1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
«Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree»
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
1 час
Искусство 19 века в Старой национальной галерее: путешествие по Музейному острову
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
«Во время экскурсии по Старой Национальной галерее мы:»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Берлинской картинной галерее
Увидеть оригиналы Рубенса и Босха и прочувствовать всю прелесть золотого века голландской живописи
Начало: На Штауфенбергштрассе
«Дополнительные расходы: билеты в галерею — €12/взрослые, €6/студенты и пенсионеры, дети до 18 лет — бесплатно»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€320 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 ноября 2023Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
- AAndrei3 сентября 2023Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
- ВВадим7 января 2023Интересная экскурсия, классные локации. Хотелось бы что бы в экскурсии было больше андеграундных берлинских мест. Маловато))
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Галереи»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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