Групповая
до 25 чел.
Первое свидание с Берлином
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Начало: На Александерплац
5 апр в 10:00
6 апр в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€142 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€100 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир19 февраля 2025Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно! Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной
- ААртем11 февраля 2025Maria is a professional in her field, she gave a very detailed tour. We will recommend her to all our friends.
- JJulija19 января 2025Очень понравилась экскурсия. Девушка интересно всё рассказала. Он вообще всё время что-то рассказывала. Задавали вопросы и она на них всегда отвечала.
- AAleksandra24 декабря 2024Хочу поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Берлину. Я познакомилась не только с достопримечательностями и историей города, но и с прекрасным человеком. Было очень интересно и увлекательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ООльга24 сентября 2024Всё очень интересно рассказал.
- CCветлана17 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Церковь Святого Николая»
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Сейчас в Берлине в категории "Церковь Святого Николая" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 142. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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