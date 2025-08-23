Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Берлином каждый день
Начало: Площадь Бебеля
Расписание: Каждый день в 15:15
Завтра в 15:15
19 сен в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EErica23 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Таисия рассказывала увлекательно и мы узнали для себя много нового и интересного о Берлине. Рекомендую!
- ССофья15 августа 2025Эта экскурсия была настоящим удовольствием! Гуляли с Мариной, вместе с ней проживали прошлое и настоящее города. Большое спасибо за атмосферу, у нас только приятные воспоминания!
- ММихаил7 августа 2025Юрий интересно и легко рассказывал об истории Берлина, было очень интересно слушать. В следующий раз пойду на другой маршрут
- ЛЛия11 июля 2025Прогулка с Таисией прошла прекрасно. Я и дети узнали много нового о Берлине. Спасибо!
- ББогдан30 июня 2025Спасибо гиду Александре за фантастическую экскурсию! Было интересно и информативно, на все мои вопросы всегда находились развёрнутые ответы.
- ДДана7 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!
