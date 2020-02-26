11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по одному из старейших кварталов Берлина с революционным прошлым и хипстерским настоящим

Дарья
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Дарья – ваш гид
Берлин всё ещё не поразил вас своей неповторимой атмосферой и старинной архитектурой? Тогда приглашаю вас на прогулку по злачным дворикам и манящим переулкам одного из старейших кварталов ремесленного Берлина.

Здесь нет туристической суеты, а время словно остановилось.

Где-то за парадными фасадами в стиле ар-деко царит дух «золотых двадцатых», а где-то веет «лихими девяностыми».

Здесь можно потанцевать свинг, посмотреть старое-доброе немое кино в сопровождении живой музыки или посетить одну из многочисленных арт-галерей.
От 99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Берлинские дворики
Берлинские дворики

Что вас ожидает:

  • Несколько архитектурных комплексов, соединенных между собой галереями со дворами внутри: Хакские дворы, Розенхёфе, дворы Софиен-Гипс и Хекманн.
  • Незаметные руины прусского дворца Монбижу и излюбленные места немецких и голливудских режиссеров.
  • Кроме того, вы узнаете, как в Германской Империи боролись с алкоголем, и где зарождался немецкий рабочий класс.

Прогулка подойдёт тем, кто хочет посмотреть другой, необычный Берлин — город с богатейшей историей и креативной современностью!

Берлинские дворики
Берлинские дворики
Берлинские дворики
Берлинские дворики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Огромное спасибо Дарье за такую веселую и интересную экскурсию! На экскурсию я ходила одна, и это мой первый раз в Берлине. Думаю экскурсию нужно посетить всем, кого интересует современное искусство и кто любит фотографировать! :) мы посмотрели очень красивые локации, которые я в одиночестве ни за что бы не обнаружила. Дарья рассказала много про историю Берлина, отвечала на все мои вопросы, она очень добрый и интересный собеседник! Также теперь я знаю кусу интересных мест в Берлине, которые хотела бы посетить!
20 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Дарья - приятная, обаятельная собеседница, очень открытая и позитивная. Экскурсия хорошо организована, рассказы и объяснения гида структурированы, грамотная речь. С чувством юмора! Рекомендую.
1 сентября 2019
Экскурсия «Берлинские дворики», на мой взгляд, понравится всем и каждому: и тем кто приехал на несколько дней в Берлин и тем, кто здесь давно живёт. Если экскурсию выбрать в вечернее время или на выходных, то можно не только узнать историю Берлина, но и увидеть вечернюю жизнь города.
25 июня 2019
Экскурсия по дворикам Берлина с Дарьей. Все очень понравилось: и маршрут, и информация, и девушка очень приятная. Увидели те места Берлина, которые самостоятельно трудно изучить. Это маленькие уютные "деревеньки", за околицей которых кипит жизнь большого города. Спасибо Даша🤗
17 мая 2019
Мы в восторге от этой прогулки! За три предыдущих посещения Берлина ничего подобного не видела! Даже не ожидала, что этот любимый мной город может настолько по-новому открыться для меня! Мило, красиво, содержательно, просто замечательно! И Дарья прекрасный душевный человек, спасибо вам большое!
23 марта 2019
Экскурсия по очень интересным и атмосферным местам города, гид хорошо разбирается в теме. Однозначно рекомендую.
6 февраля 2019
Отличная экскурсия по местам в Берлине, куда мне бы самой не пришло в голову заглянуть. Дарья - прекрасный, отлично подготовленный рассказчик. Узнала много интересного в ходе экскурсии. Будете в Берлине, обязательно сходите!
21 января 2019
Прекрасная экскурсия и прекрасная Дарья! Обязательно выбирайте эту экскурсию, если, как и мы, интересуетесь жизнью творческого андэграундного Берлина. Восточноберлинские дворики скрывают множество интереснейших историй, сами по себе очень красивы для прогулки и полны сюрпризов! Не пожалеете 100%!
11 августа 2018
Через два дня пребывания в Берлине увидели другой город, благодаря экскурсии «Берлинские дворики». Экскурсовод Дарья провела нас не традиционным обзорным маршрутом, а позволила взглянуть на Берлин глазами человека, ищущего в городе «свои» места, куда обязательно хочется прийти ещё раз.
10 апреля 2018
Это была вторая экскурсия с Дарьей и мы опять довольны:) Самостоятельно потратишь кучу времени, чтобы разобраться в дворах и подворотнях, да и вряд ли найдешь столько интересного, сколько показала Дарья, ведь привычных табличек с указанием улиц на домах, практически нет, т. к. стоят указатели на перекрестках.... Темы рассказов были и серьезные и веселые, очень информативно и приятно провели время, спасибо Дарье!
Ещё 1 отзыв

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