Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии, вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина, на многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа, ставшего вскоре самым
Описание экскурсииЕсли вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии, вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина, на многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа, ставшего вскоре самым крупным городом и столицей Германии. Я расскажу вам, отчего так произошло. Эта экскурсия для тех, кто уже немного освоился в Берлине и ждет новых открытий, красочных мест и удивительных историй. Кто хочет узнать то, о чем не пишут в путеводителях… Мы выберем с вами один из некогда городов-спутников, который сейчас уже находится в зоне досягаемости общественного берлинского транспорта в зоне С (отправимся туда от центрального Ж\Д-вокзала). Мы отправимся в путешествие по старинным улочкам города-крепости, заглянем в крепость-музей с тысячелетней историей, выйдем на главную рыночную площадь к городской ратуше и посетим древнейший в Германии костел со старинным органом. Мы обсудим быт и уклад жизни горожан в средние века, увидим старейшие в Германии сохранившиеся в первозданном виде средневековые, еще деревянные и без единого гвоздя сделанные крафтверковые жилые дома ХIV-ХV веков, где до сих пор живут обычные люди и даже кое-где имеются офисы. Обязательно зайдем в действующую и отлично сохранившуюся знаменитую Аптеку ХVI века «Адлер». Посетив печально-известный Дом Палача (сейчас дом-музей), узнаем о самых необычных методах пыток и наказаний, применявшихся именно в этой местности в Средние Века. Мы с вами увидим старой, еще довоенной, постройки загородный дом, где жил главный герой кинофильма «17 мгновений весны», советский разведчик Исаев-Штирлиц, и где он принимал сотрудников Абвера и Гестапо, выпивал с ними и слушал музыку. Здесь прямо напротив находится мемориальная стела в виде хорошо сохранившихся реальных остатков Берлинской стены, где вы сможете сфотографироваться на память! А вот в самом центре на тихой уютной улочке расположился тот самый кнайп, известный по фильму как «Грубый Готлиб» (на самом деле имеет другое название), где беседовали за обедом Штирлиц и Пастор Шлаг. Можем даже посидеть там и сделать заказ за этим же столиком, если он, конечно, будет свободным. В уютной кондитерской «Крюгер» (бывшей гончарной мастерской) мы сможем отведать кофе и необычно-вкусный десерт, приготовленный по специальному местному рецепту. А чтобы продегустировать знаменитый местный сорт сладкого Черного пива, который можно заказать только здесь (и больше нигде в мире!), нужно отправится неподалеку в ресторан бывшего городского борделя ХIХ века (с нумерами наверху), который (надо же!) сохранил еще свое прежнее историческое название. Организационные детали - Дополнительные возможные расходы: вход в музей — 1 евро для взрослого, 50 центов для ребенка или студента (по действующей акции). - Просьба по-возможности не выбирать понедельник для экскурсии, т. к. в Германии в этот день как правило все музеи закрыты. - Дополнительный бонус — бесплатные консультации по тарифам и времени работы метро и общественного транспорта, услугам и тарифам моб. связи Германии, например, звонки в Россию за 1с\мин и никакого роуминга!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии
- Вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина
- На многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа
- Ставшего вскоре самым крупным городом и столицей Германии. Я расскажу вам
- Отчего так произошло. Эта экскурсия для тех
- Кто уже немного освоился в Берлине и ждет новых открытий
- Красочных мест и удивительных историй. Кто хочет узнать то
- О чем не пишут в путеводителях
Что не входит в цену
- Дополнительные возможные расходы: вход в музей - 1 евро для взрослого, 50 центов для ребенка или студента (по действующей акции).
Место начала и завершения?
Центральный ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Советую не циклится на Берлине, а отправится в пригород как мы! Экскурсия будет интересна тому, кто хочет увидеть настоящую Германию, без толп туристов и рекламы. Гид неспешно проведет Вас по
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