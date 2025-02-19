читать дальше и интересной. Мария — прекрасный гид, которая увлекательно рассказала об истории города, не ограничиваясь событиями Второй мировой войны, но и затронув его древние корни, становление и преображение на протяжении веков. Было очень интересно увидеть, как в Берлине сочетаются разные эпохи, прогуляться по местам, где сохранились следы прошлого, и услышать истории, которые делают этот город таким особенным. Определённо рекомендую!

Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно! Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной