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Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина

5
1 отзыв
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Наверняка вам хочется узнать о Берлине что-нибудь такое, чего нет ни в одном из десятков путеводителей.

Во время этой экскурсии 🧭 вы побываете в городских лабиринтах Шпандауского предместья и на месте, где находилась первая синагога Берлина, взорванная нацистами, увидите гигантский водный резервуар с лифтом внутри и окажетесь на местах съемок голливудских фильмов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €105 за экскурсию

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Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина
Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина

Что вы увидите

  • Шпандауское предместье
  • Жандарменмаркт
  • Сони-центр и др.
Если вы уже заказывали у нас обзорную экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям города, или не первый раз в нашем городе и уже видели ну совершенно все, и вам уже не в радость многочисленные музеи 🖼, выставки и театры, то вам наверняка захочется узнать о городе нечто такое, чего не узнаешь из десятков путеводителей и куда не проложены основные туристические маршруты.
Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в городских лабиринтах Шпандаузского предместья, увидите место, где была первая и самая старая Синагога Берлина, взорванная нацистами, памятник одинокому еврею и мемориал "Тихий бунт".
Посмотрите на гигантский стеклянный сосуд на миллион литров воды, где одновременно могут находиться до 1. 5 тысяч океанских рыб и куда можно подняться вовнутрь на огромном трехэтажном лифте, да-да, именно трехэтажном!!!
Вы увидите самую красивую площадь Берлина Жандарменмаркт, исторический квартал Николай Фиртель, самый древний собор Берлина, которому столько же лет сколько и городу. Вы увидите места, где снимали свои фильмы 🎥 Тарантино и Майкл Манн с актерами Томом Крузом, Бредом Питом и Тилем Швайгером.
Вы узнаете историю 📖 о доме-призраке, адрес которого есть, а самого дома давно уже нет, а на его месте - гигантская картинка с его изображением. И тот дом, где родилась и жила Марлен Дитрих тоже к сожалению не сохранился. Зато сохранился театр, где она снялась в своем знаменитом фильме "Голубой Ангел", который принес ей мировую славу кинозвезды, став шедевром мирового кино, и первым звуковым фильмом в истории кинематографа.
Вы также увидите останки разрушенного еще с войны дома, которые мощными домкратами зачем-то оторвали от земли и перекатили по огромным рельсам на другую сторону улицы. Зачем он до сих пор стоит в таком же точно виде, но уже на новом месте?
А знаете ли вы, что в Берлине еще с середины ХIХ века работала т. н. пневматическая почта и город 🏙️ был весь опутан как паутиной подземными коммуникациями - трубами небольшого диаметра, по которым со скоростью примерно 80 км\час двигались почтовые контейнеры. Так что человек, отправивший письмо или небольшую бандероль, был точно уверен, что менее чем через час его отправление будет получено на другом конце города. Такая система до сих пор работает в канцелярии канцлера Германии, соединяя этажи и целые здания. А увидеть как это работает воочию можно в одном-единственном месте в Берлине, было бы только желание!
Мы с вами побываем в знаменитом Сони-центре - техно-квартале 21 века с огромным необычной формы куполом. От меня вы узнаете кто и почему его построил таким громадным и асимметричным. Мы увидим настоящий памятник телефонной будке и пройдем мимо пожалуй единственного целиком и полностью уцелевшего строения времен Третьего Рейха - Министерства Люфтваффе Германа Геринга.
И еще много чего интересного и необычного ждет Вас на этом маршруте по пути следования, пусть это станет для вас сюрпризом и настоящим открытием.
Ну как, заинтригованы? Тогда смело бронируйте и договаривайтесь с гидом о месте встречи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина
Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина
Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина
Секретные места, удивительные объекты и странные сооружения Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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1 отзыв оставили туристы

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