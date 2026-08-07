Представьте, что вы можете погрузиться в атмосферу Древнего Египта, не покидая Берлин. Новый музей предлагает именно такое путешествие.
Вас ждут бюсты фараонов, одежды жрецов, фрагменты стен с иероглифами и рисунками, саркофаги
Вас ждут бюсты фараонов, одежды жрецов, фрагменты стен с иероглифами и рисунками, саркофаги
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные артефакты Древнего Египта
- 🎨 Живой рассказ о традициях и искусстве
- 📜 Погружение в историю Нефертити
- 🔍 Интересные факты о мумификации
- 📚 Знания о Книге мёртвых
Что можно увидеть
- Новый музей
- Бюсты фараонов
- Саркофаги
- Папирусы
Описание экскурсии
Гуляя по залам Нового музея, вы узнаете:
- Как сложилась история таинственной царицы Нефертити
- Что такое Книга мёртвых, зачем её написали и кто имел на неё право
- Каково значение жука-скарабея для египтян
- Как жили фараоны и их жёны
- Почему в древности была необходима мумификация и как её проводили
И другие интересные факты!
Организационные детали
Билеты в Новый музей оплачиваются дополнительно — 14 евро с человека. Желательно приобрести их заранее, чтобы не стоять в очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
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Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
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