Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

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По следам берлинских евреев

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
На прогулке 👣 по Берлину мы с вами поговорим об истории 📖 еврейского сообщества в одной из главных европейских столиц.

Вы узнаете, откуда евреи появились в Берлине, какие невзгоды им довелось пережить в годы войны и разделения Германии, и что представляет собой современное сообщество.

Мы побываем там, где располагался центр еврейской жизни и в тех местах, где селилась городская беднота.

Я расскажу вам о самых знаменитых берлинских евреях и о тех, кто внес вклад в развитие города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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По следам берлинских евреев
По следам берлинских евреев
До второй мировой войны евреи составляли 4-5% от населения города. Еврейская община была при этом крайне разношёрстной – в одном районе жила еврейская беднота, по соседству проживал средний класс, а в элитных районах располагались дома самых зажиточных семей. Община процветала в XIX и начале XX вв., пока в 1933 г. не открылась самая тёмная страница в её истории 📖 Холокосте погибло более трети всех евреев Берлина, большинству остальных удалось покинуть город 🏙️ незадолго до начала массового уничтожения.

На прогулке 👣 по еврейскому Берлину мы обсудим:

  • откуда взялись евреи в Берлине;
  • где находился центр еврейской жизни города;
  • кем были самые знаменитые евреи Берлина и какой вклад они внесли в его развитие;
  • где жила еврейская беднота Берлина;
  • какая участь постигла евреев столицы ⭐️ Германии в XX веке;
  • как развивалась еврейская жизнь в разделённом послевоенном городе;
  • что из себя представляет еврейская община Берлина сегодня.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
По следам берлинских евреев
По следам берлинских евреев
По следам берлинских евреев
По следам берлинских евреев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Berlinkus
Berlinkus
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