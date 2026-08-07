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Новый музей Берлина

Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры
Представьте, что вы можете погрузиться в атмосферу Древнего Египта, не покидая Берлин. Новый музей предлагает именно такое путешествие.

Вас ждут бюсты фараонов, одежды жрецов, фрагменты стен с иероглифами и рисунками, саркофаги
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и папирусы. Ваш гид расскажет о древнеегипетских традициях, религии, искусстве и повседневной жизни.

Узнайте, как сложилась история Нефертити, что такое Книга мёртвых, значение жука-скарабея, как жили фараоны и их жёны, и почему в древности была необходима мумификация. Билеты в музей оплачиваются отдельно, рекомендуем приобрести их заранее

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные артефакты Древнего Египта
  • 🎨 Живой рассказ о традициях и искусстве
  • 📜 Погружение в историю Нефертити
  • 🔍 Интересные факты о мумификации
  • 📚 Знания о Книге мёртвых
Новый музей Берлина
Новый музей Берлина
Новый музей Берлина

Что можно увидеть

  • Новый музей
  • Бюсты фараонов
  • Саркофаги
  • Папирусы

Описание экскурсии

Гуляя по залам Нового музея, вы узнаете:

  • Как сложилась история таинственной царицы Нефертити
  • Что такое Книга мёртвых, зачем её написали и кто имел на неё право
  • Каково значение жука-скарабея для египтян
  • Как жили фараоны и их жёны
  • Почему в древности была необходима мумификация и как её проводили

И другие интересные факты!

Организационные детали

Билеты в Новый музей оплачиваются дополнительно — 14 евро с человека. Желательно приобрести их заранее, чтобы не стоять в очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!

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