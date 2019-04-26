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Эта экскурсия для тех, кто уже немного освоился в Берлине и ждет новых открытий, красочных мест и удивительных историй. Кто хочет узнать то, о чем не пишут в путеводителях… Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии, вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина, на многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа, ставшего вскоре самым 5 1 отзыв

Олег Ваш гид в Берлине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €180 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 4 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии, вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина, на многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа, ставшего вскоре самым крупным городом и столицей Германии. Я расскажу вам, отчего так произошло. Эта экскурсия для тех, кто уже немного освоился в Берлине и ждет новых открытий, красочных мест и удивительных историй. Кто хочет узнать то, о чем не пишут в путеводителях… Мы выберем с вами один из некогда городов-спутников, который сейчас уже находится в зоне досягаемости общественного берлинского транспорта в зоне С (отправимся туда от центрального Ж\Д-вокзала). Мы отправимся в путешествие по старинным улочкам города-крепости, заглянем в крепость-музей с тысячелетней историей, выйдем на главную рыночную площадь к городской ратуше и посетим древнейший в Германии костел со старинным органом. Мы обсудим быт и уклад жизни горожан в средние века, увидим старейшие в Германии сохранившиеся в первозданном виде средневековые, еще деревянные и без единого гвоздя сделанные крафтверковые жилые дома ХIV-ХV веков, где до сих пор живут обычные люди и даже кое-где имеются офисы. Обязательно зайдем в действующую и отлично сохранившуюся знаменитую Аптеку ХVI века «Адлер». Посетив печально-известный Дом Палача (сейчас дом-музей), узнаем о самых необычных методах пыток и наказаний, применявшихся именно в этой местности в Средние Века. Мы с вами увидим старой, еще довоенной, постройки загородный дом, где жил главный герой кинофильма «17 мгновений весны», советский разведчик Исаев-Штирлиц, и где он принимал сотрудников Абвера и Гестапо, выпивал с ними и слушал музыку. Здесь прямо напротив находится мемориальная стела в виде хорошо сохранившихся реальных остатков Берлинской стены, где вы сможете сфотографироваться на память! А вот в самом центре на тихой уютной улочке расположился тот самый кнайп, известный по фильму как «Грубый Готлиб» (на самом деле имеет другое название), где беседовали за обедом Штирлиц и Пастор Шлаг. Можем даже посидеть там и сделать заказ за этим же столиком, если он, конечно, будет свободным. В уютной кондитерской «Крюгер» (бывшей гончарной мастерской) мы сможем отведать кофе и необычно-вкусный десерт, приготовленный по специальному местному рецепту. А чтобы продегустировать знаменитый местный сорт сладкого Черного пива, который можно заказать только здесь (и больше нигде в мире!), нужно отправится неподалеку в ресторан бывшего городского борделя ХIХ века (с нумерами наверху), который (надо же!) сохранил еще свое прежнее историческое название. Организационные детали - Дополнительные возможные расходы: вход в музей — 1 евро для взрослого, 50 центов для ребенка или студента (по действующей акции). - Просьба по-возможности не выбирать понедельник для экскурсии, т. к. в Германии в этот день как правило все музеи закрыты. - Дополнительный бонус — бесплатные консультации по тарифам и времени работы метро и общественного транспорта, услугам и тарифам моб. связи Германии, например, звонки в Россию за 1с\мин и никакого роуминга!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями столицы Германии

Вас непременно удивят своей красотой и «стариной глубокой» города-спутники Берлина

На многие столетия опередившие возрастом своего молодого соседа

Ставшего вскоре самым крупным городом и столицей Германии. Я расскажу вам

Отчего так произошло. Эта экскурсия для тех

Кто уже немного освоился в Берлине и ждет новых открытий

Красочных мест и удивительных историй. Кто хочет узнать то

О чем не пишут в путеводителях Что не входит в цену Дополнительные возможные расходы: вход в музей - 1 евро для взрослого, 50 центов для ребенка или студента (по действующей акции). Место начала и завершения? Центральный ж/д вокзал Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.