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Концлагерь Заксенхаузен

5
2 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
На этой экскурсии 🧭 вы отправитесь в один из первых концентрационных лагерей Третьего рейха.

Вы узнаете о трагической судьбе его узников, о знаменитом «марше Смерти», о том, в каких работах и медицинских экспериментах задействовали заключенных, и что стало с лагерем после поражения нацистов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €225 за экскурсию

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Концлагерь Заксенхаузен
Концлагерь Заксенхаузен

Что вы увидите

  • Концлагерь Заксенхаузен
Это экскурсия ⛳ в один из самых первых концентрационных лагерей Третьего рейха, основанный нацистами еще в 1936-м году. Огромная территория лагеря позволяла содержать одновременно до 60 тыс. заключенных из 18 европейских стран, людей разных национальностей и вероисповеданий. Вы узнаете многое из судеб бывших узников лагеря, о трагической судьбе многих из них на знаменитом «марше Смерти», о том, какие именно проводились над ними медицинские эксперименты, об их освобождении в апреле 1945-го и об организации здесь первого лагеря на территории ГДР для военнопленных и политзаключенных НКВД.
Хотя Заксенхаузен не такой, казалось бы, известный, как Освенцим или Дахау, именно здесь располагалось главное управление концлагерей Германии, а также верховный штаб дивизии СС «Мертвая голова». Сам же лагерь был признан руководством нацистской Германии как «образцово-показательный» и использовался, в первую очередь, как тренировочный и испытательный полигон для новых изощренных методов уничтожения людей и бесчеловечных экспериментов над ними. Общее количество жертв Заксенхаузена до сих пор точно не установлено, но уже ведет счет на несколько сотен тысяч человек.
Здесь был «лагерь в лагере» – еврейское гетто. Сюда же отправляли всех выявленных в Германии гомосексуалистов. И помимо всего, здесь находилась тюрьма-карцер для особо опасных политзаключенных нацистского режима с комнатой пыток.
Программа
Вы узнаете о военнопленном Советской армии Дмитрии Карбышеве и летчике Якове Джугашвили, сыне Иосифа Сталина, которые были здесь. О воинах и командирах польской и украинской освободительных армий. О Степане Бандере, который был выпущен отсюда на свободу в 1944 году.
Очень показательно то, что именно здесь почти везде возможно заходить внутрь, в любые помещения, где умышленно оставлено все «как есть» и «как будто бы вчера», чтобы лучше понять это состояние «близкой и неминуемой смерти» и ощутить себя хоть немного на месте узников.
Мы заглянем в т. н. «больничный корпус», где на самом деле не лечили, а лишь испытывали новые лекарства и яды на пациентах, посетим «операционную» с жуткими разделочными столами как на скотобойне. Здесь же, при желании, мы спустимся в морг — огромный подвал с коричнево-красными подтеками на полу, которые до сих пор видны, и где уже безжизненные тела складывали до высоты потолка, какими их и увидели советские воины-освободители.
Также мы с вами посетим музей 🖼 истории 📖 концлагерей Германии, музей спецлагеря №7 ГУЛАГ, который был затем на этом месте, и мемориал памяти погибшим узникам Заксенхаузена на территории бывшего крематория.
Организационные детали
Не рекомендуем экскурсию людям с неустойчивой психикой и особо впечатлительным, а также всем, кто разделяет и пропагандирует идеи нацизма и антисемитизма.
Приготовьте удобную обувь, так как много придется ходить пешком.
Возможные дополнительные расходы: билет 🎫 на городской транспорт в пределах Берлина (все зоны).
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музеев по программе
Что не входит
  • Билет на городской транспорт в пределах Берлина (все зоны)
Начало и место завершения
🚩 Центральный жд вокзал
Концлагерь Заксенхаузен
Концлагерь Заксенхаузен
Концлагерь Заксенхаузен
Концлагерь Заксенхаузен

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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2 отзыва оставили туристы

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