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Еврейский Берлин

5
1 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по исторической части Берлина, где я познакомлю вас с важнейшими событиями разных лет жизни иудейской общины.

На этой экскурсии 🧭 вы узнаете об исторически сложившихся отношениях титульной нации с еврейской частью населения, а также о перипетиях судеб берлинских евреев.

Как опытный частный гид в Берлине и человек, неравнодушный к истории 📖, я с большим удовольствием поделюсь с вами всеми известными мне фактами во время нашей прогулки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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Еврейский Берлин
Еврейский Берлин

Что вы увидите

  • Мемориал жертвам холокоста
  • Новая синагога
  • Хакские дворы
  • Дворики ремесленников
  • Церковь святой Софии
  • «Пропавший дом»
  • Дворики Хекмана
Индивидуальный тур по еврейскому Берлину поможет вам лучше узнать о роли, которую играли в жизни города евреи, о трагедии целого народа в период нацизма, и о его выдающихся личностях, оказавших влияние на нашу цивилизацию.
Экскурсия в Берлине с гидом по памятным еврейским местам включает в себя знакомство с выдающимися мемориалами и памятниками, среди которых самым известным является мемориал жертвам Холокоста. Также вы увидите Новую Синагогу, одно из самых крупных и красивых 🤩 культовых зданий Европы, инсталляцию Пропавший дом, памятник Покинутое пространство, и встроенные в мостовую в виде латунных табличек Камни преткновения с именами жертв гитлеровских репрессий.
Еврейская община в Берлине стала колыбелью для многих знаменитостей, сделавших неоценимый вклад в мировую культуру и искусство. Со столицей ⭐️ Германии тесно связаны имена Альберта Эйнштейна, Мозеса Мендельсона, Макса Либерманна, Эфраима Лессинга, Джеймса Симона, Розы Люксембург, и многих других представителей еврейского народа, оставивших яркий след в мировой истории 📖 вы хотите узнать об исторически сложившихся отношениях Берлина с его иудейской частью населения, ознакомиться со всеми перипетиями в нелегкой судьбе берлинских евреев, заказывайте экскурсию ⛳ и я, как частный гид в Берлине и человек, неравнодушный к истории, посвящу вас во все известные мне подробности и факты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Еврейский Берлин
Еврейский Берлин
Еврейский Берлин
Еврейский Берлин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lidia M.
Lidia M.
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1 отзыв оставили туристы

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