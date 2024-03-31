11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Берлинские дворики - это не просто экскурсия, это путешествие во времени по одному из самых загадочных и атмосферных уголков Берлина.
Вы увидите архитектурные шедевры, соединенные между собой галереями и дворами, почувствуете
Вы увидите архитектурные шедевры, соединенные между собой галереями и дворами, почувствуете
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎥 Исторические кинолокации
- 🎨 Арт-галереи и выставки
- 🎶 Живая музыка и танцы
- 📜 Богатая история и культура
- 🌆 Нетуристические места
Что можно увидеть
- Хакские дворы
- Розенхёфе
- Дворы Софиен-Гипс
- Дворы Хекманн
- Руины прусского дворца Монбижу
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Несколько архитектурных комплексов, соединенных между собой галереями со дворами внутри: Хакские дворы, Розенхёфе, дворы Софиен-Гипс и Хекманн.
- Незаметные руины прусского дворца Монбижу и излюбленные места немецких и голливудских режиссеров.
- Кроме того, вы узнаете, как в Германской Империи боролись с алкоголем, и где зарождался немецкий рабочий класс.
Прогулка подойдёт тем, кто хочет посмотреть другой, необычный Берлин — город с богатейшей историей и креативной современностью!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
+2
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Отличная, лёгкая экскурсия! Спасибо Дарье, что показала Берлин с другой стороны🙂
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В
Очень интересная экскурсия!
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О
Огромное спасибо Дарье за такую веселую и интересную экскурсию! На экскурсию я ходила одна, и это мой первый раз в Берлине. Думаю экскурсию нужно посетить всем, кого интересует современное искусство
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Е
Это была вторая экскурсия с Дарьей и мы опять довольны:) Самостоятельно потратишь кучу времени, чтобы разобраться в дворах и подворотнях, да и вряд ли найдешь столько интересного, сколько показала Дарья,
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И
Мы в восторге от этой прогулки! За три предыдущих посещения Берлина ничего подобного не видела! Даже не ожидала, что этот любимый мной город может настолько по-новому открыться для меня! Мило, красиво, содержательно, просто замечательно! И Дарья прекрасный душевный человек, спасибо вам большое!
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