Это экскурсия ⛳ в один из самых первых концентрационных лагерей Третьего рейха, основанный нацистами еще в 1936-м году. Огромная территория лагеря позволяла содержать одновременно до 60 тыс. заключенных из 18 европейских стран, людей разных национальностей и вероисповеданий. Вы узнаете многое из судеб бывших узников лагеря, о трагической судьбе многих из них на знаменитом «марше Смерти», о том, какие именно проводились над ними медицинские эксперименты, об их освобождении в апреле 1945-го и об организации здесь первого лагеря на территории ГДР для военнопленных и политзаключенных НКВД.

Хотя Заксенхаузен не такой, казалось бы, известный, как Освенцим или Дахау, именно здесь располагалось главное управление концлагерей Германии, а также верховный штаб дивизии СС «Мертвая голова». Сам же лагерь был признан руководством нацистской Германии как «образцово-показательный» и использовался, в первую очередь, как тренировочный и испытательный полигон для новых изощренных методов уничтожения людей и бесчеловечных экспериментов над ними. Общее количество жертв Заксенхаузена до сих пор точно не установлено, но уже ведет счет на несколько сотен тысяч человек.

Здесь был «лагерь в лагере» – еврейское гетто. Сюда же отправляли всех выявленных в Германии гомосексуалистов. И помимо всего, здесь находилась тюрьма-карцер для особо опасных политзаключенных нацистского режима с комнатой пыток.

Программа

Вы узнаете о военнопленном Советской армии Дмитрии Карбышеве и летчике Якове Джугашвили, сыне Иосифа Сталина, которые были здесь. О воинах и командирах польской и украинской освободительных армий. О Степане Бандере, который был выпущен отсюда на свободу в 1944 году.

Очень показательно то, что именно здесь почти везде возможно заходить внутрь, в любые помещения, где умышленно оставлено все «как есть» и «как будто бы вчера», чтобы лучше понять это состояние «близкой и неминуемой смерти» и ощутить себя хоть немного на месте узников.

Мы заглянем в т. н. «больничный корпус», где на самом деле не лечили, а лишь испытывали новые лекарства и яды на пациентах, посетим «операционную» с жуткими разделочными столами как на скотобойне. Здесь же, при желании, мы спустимся в морг — огромный подвал с коричнево-красными подтеками на полу, которые до сих пор видны, и где уже безжизненные тела складывали до высоты потолка, какими их и увидели советские воины-освободители.

Также мы с вами посетим музей 🖼 истории 📖 концлагерей Германии, музей спецлагеря №7 ГУЛАГ, который был затем на этом месте, и мемориал памяти погибшим узникам Заксенхаузена на территории бывшего крематория.

Организационные детали

Не рекомендуем экскурсию людям с неустойчивой психикой и особо впечатлительным, а также всем, кто разделяет и пропагандирует идеи нацизма и антисемитизма.

Приготовьте удобную обувь, так как много придется ходить пешком.

Возможные дополнительные расходы: билет 🎫 на городской транспорт в пределах Берлина (все зоны).