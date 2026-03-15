3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Почувствуйте Берлин изнутри, прогуливаясь по его знаковым местам и слушая истории, которые знают только местные жители
Экскурсия "Берлин глазами берлинцев" предлагает уникальную возможность увидеть столицу Германии так, как её видят местные жители.
Путешественники прогуляются по знаменитым улицам, узнают прозвища известных достопримечательностей и погрузятся в историю города. Маршрут включает посещение Рейхстага, Берлинской стены и Бранденбургских ворот. На Острове музеев гости поймут, почему Берлин называли "Афинами на Шпрее".
Площадь Гендарменмаркт и Потсдамская площадь откроют секреты берлинского необарокко и "берлинского Нью-Йорка"
Лучшее время для посещения Берлина - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться открытыми площадками и парками. Октябрь и апрель также хороши для посещения, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, можно увидеть город в праздничном убранстве, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рейхстаг
Унтер-ден-Линден
Берлинская стена
Бранденбургские ворота
Берлинский собор
Остров музеев
Площадь Гендарменмаркт
Описание экскурсии
Берлинские «персонажи»
Эта экскурсия станет погружением в естественную городскую среду: вы не только погуляете в «открыточных» местах и там, где местные любят проводить время, но и услышите, какие прозвища горожане дают известным достопримечательностям. Узнаете, где в Берлине находятся «кастрюлька для варки яиц», «тарелка супа» и «Диснейленд Хонеккера». Заглянете в «гнилой зуб», очутитесь в «лёгких Берлина» и познакомитесь с визуальным воплощением героя, которого местные упрашивают снова взять бразды правления.
Город на карте мировой истории
Гуляя по столице Германии, вы увидите самые известные достопримечательности, а мой рассказ «оживит» важные исторические события. Среди знаковых мест Берлина Рейхстаг — главный символ города, покорённый солдатами советской армии в 1945 году. А также овеянная легендами улочка Под липами, или Унтер-ден-Линден, тайнами которой я поделюсь. Я отведу вас к Берлинской стене и объясню, что эта каменная граница значит для немецкого народа и всей Европы. Покажу знаменитые Бранденбургские ворота, где вы загадаете желание, и самый большой протестантский храм Германии — Берлинский собор.
Только в Берлине
Вы побываете на Острове музеев и поймёте, почему Берлин называли «Афинами на Шпрее». Узнаете историю «секретного» квартала Святого Николая и Красной ратуши, фонтана Нептун и телевизионной башни. В Хакских дворах переместитесь в Берлин начала XX века, а на прекрасной площади Гендарменмаркт найдёте лучший местный шоколад. Я расскажу о берлинском необарокко и «берлинском Нью-Йорке» — Потсдамской площади, где вы увидите первый городской светофор. А в районе Check Point Charlie поговорим о реалиях и мифах Холодной войны и вспомним автомобиль трабант.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Юлия, мне 33 года, вот уже почти 9 лет я влюбляю моих гостей в Берлин.
Со мной в команде работают прекрасные и умеющие заинтересовать любого искусствовед и два историка. читать дальшеуменьшить
Вы узнаете о Берлине и берлинцах самое интересное!
Помимо захватывающих экскурсий, вы можете также заказать фото-экскурсии по Берлину со мной. Вы получите не только новые интересные знания о Берлине, но и классные фото в самых красивых локациях!
После наших экскурсий вы влюбитесь в Берлин и, возможно, захотите остаться здесь навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natasha
Нам очень понравилась эта экскурсия. Юлия — очень опытный гид, она рассказала много интересной информации о разных достопримечательностях. Она отвечает на все вопросы и индивидуально подходит к пожеланиям участников. Юлия читать дальшеуменьшить
рассказывает так легко и с такой симпатией, что время пролетело незаметно. Мы с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем. Будем очень рады снова встретиться с Юлией во время нашей следующей поездки в Берлин и отправиться с ней на новую экскурсию.
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Марина
Экскурсию проводила экскурсовод Марина. Маршрут очень интересный, построен действительно на описании тех мест, которые посещают берлинцы, чем они живут, где работают и много ещё чего интересного. Сходите- не пожалеете. Нам даже времени не хватило. Марина, огромное спасибо!
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Е
Евгения
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!
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Е
Евгения
Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!