Небольшой городок Потсдам, расположенный в получасе езды от Берлина, славится на весь мир своими роскошными парками и дворцами.

Обзорная экскурсия ⛳ по Потсдаму на авто познакомит вас с памятниками мировой архитектуры, среди которых дворцово-парковый комплекс Сан-Суси являющийся настоящей жемчужиной исторического наследия Германии. Экскурсия в Сан-Суси произведет неизгладимое впечатление великолепными постройками и потрясающим ландшафтом парка с виноградными террасами. Вы сможете полюбоваться красотой Нового дворца, и прогуляться 👣 по Новому парку к дворцу Цецилиенхоф, где проводилась Постдамская конференция.

Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете насладиться непередаваемой атмосферой этого уютного городка с колоссальным историческим прошлым. Я, как ваш личный гид по Потсдаму, поделюсь с вами мельчайшими подробностями из жизни выдающихся личностей, имена которых тесно связаны с историей 📖 города. Познавательная экскурсия по Потсдаму на русском поможет вам ближе узнать секрет его обаяния, перед которым не в силах устоять ни один путешественник.