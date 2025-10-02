Берлин — город, который невозможно догнать ни одному путеводителю. На нашей прогулке вы прочувствуете его ритм, характер и контрасты.
Вместе мы пройдём по ключевым местам, расскажем, как город жил и чем дышит сегодня, и поделимся личными лайфхаками.
Вас ждет красный и синий маршрут на выбор, каждый из них — это встреча с другим лицом самого свободного и дерзкого из немецких городов.
Описание экскурсииКрасный маршрут: Берлин старинный и королевский Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор, узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня. Синий маршрут: Берлин имперский и современный Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине XXI века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь. Нетуристические места и советы для путешественников На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфхаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут:
- Площадь Жандарменмаркт
- Квартал Св. Николая
- Музейный остров
- Кафедральный собор
- Синий маршрут:
- Бранденбургские ворота
- Потсдамская площадь
- Правительственный квартал
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Бебеля
Завершение: Церковь Святой Марии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Polina
2 окт 2025
Все отлично! Очень интересная экскурсия с гидом! Много нового и интересного узнали. Была маленькая группа - всего 5 взрослых, что тоже понравилось.
E
Erica
23 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Таисия рассказывала увлекательно и мы узнали для себя много нового и интересного о Берлине. Рекомендую!
С
Софья
15 авг 2025
Эта экскурсия была настоящим удовольствием! Гуляли с Мариной, вместе с ней проживали прошлое и настоящее города. Большое спасибо за атмосферу, у нас только приятные воспоминания!
М
Михаил
7 авг 2025
Юрий интересно и легко рассказывал об истории Берлина, было очень интересно слушать. В следующий раз пойду на другой маршрут
Л
Лия
11 июл 2025
Прогулка с Таисией прошла прекрасно. Я и дети узнали много нового о Берлине. Спасибо!
Б
Богдан
30 июн 2025
Спасибо гиду Александре за фантастическую экскурсию! Было интересно и информативно, на все мои вопросы всегда находились развёрнутые ответы.
Д
Дана
7 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!
