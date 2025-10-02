Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Берлин — город, который невозможно догнать ни одному путеводителю. На нашей прогулке вы прочувствуете его ритм, характер и контрасты.



Вместе мы пройдём по ключевым местам, расскажем, как город жил и чем дышит сегодня, и поделимся личными лайфхаками.



Вас ждет красный и синий маршрут на выбор, каждый из них — это встреча с другим лицом самого свободного и дерзкого из немецких городов. 5 7 отзывов

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком
Когда Каждый день в 15:15
€30 за человека

Описание экскурсии Красный маршрут: Берлин старинный и королевский Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор, узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня. Синий маршрут: Берлин имперский и современный Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине XXI века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь. Нетуристические места и советы для путешественников На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфхаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут:

Площадь Жандарменмаркт

Квартал Св. Николая

Музейный остров

Кафедральный собор

Синий маршрут:

Бранденбургские ворота

Потсдамская площадь

Бранденбургские ворота

Потсдамская площадь

Правительственный квартал
Что включено
Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Бебеля
Завершение: Церковь Святой Марии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов