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Экскурсия в Потсдам на автомобиле

5
11 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Вы отправитесь в Потсдам — небольшой город 🏙️ недалеко от Берлина, который славится историческими памятниками, старинной архитектурой и фантастическими видами.

Увидите главные достопримечательности 🏛️ и насладитесь его самобытной атмосферой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €313 за экскурсию

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Экскурсия в Потсдам на автомобиле
Экскурсия в Потсдам на автомобиле

Что вы увидите

  • Дворцово-парковый комплекс Сан-Суси
  • Голландский квартал
  • Старая Рыночная площадь
  • Старая Ратуша
  • Бранденбургские ворота
  • Церковь Св. Николая
  • Церковь Петра и Павла
  • Деревня Александровка
  • Цецилиенхоф - последний королевский дворец Потсдама
Небольшой городок Потсдам, расположенный в получасе езды от Берлина, славится на весь мир своими роскошными парками и дворцами.
Обзорная экскурсия ⛳ по Потсдаму на авто познакомит вас с памятниками мировой архитектуры, среди которых дворцово-парковый комплекс Сан-Суси являющийся настоящей жемчужиной исторического наследия Германии. Экскурсия в Сан-Суси произведет неизгладимое впечатление великолепными постройками и потрясающим ландшафтом парка с виноградными террасами. Вы сможете полюбоваться красотой Нового дворца, и прогуляться 👣 по Новому парку к дворцу Цецилиенхоф, где проводилась Постдамская конференция.
Заказав индивидуальную экскурсию по Потсдаму, вы сможете насладиться непередаваемой атмосферой этого уютного городка с колоссальным историческим прошлым. Я, как ваш личный гид по Потсдаму, поделюсь с вами мельчайшими подробностями из жизни выдающихся личностей, имена которых тесно связаны с историей 📖 города. Познавательная экскурсия по Потсдаму на русском поможет вам ближе узнать секрет его обаяния, перед которым не в силах устоять ни один путешественник.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
Экскурсия в Потсдам на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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11 отзывов оставили туристы

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