Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

До второй мировой войны евреи составляли 4-5% от населения города. Еврейская община была при этом крайне разношёрстной – в одном районе жила еврейская беднота, по соседству проживал средний класс, а в элитных районах располагались дома самых зажиточных семей. Община процветала в XIX и начале XX вв., пока в 1933 г. не открылась самая тёмная страница в её истории 📖 Холокосте погибло более трети всех евреев Берлина, большинству остальных удалось покинуть город 🏙️ незадолго до начала массового уничтожения.
На прогулке 👣 по еврейскому Берлину мы обсудим:
откуда взялись евреи в Берлине;
где находился центр еврейской жизни города;
кем были самые знаменитые евреи Берлина и какой вклад они внесли в его развитие;
где жила еврейская беднота Берлина;
какая участь постигла евреев столицы ⭐️ Германии в XX веке;
как развивалась еврейская жизнь в разделённом послевоенном городе;
что из себя представляет еврейская община Берлина сегодня.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.