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Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке

5
1 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €75 за экскурсию

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Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке

Что вы увидите

  • Новый музей
Музей был основан в 1855 году. Благодаря большой коллекции папирусов и археологическим находкам, привезённым из Египта иногда музей 🖼 называют египетским музеем. Во время второй мировой войны музей очень сильно пострадал и лишь через 70 лет после закрытия, в октябре 2009 года был снова открыт для посетителей.
На сегодняшний день Новый музей насчитывает около 5700 экспонатов. За время экскурсии 🧭 в Новом музее мы постараемся показать и рассказать Вам всё самое интересное.
Бюст Нефертити и история 📖 самой египетской царицы, жившей около 3350 лет назад. Описать её красоту невозможно, её надо только увидеть. Она совершенна и чем дольше Вы на неё смотрите, тем больше убеждаетесь в этом.

А ещё Вас ждёт:

  • Книга мёртвых, как и зачем её писали
  • Значение для египтян жука скарабея
  • Мумии и мумификация
  • Фараоны и их законы
  • Египетские Боги
  • Значение и роль реки Нила в жизни египтян, как переводиться само слово «Египет»
  • Золото Трои и ещё многое другое...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке
Экскурсия в Новом музее Берлина на русском языке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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1 отзыв оставили туристы

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