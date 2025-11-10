Музейный остров — это великолепная классическая архитектура, благодаря которой Берлин когда-то назвали Афинами на Шпрее, потрясающие виды, отличные декорации для фото. В исторических кварталах старого Митте вас ждет "живой" Берлин с аутентичными кафе, необычными магазинами и лабиринтами дворов.
Перед вами оживет старый город эпохи безумных дансингов, пивных, кабаре, художников и артистов 1920-х. Берлин декаданса и неповторимого богемного флера
Перед вами оживет старый город эпохи безумных дансингов, пивных, кабаре, художников и артистов 1920-х. Берлин декаданса и неповторимого богемного флера
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиЭтот маршрут один из самых зрелищных в Берлине. Мы начнем с Музейного острова. Здесь шесть главных музеев города и классическая архитектура каждого из них впечатляет. Афины на Шпрее. Мы увидим зайдем в некоторые из этих музеев, чтобы увидеть шедевры берлинских художественных коллекций, главный из которых - это бюст царицы Нефертити, созданный древними египтянами более 3000 лет назад (это "берлинская Мона Лиза", увидеть которую сюда ежедневно приезжают тысячи туристов). В Хакских дворах и Шпандауском предместье вы познакомитесь с хипстерским Берлином, купите необычные сувениры из местных мануфактур. Мы вспомним легендарных немецких лётчиков, светофорного человечка, королевскую фарфоровую фабрику, познакомимся с продукцией дизайнерской галереи Лумас. Вы посетите музей «берлинского Шиндлера» Отто Вайдта, спасавшего евреев во времена нацизма; увидите центр Анны Франк, театр железных монстров и модный стрит-арт (от муралов до стикер-бомберов). Мы зайдём с вами на территорию неформалов всех мастей, в «государство в государстве» хаус Шварценберг. Зайдём в Розовый двор Хинриха Баллера, похожий Солнечный город Незнайки из старой детской книжки. В бывшем Сарайном квартале вы увидите Новую синагогу — чудо берлинской архитектуры XIX века, самую изящную синагогу Европы. Вы увидите, как преображаются городские пространства и как они превращаются в ультрасовременные комплексы для жизни, отдыха и развлечений. Вы увидите уютные берлинские дворы прошлого, аутентичные улицы эпохи золотых 20-х, кабаре и дансинги, кофейни, ресторанчики, винные лавки. Мы можем сделать паузу или обеденный перерыв в любом из этих заведений. Я покажу вам, где в Берлине лучшие бранчи и завтраки, а также расскажу, куда пойти развлечься вечером в маленькие и большие театры, концертные залы и варьете, которые мы будем встречать на пути. Во время нашей прогулки вы сможете посетить уникальные музеи: от коллекции самурайского искусства до панорамы Пергамского алтаря. Этот маршрут невероятно зрелищен. Безусловно, это must have! Он существует у меня в нескольких вариантах и может включать в себя и посещение старого кладбища Доротеенштадт, где похоронены берлинские знаменитости, и посещение дома-музея Бертольда Брехта, и дегустацию уникального пива Цвикл из пивоварни Траунштайн в окружении механизмов дизельной машины и электрических рубильников.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый мост
- Музейный остров: каждый музей в отдельности
- Берлинский кафедральный собор
- Хакский рынок
- Хакские дворы
- Двор Хаус Шварценберг
- Музей Отто Вайдта
- Церковь св. Софии
- Новая синагога
- Тахелес
- Хекманские дворы
- Софийские залы и дворы Софи/Гипс
- Архитектура 20-30-х годов и ультрасовременные жилые комплексы и общественные пространства
- Модные рестораны, кофейни, пивные и необычные магазины
- Художественные галереи
- Выставки и музеи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи: Новый музей (египетская коллекция), Музей самураев, музей «Фотографиска» в Тахелесе, Пергамская панорама и др.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:00
11 ноя в 15:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Берлину на велосипеде
Велосипедная прогулка по Берлину - это возможность увидеть город с необычной стороны, погрузиться в его историю и культуру, ощутить ритм жизни
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в искусство Старой Национальной галереи
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€169 за всё до 6 чел.