2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Берлин: микс старого и нового

Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Берлин под новым углом.

От знаковых исторических достопримечательностей до живописных уголков современного искусства, от уютных кафе до легендарных магазинов и бутиков
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- каждый шаг раскрывает уникальную атмосферу города.

Вместе с гидом вы пройдете по центральному району Митте, узнаете о жизни в Еврейском квартале и окунетесь в повседневную жизнь берлинцев, узнав о местах для завтрака, отдыха и тусовок. Экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и почувствовать дух Берлина

5
12 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальное сочетание старого и нового
  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🎨 Открытие галерей современного искусства
  • 📚 Интересные исторические факты
  • ☕ Возможность отдохнуть в уютных кафе
  • 🛍️ Шопинг в стильных магазинах
  • 👟 Удобный формат пешеходной экскурсии
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового
Берлин: микс старого и нового

Что можно увидеть

  • Жандарменмаркт
  • Комната с пустыми книжными полками
  • Музейный остров
  • Кафедральный собор
  • Новая Синагога
  • Хакские дворы
  • Хаккешер-маркт
  • Clärchens Ballhaus

Описание экскурсии

Контрасты центра

Мы обойдем центральный район Берлина — Митте. Вы почувствуете атмосферу города на площади Жандарменмаркт, увидите комнату с пустыми книжными полками и поймете, почему в Германии отмечают День книги. На прогулке вдоль реки Шпрее насладитесь видом на музейный остров, строительство которого длилось сотню лет! Здесь находится Кафедральный собор — самая большая протестантская церковь Германии. Мы расскажем о том, почему и как долго ему пришлось стоять «обезглавленным».
Выйдем на улицу галерей современного искусства: здесь вы узнаете как маргариновая фабрика стала одной из самых значимых галерей современного искусства в Берлине. Мы выпьем кофе в галерее, зайдем в модный книжный магазин и перенесемся на сто лет назад в танцевальном зале Clärchens Ballhaus.

Еврейские хроники Берлина

В Еврейском квартале откроем историю этих мест и некоторых памятников. Полюбуемся зданием Новой Синагоги — одной из самых красивых в Европе. Посетим Хакские дворы и поговорим о том, как район сараев стал престижным и благоустроенным. А еще вы побываете в квартале для шопинга и на площади Хаккешер-маркт в окружении стильных магазинов и кафе.

Чем живет город

Также мы обязательно расскажем о жизни в Берлине: сколько стоит аренда жилья, где завтракают берлинцы и отдыхают, а куда ходят тусоваться берлинцы. Вы узнаете, какие мероприятия проходят в городе и что еще стоит здесь посетить. А также мы порекомендуем рестораны, кофейни и лучшие блошиные рынки.

P.S: Мы не пойдем на бульвар Унтер-ден-Линден, не увидим Бранденбургские ворота и парк Тиргартен, Чек-Пойнт Чарли и Фридрихштрассе. Рекомендуем вам осмотреть эти места самостоятельно, а также бесплатно подняться на купол Рейхстага.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь
  • Отдельно по желанию оплачивается кофе, других дополнительных расходов не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Жандарменмаркт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лора и Леля
Лора и Леля — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 468 туристов
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине. Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях. Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и
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рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков. Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам. В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям. Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Наталья
Прекрасная экскурсия и отличный гид Леля, провела нас по красивейшим местам Берлина😍побывали в уютных двориках и милой кофейне! Порекомендовала вкуснейшие рестораны! Остались очень довольны! 😍😍😍
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ольга
прекрасная, интересна экскурсия, отличный рассказ, увидели широкие проспекты и спрятанные от глаз толпы уютные, необычные дворики города. отдельное спасибо Ольге за отличные рекомендации ресторанов!
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Л
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, познавательно и увлекательно. Мы получили массу новых знаний и ярких впечатлений от знакомства с городом. Берлин очаровал нас своей атмосферой и историей. Обязательно планируем вернуться сюда снова, чтобы продолжить изучение этого великолепного города!
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А
Был на экскурсии "микс старого и нового". Впечатления остались только хорошие. Шел не зная, что именно ждёт, поэтому было ещё интересней. Лёля, экскурсовод, очень интересный человек, много чего рассказывала и
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то, как она рассказывала воспринималось легко и непринужденно. С радостью отвечала на вопросы как и по теме экскурсии так и на другие, связанные с жизнью и бытом Берлина, куда ещё можно сходить и что просмотреть.
Очень советую, точно не пожалеете!

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Л
Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
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Андрей
Отличная экскурсия - это не когда по окончании не остаётся вопросов, а наоборот, хочется дальше читать, ходить и исследовать: вот экскурсия у Лёли именно такая: вывернуть Берлин наизнанку и изучать его дворы и дворцы так, чтобы хотелось туда вернуться
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