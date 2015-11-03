2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Берлину предлагает уникальную возможность увидеть Фридрихсхайн, Пренцлауэр-Берг и Панкоу. Путешествие начинается с Карл-Маркс-аллеи, где вы увидите величественные здания времён ГДР. Затем прогулка по Пренцлауэр-Берг, известному своей архитектурой и историей оппозиции. В Панкоу вы узнаете о жизни партийных лидеров ГДР. Включены трансфер и пешие прогулки, что делает экскурсию комфортной и насыщенной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Берлине наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё равно будет интересной, но придётся одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.