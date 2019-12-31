3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Берлин глазами берлинцев

Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных

Julia
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Julia – представитель гидов
Известные достопримечательности для приезжего — просто архитектура чужого города.

Я помогу вам уловить атмосферу Берлина и почувствовать себя человеком, который каждый день проходит по Унтер-ден-Линден, смотрит на Рейхстаг и гуляет после работы по Александерплатц.

Вы взглянете на многонациональную столицу Германии, её историю и памятники так, как это делают жители страны — слушая шуточки на острые темы, запоминая смешные названия локаций и любуясь живым городом.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев

Что вас ожидает

Берлинские «персонажи»
Эта экскурсия станет погружением в естественную городскую среду: вы не только погуляете в «открыточных» местах и там, где местные любят проводить время, но и услышите, какие прозвища горожане дают известным достопримечательностям. Узнаете, где в Берлине находятся «кастрюлька для варки яиц», «тарелка супа» и «Диснейленд Хонеккера». Заглянете в «гнилой зуб», очутитесь в «лёгких Берлина» и познакомитесь с визуальным воплощением героя, которого местные упрашивают снова взять бразды правления.

Город на карте мировой истории
Гуляя по столице Германии, вы увидите самые известные достопримечательности, а мой рассказ «оживит» важные исторические события. Среди знаковых мест Берлина Рейхстаг — главный символ города, покорённый солдатами советской армии в 1945 году. А также овеянная легендами улочка Под липами, или Унтер-ден-Линден, тайнами которой я поделюсь. Я отведу вас к Берлинской стене и объясню, что эта каменная граница значит для немецкого народа и всей Европы. Покажу знаменитые Бранденбургские ворота, где вы загадаете желание, и самый большой протестантский храм Германии — Берлинский собор.

Только в Берлине
Вы побываете на Острове музеев и поймёте, почему Берлин называли «Афинами на Шпрее». Узнаете историю «секретного» квартала Святого Николая и Красной ратуши, фонтана Нептун и телевизионной башни. В Хакских дворах переместитесь в Берлин начала XX века, а на прекрасной площади Гендарменмаркт найдёте лучший местный шоколад. Я расскажу о берлинском необарокко и «берлинском Нью-Йорке» — Потсдамской площади, где вы увидите первый городской светофор. А в районе Check Point Charlie поговорим о реалиях и мифах Холодной войны и вспомним автомобиль трабант.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев
Берлин глазами берлинцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Меня зовут Юлия, мне 30 лет, и я представляю команду профессиональных гидов по Берлину и Потсдаму. Нас четверо (юрист-журналист, искусствовед и два дипломированных историка), мы отлично знаем город и окрестности, и нам есть чем вас удивить! Нам нравится история, архитектура и криминология, закрученные сюжеты и факты, от которых мурашки по коже. Мы расскажем о забытом Средневековье и лучших современных ресторанах, о строительных катастрофах и знаменитых берлинских тусовках, о прусских королях и Третьем рейхе, о знаменитых ограблениях и о героях-телохранителях. В общем, мы расскажем вам о Берлине. После наших экскурсий вы влюбитесь в Берлин и, возможно, захотите остаться здесь навсегда. Мы поможем не только разобраться в устройстве города, но и купить билеты, забронировать столик — возьмем все ваши заботы на себя!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 декабря 2019
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!
26 ноября 2019
Экскурсию проводила экскурсовод Марина. Маршрут очень интересный, построен действительно на описании тех мест, которые посещают берлинцы, чем они живут, где работают и много ещё чего интересного. Сходите- не пожалеете. Нам даже времени не хватило. Марина, огромное спасибо!
4 ноября 2019
Здравствуйте! Мы взяли у этого организатора Юли экскурсию «Берлин глазами берлинцев» через Трипстер, а потом она ещё продала нам экскурсию «Берлин со вкусом кофе и шоколада» напрямую. Оба раза была не она, а случайные гиды (у неё написано, что якобы команда из трёх человек, но у нас были именно случайные едва знакомые ей люди). Разочаро то, что описание Экскурсий это одно, а гид делает совершенно другое. Первый раз была хороший гид и обзорная экскурсия, абсолютно без того, что было в описании. Вторую экскурсию мы брали для ребёнка в надежде на то, чтобы её порадовать. Но пришла гид, у которой не было маршрута и за три часа мы реально зашли всего в 2 кафе, а всё остальное время нас мурыжили обычной обзорной, которую мы уже слушали два дня назад. Ребёнок был очень расстроен. Я считаю, что так вести дела непорядочно: во-первых обман про команду гидов, во-вторых про маршрут экскурсии. Юля придумала продающий текст, но не создала маршрут и/или не донесла его своим случайным гидам которых привлекает на работу.

Julia проводит ещё 1 экскурсию

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