11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
Огромное спасибо Дарье за такую веселую и интересную экскурсию! На экскурсию я ходила одна, и это мой первый раз в Берлине. Думаю экскурсию нужно посетить всем, кого интересует современное искусство и кто любит фотографировать! :) мы посмотрели очень красивые локации, которые я в одиночестве ни за что бы не обнаружила. Дарья рассказала много про историю Берлина, отвечала на все мои вопросы, она очень добрый и интересный собеседник! Также теперь я знаю кусу интересных мест в Берлине, которые хотела бы посетить!
Ирина
20 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Дарья - приятная, обаятельная собеседница, очень открытая и позитивная. Экскурсия хорошо организована, рассказы и объяснения гида структурированы, грамотная речь. С чувством юмора! Рекомендую.
Anna
1 сентября 2019
Экскурсия «Берлинские дворики», на мой взгляд, понравится всем и каждому: и тем кто приехал на несколько дней в Берлин и тем, кто здесь давно живёт. Если экскурсию выбрать в вечернее время или на выходных, то можно не только узнать историю Берлина, но и увидеть вечернюю жизнь города.
Владислав
25 июня 2019
Экскурсия по дворикам Берлина с Дарьей. Все очень понравилось: и маршрут, и информация, и девушка очень приятная. Увидели те места Берлина, которые самостоятельно трудно изучить. Это маленькие уютные "деревеньки", за околицей которых кипит жизнь большого города. Спасибо Даша🤗
Ирина
17 мая 2019
Мы в восторге от этой прогулки! За три предыдущих посещения Берлина ничего подобного не видела! Даже не ожидала, что этот любимый мной город может настолько по-новому открыться для меня! Мило, красиво, содержательно, просто замечательно! И Дарья прекрасный душевный человек, спасибо вам большое!
Оксана
23 марта 2019
Экскурсия по очень интересным и атмосферным местам города, гид хорошо разбирается в теме. Однозначно рекомендую.
Светлана
6 февраля 2019
Отличная экскурсия по местам в Берлине, куда мне бы самой не пришло в голову заглянуть. Дарья - прекрасный, отлично подготовленный рассказчик. Узнала много интересного в ходе экскурсии. Будете в Берлине, обязательно сходите!
Ольга
21 января 2019
Прекрасная экскурсия и прекрасная Дарья! Обязательно выбирайте эту экскурсию, если, как и мы, интересуетесь жизнью творческого андэграундного Берлина. Восточноберлинские дворики скрывают множество интереснейших историй, сами по себе очень красивы для прогулки и полны сюрпризов! Не пожалеете 100%!
Наталья
11 августа 2018
Через два дня пребывания в Берлине увидели другой город, благодаря экскурсии «Берлинские дворики». Экскурсовод Дарья провела нас не традиционным обзорным маршрутом, а позволила взглянуть на Берлин глазами человека, ищущего в городе «свои» места, куда обязательно хочется прийти ещё раз.
Елена
10 апреля 2018
Это была вторая экскурсия с Дарьей и мы опять довольны:) Самостоятельно потратишь кучу времени, чтобы разобраться в дворах и подворотнях, да и вряд ли найдешь столько интересного, сколько показала Дарья, ведь привычных табличек с указанием улиц на домах, практически нет, т. к. стоят указатели на перекрестках.... Темы рассказов были и серьезные и веселые, очень информативно и приятно провели время, спасибо Дарье!
Зарядиться настроением творчества и свободы на экскурсии по самому альтернативному району столицы
Узнать, чем живёт сегодняшний Берлин, можно только в его самом сочном квартале — Кройцберге! Слава альтернативности этого района давно вышла за пределы страны. «Монмартр», «Гарлем», «Стамбул», «Амстердам» — так любит называть Кройцберг местная пресса, но это далеко не все образы, которые таит в себе увлекательный квартал. На нашей прогулке я открою его самые яркие стороны, среди которых шедевральный стрит-арт, креативный стрит-фуд, радикальные сквоты, партизанские огороды и многое другое.
Стрит-арт, дома, сквоты, галереи: увидеть настоящую жизнь города и понять его свободолюбивый дух
Как Берлин стал таким — ярким, свободным, альтернативным? Мы расскажем, чем он привлекает творческих людей, и покажем реальную жизнь города. Вы отправитесь в жилой центр, популярный Кройцберг и тусовочный Фридрихсхайн, увидите андеграундные пространства, классные граффити и стрит-арт. Узнаете о насущных проблемах города и услышите необычные факты и истории.
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Обойти мрачные постройки и попытаться понять мышление толпы в 1939
До сих пор нацистский период в истории Германии вызывает много вопросов, а тема денацификации постоянно обсуждается в немецком обществе. На экскурсии мы посетим все основные исторические места Третьего рейха. Я расскажу, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним, что происходило в то время в Берлине и как изменился облик города после прихода нацистов.
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Берлин, который история 20 века задела, как ни один другой город мира, чрезвычайно сложен для восприятия. Во время экскурсии я стану вашим переводчиком в общении с Берлином, помогу понять историю и архитектуру этого непростого города, проведу по старым колоритным кафе и расскажу местные анекдоты. Вы не только увидите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Берлинскую стену, но и рассмотрите город изнутри, по кусочкам собирая яркий пазл Берлина.
Увидеть, как перекликаются прошлое и настоящее в современной жизни немецкой столицы
Берлин нельзя назвать туристическим городом в привычном понимании. Он не поражает обилием декора фасадов, но впечатляет деталями и историями, скрытыми от глаз. Я покажу вам, на что нужно смотреть, чтобы понять этот город, и предложу ключи к его травматическому прошлому и динамичному настоящему. Вы почувствуете дух настоящего Берлина и узнаете его культуру изнутри.
Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы. Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина. За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей. Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!