Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

Berlinkus – Гид из Берлина

На прогулке 👣 по Берлину мы с вами поговорим об истории 📖 еврейского сообщества в одной из главных европейских столиц.



Вы узнаете, откуда евреи появились в Берлине, какие невзгоды им довелось пережить в годы войны и разделения Германии, и что представляет собой современное сообщество.



Мы побываем там, где располагался центр еврейской жизни и в тех местах, где селилась городская беднота.



Я расскажу вам о самых знаменитых берлинских евреях и о тех, кто внес вклад в развитие города.