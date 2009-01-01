Музей был основан в 1855 году. Благодаря большой коллекции папирусов и археологическим находкам, привезённым из Египта иногда музей 🖼 называют египетским музеем. Во время второй мировой войны музей очень сильно пострадал и лишь через 70 лет после закрытия, в октябре 2009 года был снова открыт для посетителей.
На сегодняшний день Новый музей насчитывает около 5700 экспонатов. За время экскурсии 🧭 в Новом музее мы постараемся показать и рассказать Вам всё самое интересное.
Бюст Нефертити и история 📖 самой египетской царицы, жившей около 3350 лет назад. Описать её красоту невозможно, её надо только увидеть. Она совершенна и чем дольше Вы на неё смотрите, тем больше убеждаетесь в этом.
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