2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина

Дарья
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Дарья – ваш гид
Хотите узнать о государстве, где рабочие жили во дворцах, а правители за колючим забором? Приглашаю вас на авто-пешую экскурсию по трём легендарным районом Восточного Берлина – Фридрихсхайн, Пренцлауэр-Берг и Панкоу.

В ходе экскурсии вы увидите не только многообразный Берлин, но и узнаете, где свершались исторические события новейшей истории.
245 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц

Программа

  • Первый пункт маршрута в районе Фридрихсхайн – самая монументальная улица Берлина, Карл-Маркс-аллея, когда-то известная как аллея Сталина. Именно по Карл-Маркс-аллее Советские войска вошли в Берлин весной 1945 года. После войны этот бульвар предоставил правителям ГДР карт-бланш для создания золотого будущего молодой социалистической республики. В кратчайшие сроки на бульваре появились жилые дворцы-небоскрёбы для рабочих, уютные кафе и рестораны, кинотеатры, а также образцовые шоу-румы на зависть всему Западу. Чтобы по достоинству оценить всё великолепие сталинской архитектуры времён ГДР, мы также заглянем на улочки с домами, построенные в конце 19-го века, где теперь тихо соседствуют представители современной буржуазии и сквотируются анархисты.
  • Далее последуем протокольной трассе ГДР, но свернём ненадолго в Пренцлауэр-Берг. Сегодня это, пожалуй, самый фешенебельный квартал центрального Берлина. О недалёком социалистическом прошлом напоминают лишь уличные фонари. Я вам расскажу, почему здесь жили оппозиционеры ГДР. Мы также посмотрим на ещё одну образцовую улицу ГДР и вы узнаете, как удалось спасти кайзеровскую архитектуру от бетонных застроек.
  • Затем отправимся в район Панкоу, а именно на бывшую «территорию военного городка ЦВК в районе Панков Советского сектора г. Берлин». Летом 1945 года эта местность с приличными особняками была выбрана советской комендатурой для расселения будущих партийных бонз ГДР. За забором, охраняемые военными, здесь жили многие члены руководства СЕПГ, включая президента Вильгельма Пика и лидера партии Вальтера Ульбрихта. Во время прогулки я вам расскажу о жителях «красного гетто» и о судьбе правителей ГДР после объединения Германии. Вы также увидите, где проходили переговоры «два плюс четыре» об окончательном урегулировании в отношении Германии в 1990 году.
  • Кроме того в нашем маршруте будет прусский дворец Шёнхаузен (официальная резиденция президента ГДР), Берлинская стена с поцелуем Брежнева и Хоннекера (East Side Gallery) и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия включает трансфер из/в отель на автомобиле компакт-класса (стоимость включена) и пешие прогулки по интересным местам.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется историей, а также тем, кто хочет посмотреть Берлин за пределами Александерплатц.

Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц
Берлин за пределами Александерплатц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2016
Интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Дарья! Советую и тем, кто первый раз в Берлине, так и тем, кто уже был в городе: особенности архитектуры Восточного Берлина - тема настолько же интересная, насколько и редкая в туристических справочниках.
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