3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Берлина - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться открытыми площадками и парками. Октябрь и апрель также хороши для посещения, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, можно увидеть город в праздничном убранстве, но стоит быть готовым к холодной погоде.

Экскурсия "Берлин глазами берлинцев" предлагает уникальную возможность увидеть столицу Германии так, как её видят местные жители. Путешественники прогуляются по знаменитым улицам, узнают прозвища известных достопримечательностей и погрузятся в историю города. Маршрут включает посещение Рейхстага, Берлинской стены и Бранденбургских ворот. На Острове музеев гости поймут, почему Берлин называли "Афинами на Шпрее". Площадь Гендарменмаркт и Потсдамская площадь откроют секреты берлинского необарокко и "берлинского Нью-Йорка"

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Берлинские «персонажи»

Эта экскурсия станет погружением в естественную городскую среду: вы не только погуляете в «открыточных» местах и там, где местные любят проводить время, но и услышите, какие прозвища горожане дают известным достопримечательностям. Узнаете, где в Берлине находятся «кастрюлька для варки яиц», «тарелка супа» и «Диснейленд Хонеккера». Заглянете в «гнилой зуб», очутитесь в «лёгких Берлина» и познакомитесь с визуальным воплощением героя, которого местные упрашивают снова взять бразды правления.

Город на карте мировой истории

Гуляя по столице Германии, вы увидите самые известные достопримечательности, а мой рассказ «оживит» важные исторические события. Среди знаковых мест Берлина Рейхстаг — главный символ города, покорённый солдатами советской армии в 1945 году. А также овеянная легендами улочка Под липами, или Унтер-ден-Линден, тайнами которой я поделюсь. Я отведу вас к Берлинской стене и объясню, что эта каменная граница значит для немецкого народа и всей Европы. Покажу знаменитые Бранденбургские ворота, где вы загадаете желание, и самый большой протестантский храм Германии — Берлинский собор.

Только в Берлине

Вы побываете на Острове музеев и поймёте, почему Берлин называли «Афинами на Шпрее». Узнаете историю «секретного» квартала Святого Николая и Красной ратуши, фонтана Нептун и телевизионной башни. В Хакских дворах переместитесь в Берлин начала XX века, а на прекрасной площади Гендарменмаркт найдёте лучший местный шоколад. Я расскажу о берлинском необарокко и «берлинском Нью-Йорке» — Потсдамской площади, где вы увидите первый городской светофор. А в районе Check Point Charlie поговорим о реалиях и мифах Холодной войны и вспомним автомобиль трабант.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.