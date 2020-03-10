2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Берлин: микс старого и нового

Побывать в исторических и современных кварталах и узнать о жизни берлинцев

Лора и Леля
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Лора и Леля – ваш гид
В этой экскурсии соединились прошлое и настоящее Берлина.

На прогулке вы встретите знаковые достопримечательности и музеи, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды.

Услышите любопытные детали из их истории и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.
42 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Жандарменмаркт
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового

Что вас ожидает

Контрасты центра
Мы обойдем центральный район Берлина — Митте. Вы почувствуете атмосферу города на площади Жандарменмаркт, увидите комнату с пустыми книжными полками и поймете, почему в Германии отмечают День книги. На прогулке вдоль реки Шпрее насладитесь видом на музейный остров, строительство которого длилось сотню лет! Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии. Мы расскажем о том, почему и как долго ему пришлось стоять «обезглавленным».
Выйдем на улицу галерей современного искусства: здесь вы узнаете как маргариновая фабрика стала одной из самых значимых галерей современного искусства в Берлине. Мы выпьем кофе в галерее, зайдем в модный книжный магазин и перенесемся на сто лет назад в танцевальном зале Clärchens Ballhaus.

Еврейские хроники Берлина
В Еврейском квартале откроем историю этих мест и некоторых памятников. Полюбуемся зданием Новой Синагоги — одной из самых красивых в Европе. Посетим Хакские дворы и поговорим о том, как район сараев стал престижным и благоустроенным. А еще вы побываете в квартале для шопинга и на площади Хаккешер-маркт в окружении стильных магазинов и кафе.

Чем живет город
Также мы обязательно расскажем о жизни в Берлине: сколько стоит аренда жилья, где завтракают берлинцы и отдыхают, а куда ходят тусоваться берлинцы. Вы узнаете, какие мероприятия проходят в городе и что еще стоит здесь посетить. А также мы порекомендуем рестораны, кофейни и лучшие блошиные рынки.

P.S.: Мы не пойдем на бульвар Унтер-ден-Линден, не увидим Бранденбургские ворота и парк Тиргартен, Чек-Пойнт Чарли и Фридрихштрассе. Рекомендуем вам осмотреть эти места самостоятельно, а также бесплатно подняться на купол Рейхстага.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Маршрут может меняться в зависимости от группы и ее темпа.
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Отдельно по желанию оплачивается кофе, других дополнительных расходов не предусмотрено.
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Жандарменмаркт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лора и Леля
Лора и Леля
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине. Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях. Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков. Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам. В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям. Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень рекомендую - незаезженно, информтивно, разнообразно! Очень интересный расказчик, учитывая, что не очень повезло с погодой- скучно не было! Спасибо большое
Александра
25 февраля 2020
Были на экскурсии с сыном (15лет), гид Женя очень приятная девушка, знает и любит город, показала интересные места, где сами мы вряд ли моги побывать. Осталось очень приятное впечатление, спасибо за экскурсию.

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