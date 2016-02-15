2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск

Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города

Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.