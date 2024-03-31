11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить и кто любит фотографировать!:) мы посмотрели очень красивые локации, которые я в одиночестве ни за что бы не обнаружила. Дарья рассказала много про историю Берлина, отвечала на все мои вопросы, она очень добрый и интересный собеседник! Также теперь я знаю кусу интересных мест в Берлине, которые хотела бы посетить!

Огромное спасибо Дарье за такую веселую и интересную экскурсию! На экскурсию я ходила одна, и это мой первый раз в Берлине. Думаю экскурсию нужно посетить всем, кого интересует современное искусство