11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Берлинские дворики

Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Берлинские дворики - это не просто экскурсия, это путешествие во времени по одному из самых загадочных и атмосферных уголков Берлина.

Вы увидите архитектурные шедевры, соединенные между собой галереями и дворами, почувствуете
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дух прошлых эпох, от "золотых двадцатых" до "лихих девяностых".

Вас ждут не только архитектурные комплексы, но и истории о борьбе с алкоголем в Германской Империи, зарождении немецкого рабочего класса. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто хочет увидеть и почувствовать другой, необычный Берлин

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎥 Исторические кинолокации
  • 🎨 Арт-галереи и выставки
  • 🎶 Живая музыка и танцы
  • 📜 Богатая история и культура
  • 🌆 Нетуристические места
Берлинские дворики
Берлинские дворики
Берлинские дворики

Что можно увидеть

  • Хакские дворы
  • Розенхёфе
  • Дворы Софиен-Гипс
  • Дворы Хекманн
  • Руины прусского дворца Монбижу

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Несколько архитектурных комплексов, соединенных между собой галереями со дворами внутри: Хакские дворы, Розенхёфе, дворы Софиен-Гипс и Хекманн.
  • Незаметные руины прусского дворца Монбижу и излюбленные места немецких и голливудских режиссеров.
  • Кроме того, вы узнаете, как в Германской Империи боролись с алкоголем, и где зарождался немецкий рабочий класс.

Прогулка подойдёт тем, кто хочет посмотреть другой, необычный Берлин — город с богатейшей историей и креативной современностью!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
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кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
А
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!+2
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
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Наталья
Отличная, лёгкая экскурсия! Спасибо Дарье, что показала Берлин с другой стороны🙂
Отличная, лёгкая экскурсия! Спасибо Дарье, что показала Берлин с другой стороны🙂
Отличная, лёгкая экскурсия! Спасибо Дарье, что показала Берлин с другой стороны🙂
Отличная, лёгкая экскурсия! Спасибо Дарье, что показала Берлин с другой стороны🙂
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В
Очень интересная экскурсия!
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О
Огромное спасибо Дарье за такую веселую и интересную экскурсию! На экскурсию я ходила одна, и это мой первый раз в Берлине. Думаю экскурсию нужно посетить всем, кого интересует современное искусство
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и кто любит фотографировать!:) мы посмотрели очень красивые локации, которые я в одиночестве ни за что бы не обнаружила. Дарья рассказала много про историю Берлина, отвечала на все мои вопросы, она очень добрый и интересный собеседник! Также теперь я знаю кусу интересных мест в Берлине, которые хотела бы посетить!

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Е
Это была вторая экскурсия с Дарьей и мы опять довольны:) Самостоятельно потратишь кучу времени, чтобы разобраться в дворах и подворотнях, да и вряд ли найдешь столько интересного, сколько показала Дарья,
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ведь привычных табличек с указанием улиц на домах, практически нет, т. к. стоят указатели на перекрестках…. Темы рассказов были и серьезные и веселые, очень информативно и приятно провели время, спасибо Дарье!

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И
Мы в восторге от этой прогулки! За три предыдущих посещения Берлина ничего подобного не видела! Даже не ожидала, что этот любимый мной город может настолько по-новому открыться для меня! Мило, красиво, содержательно, просто замечательно! И Дарья прекрасный душевный человек, спасибо вам большое!
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