экскурсии

Контрасты центра

Мы обойдем центральный район Берлина — Митте. Вы почувствуете атмосферу города на площади Жандарменмаркт, увидите комнату с пустыми книжными полками и поймете, почему в Германии отмечают День книги. На прогулке вдоль реки Шпрее насладитесь видом на музейный остров, строительство которого длилось сотню лет! Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии. Мы расскажем о том, почему и как долго ему пришлось стоять «обезглавленным».

Выйдем на улицу галерей современного искусства: здесь вы узнаете как маргариновая фабрика стала одной из самых значимых галерей современного искусства в Берлине. Мы выпьем кофе в галерее, зайдем в модный книжный магазин и перенесемся на сто лет назад в танцевальном зале Clärchens Ballhaus.

Еврейские хроники Берлина

В Еврейском квартале откроем историю этих мест и некоторых памятников. Полюбуемся зданием Новой Синагоги — одной из самых красивых в Европе. Посетим Хакские дворы и поговорим о том, как район сараев стал престижным и благоустроенным. А еще вы побываете в квартале для шопинга и на площади Хаккешер-маркт в окружении стильных магазинов и кафе.

Чем живет город

Также мы обязательно расскажем о жизни в Берлине: сколько стоит аренда жилья, где завтракают берлинцы и отдыхают, а куда ходят тусоваться берлинцы. Вы узнаете, какие мероприятия проходят в городе и что еще стоит здесь посетить. А также мы порекомендуем рестораны, кофейни и лучшие блошиные рынки.

P.S: Мы не пойдем на бульвар Унтер-ден-Линден, не увидим Бранденбургские ворота и парк Тиргартен, Чек-Пойнт Чарли и Фридрихштрассе. Рекомендуем вам осмотреть эти места самостоятельно, а также бесплатно подняться на купол Рейхстага.

Организационные детали