Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Музейный остров — это великолепная классическая архитектура, благодаря которой Берлин когда-то назвали Афинами на Шпрее, потрясающие виды, отличные декорации для фото. В исторических кварталах старого Митте вас ждет "живой" Берлин с аутентичными кафе, необычными магазинами и лабиринтами дворов.



Перед вами оживет старый город эпохи безумных дансингов, пивных, кабаре, художников и артистов 1920-х. Берлин декаданса и неповторимого богемного флера

Описание водной прогулки Этот маршрут один из самых зрелищных в Берлине. Мы начнем с Музейного острова. Здесь шесть главных музеев города и классическая архитектура каждого из них впечатляет. Афины на Шпрее. Мы увидим зайдем в некоторые из этих музеев, чтобы увидеть шедевры берлинских художественных коллекций, главный из которых - это бюст царицы Нефертити, созданный древними египтянами более 3000 лет назад (это "берлинская Мона Лиза", увидеть которую сюда ежедневно приезжают тысячи туристов). В Хакских дворах и Шпандауском предместье вы познакомитесь с хипстерским Берлином, купите необычные сувениры из местных мануфактур. Мы вспомним легендарных немецких лётчиков, светофорного человечка, королевскую фарфоровую фабрику, познакомимся с продукцией дизайнерской галереи Лумас. Вы посетите музей «берлинского Шиндлера» Отто Вайдта, спасавшего евреев во времена нацизма; увидите центр Анны Франк, театр железных монстров и модный стрит-арт (от муралов до стикер-бомберов). Мы зайдём с вами на территорию неформалов всех мастей, в «государство в государстве» хаус Шварценберг. Зайдём в Розовый двор Хинриха Баллера, похожий Солнечный город Незнайки из старой детской книжки. В бывшем Сарайном квартале вы увидите Новую синагогу — чудо берлинской архитектуры XIX века, самую изящную синагогу Европы. Вы увидите, как преображаются городские пространства и как они превращаются в ультрасовременные комплексы для жизни, отдыха и развлечений. Вы увидите уютные берлинские дворы прошлого, аутентичные улицы эпохи золотых 20-х, кабаре и дансинги, кофейни, ресторанчики, винные лавки. Мы можем сделать паузу или обеденный перерыв в любом из этих заведений. Я покажу вам, где в Берлине лучшие бранчи и завтраки, а также расскажу, куда пойти развлечься вечером в маленькие и большие театры, концертные залы и варьете, которые мы будем встречать на пути. Во время нашей прогулки вы сможете посетить уникальные музеи: от коллекции самурайского искусства до панорамы Пергамского алтаря. Этот маршрут невероятно зрелищен. Безусловно, это must have! Он существует у меня в нескольких вариантах и может включать в себя и посещение старого кладбища Доротеенштадт, где похоронены берлинские знаменитости, и посещение дома-музея Бертольда Брехта, и дегустацию уникального пива Цвикл из пивоварни Траунштайн в окружении механизмов дизельной машины и электрических рубильников.

