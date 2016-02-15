2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кройцберг — Берлин во всей своей колоритности
Зарядиться настроением творчества и свободы на экскурсии по самому альтернативному району столицы
Узнать, чем живёт сегодняшний Берлин, можно только в его самом сочном квартале — Кройцберге! Слава альтернативности этого района давно вышла за пределы страны. «Монмартр», «Гарлем», «Стамбул», «Амстердам» — так любит называть Кройцберг местная пресса, но это далеко не все образы, которые таит в себе увлекательный квартал. На нашей прогулке я открою его самые яркие стороны, среди которых шедевральный стрит-арт, креативный стрит-фуд, радикальные сквоты, партизанские огороды и многое другое.