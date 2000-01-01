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По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей

5
1 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по музеям Берлина на русском языке! Мы посетим два музея, которые знамениты на весь мир своими коллекциями древнего искусства.

В Пергамском музее увидим одну из лучших коллекций Вавилонского искусства.

В Новом музее — египетскую коллекцию, в том числе всемирно известный бюст Нефертити.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей

Что вы увидите

  • Пергамский музей
  • Новый музей
Пергамский музей 🖼, в связи с его абсолютной уникальностью, является самым популярным музеем в Берлине.
Именно по этой причине время посещения этого музея необходимо бронировать заранее. Пергамский музей был открыт в период основания музейного острова и назван в честь первого своего экспоната — Пергамского алтаря. Потребовалось практически 20 лет с момента обнаружения фрагментов Пергамского алтаря и до его окончательного представления в музее Берлина.
Вторым невероятным для Пергамского музея по своим размерам экспонатом являются Вавилонские ворота богини Иштар. Некогда прекрасный город 🏙️ Вавилон был разрушен изнутри и погребён под землёй, по прошествии почти 2000 лет учёный Роберт Колдуэй нашёл его, раскопал.
Гид по Пергамскому музею откроет историю 📖 появления Вавилонских ворот в Берлине и Вы узнаете, как осколки ворот богини Иштар и предположительно фрагменты дворцовых стен были отправлены в Берлин за 5000 км.
А в Берлине по схемам, которым более 2, 5 тысяч лет, собраны внутри музея. Величие этого сооружения впечатляет и даёт представление о великом и некогда прекрасном городе Вавилоне.
Следующим грандиозным экспонатом в вашей экскурсии 🧭 по Пергамскому музею, предстанут пред вами торговые ворота средневекового города Милет. Пройдя сквозь ворота, оглянитесь! Складывается ощущение перехода в другое время и другую страну. Теперь вы покинули великий Вавилон и оказались в богатом торговом городе Милет. Небольшой макет старого города, поможет представить себе жизнь этого города почти 2 тысячи лет назад.
Новый музей был вторым по счёту на острове 🏝️ музеев. Самыми известными экспонатами Нового музея в Берлине являются Кельтская шляпа и бюст Нефертити. Гид по Новому музею познакомит с редким экспонатом — Кельтская золотая шляпа — одна из 4 существующих на сегодняшний день в мире. Самая большая и лучше других сохранившаяся хранится в Новом музее.
Бюст Нефертити в Новом музее, представляет собой самый известный экспонат музея. Тайны и легенды окружают эту древнеегипетскую царицу, красавицу, жившую более 3300 лет тому назад, о ней и многом другом вы узнаете во время экскурсии по Новому музею!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей
По двум музеям: Пергамский музей + Новый музей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lidia M.
Lidia M.
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1 отзыв оставили туристы

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