Пергамский музей 🖼, в связи с его абсолютной уникальностью, является самым популярным музеем в Берлине.

Именно по этой причине время посещения этого музея необходимо бронировать заранее. Пергамский музей был открыт в период основания музейного острова и назван в честь первого своего экспоната — Пергамского алтаря. Потребовалось практически 20 лет с момента обнаружения фрагментов Пергамского алтаря и до его окончательного представления в музее Берлина.

Вторым невероятным для Пергамского музея по своим размерам экспонатом являются Вавилонские ворота богини Иштар. Некогда прекрасный город 🏙️ Вавилон был разрушен изнутри и погребён под землёй, по прошествии почти 2000 лет учёный Роберт Колдуэй нашёл его, раскопал.

Гид по Пергамскому музею откроет историю 📖 появления Вавилонских ворот в Берлине и Вы узнаете, как осколки ворот богини Иштар и предположительно фрагменты дворцовых стен были отправлены в Берлин за 5000 км.

А в Берлине по схемам, которым более 2, 5 тысяч лет, собраны внутри музея. Величие этого сооружения впечатляет и даёт представление о великом и некогда прекрасном городе Вавилоне.

Следующим грандиозным экспонатом в вашей экскурсии 🧭 по Пергамскому музею, предстанут пред вами торговые ворота средневекового города Милет. Пройдя сквозь ворота, оглянитесь! Складывается ощущение перехода в другое время и другую страну. Теперь вы покинули великий Вавилон и оказались в богатом торговом городе Милет. Небольшой макет старого города, поможет представить себе жизнь этого города почти 2 тысячи лет назад.

Новый музей был вторым по счёту на острове 🏝️ музеев. Самыми известными экспонатами Нового музея в Берлине являются Кельтская шляпа и бюст Нефертити. Гид по Новому музею познакомит с редким экспонатом — Кельтская золотая шляпа — одна из 4 существующих на сегодняшний день в мире. Самая большая и лучше других сохранившаяся хранится в Новом музее.

Бюст Нефертити в Новом музее, представляет собой самый известный экспонат музея. Тайны и легенды окружают эту древнеегипетскую царицу, красавицу, жившую более 3300 лет тому назад, о ней и многом другом вы узнаете во время экскурсии по Новому музею!