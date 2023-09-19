Путешествие в таинственный мир Египта с профессиональным гидом
Приглашаю перенестись в Древний Египет не покидая центр Берлина! В Новом музее вы увидите бюсты фараонов, одежды жрецов, фрагменты стен с иероглифами и рисунками, саркофаги и папирусы. Я живым языком расскажу о древнеегипетских традициях, религии, искусстве и повседневной жизни.
Ближайшие даты:
19
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
24
сен
сен
26
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по залам Нового музея, вы узнаете:
- Как сложилась история таинственной царицы Нефертити
- Что такое Книга мёртвых, зачем её написали и кто имел на неё право
- Каково значение жука-скарабея для египтян
- Как жили фараоны и их жёны
- Почему в древности была необходима мумификация и как её проводили
И другие интересные факты!
Организационные детали
Билеты в Новый музей оплачиваются дополнительно — 14 евро с человека. Желательно приобрести их заранее, чтобы не стоять в очереди.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Берлина
Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Музейный остров
Популярные места
Похожие туры из Берлина
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
от Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии - история преображения Берлина на пешей прогулке
в районе метро Klosterstrasse (линия U2)
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
на площади Wittenbergplatz
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
от 145€95 за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду