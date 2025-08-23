E Erica Свидание с Берлином каждый день Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Таисия рассказывала увлекательно и мы узнали для себя много нового и интересного о Берлине. Рекомендую!

С Софья Свидание с Берлином каждый день Эта экскурсия была настоящим удовольствием! Гуляли с Мариной, вместе с ней проживали прошлое и настоящее города. Большое спасибо за атмосферу, у нас только приятные воспоминания!

М Михаил Свидание с Берлином каждый день Юрий интересно и легко рассказывал об истории Берлина, было очень интересно слушать. В следующий раз пойду на другой маршрут

Л Лия Свидание с Берлином каждый день Прогулка с Таисией прошла прекрасно. Я и дети узнали много нового о Берлине. Спасибо!

Б Богдан Свидание с Берлином каждый день Спасибо гиду Александре за фантастическую экскурсию! Было интересно и информативно, на все мои вопросы всегда находились развёрнутые ответы.