Индивидуальный тур по еврейскому Берлину поможет вам лучше узнать о роли, которую играли в жизни города евреи, о трагедии целого народа в период нацизма, и о его выдающихся личностях, оказавших влияние на нашу цивилизацию.

Экскурсия в Берлине с гидом по памятным еврейским местам включает в себя знакомство с выдающимися мемориалами и памятниками, среди которых самым известным является мемориал жертвам Холокоста. Также вы увидите Новую Синагогу, одно из самых крупных и красивых 🤩 культовых зданий Европы, инсталляцию Пропавший дом, памятник Покинутое пространство, и встроенные в мостовую в виде латунных табличек Камни преткновения с именами жертв гитлеровских репрессий.

Еврейская община в Берлине стала колыбелью для многих знаменитостей, сделавших неоценимый вклад в мировую культуру и искусство. Со столицей ⭐️ Германии тесно связаны имена Альберта Эйнштейна, Мозеса Мендельсона, Макса Либерманна, Эфраима Лессинга, Джеймса Симона, Розы Люксембург, и многих других представителей еврейского народа, оставивших яркий след в мировой истории 📖 вы хотите узнать об исторически сложившихся отношениях Берлина с его иудейской частью населения, ознакомиться со всеми перипетиями в нелегкой судьбе берлинских евреев, заказывайте экскурсию ⛳ и я, как частный гид в Берлине и человек, неравнодушный к истории, посвящу вас во все известные мне подробности и факты.