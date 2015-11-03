2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Берлину предлагает уникальную возможность увидеть Фридрихсхайн, Пренцлауэр-Берг и Панкоу. Путешествие начинается с Карл-Маркс-аллеи, где вы увидите величественные здания времён ГДР. Затем прогулка по Пренцлауэр-Берг, известному своей архитектурой и историей оппозиции. В Панкоу вы узнаете о жизни партийных лидеров ГДР. Включены трансфер и пешие прогулки, что делает экскурсию комфортной и насыщенной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура ГДР
- 🕰 Исторические районы
- 🚶♂️ Пешие прогулки
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📚 Интересные факты
- 🏙 Вид на Берлинскую стену
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Берлине наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия всё равно будет интересной, но придётся одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Карл-Маркс-аллея
- Пренцлауэр-Берг
- Панкоу
- Берлинская стена
- Прусский дворец Шёнхаузен
Описание экскурсии
Программа
- Первый пункт маршрута в районе Фридрихсхайн – самая монументальная улица Берлина, Карл-Маркс-аллея, когда-то известная как аллея Сталина. Именно по Карл-Маркс-аллее Советские войска вошли в Берлин весной 1945 года. После войны этот бульвар предоставил правителям ГДР карт-бланш для создания золотого будущего молодой социалистической республики. В кратчайшие сроки на бульваре появились жилые дворцы-небоскрёбы для рабочих, уютные кафе и рестораны, кинотеатры, а также образцовые шоу-румы на зависть всему Западу. Чтобы по достоинству оценить всё великолепие сталинской архитектуры времён ГДР, мы также заглянем на улочки с домами, построенные в конце 19-го века, где теперь тихо соседствуют представители современной буржуазии и сквотируются анархисты.
- Далее последуем протокольной трассе ГДР, но свернём ненадолго в Пренцлауэр-Берг. Сегодня это, пожалуй, самый фешенебельный квартал центрального Берлина. О недалёком социалистическом прошлом напоминают лишь уличные фонари. Я вам расскажу, почему здесь жили оппозиционеры ГДР. Мы также посмотрим на ещё одну образцовую улицу ГДР и вы узнаете, как удалось спасти кайзеровскую архитектуру от бетонных застроек.
- Затем отправимся в район Панкоу, а именно на бывшую «территорию военного городка ЦВК в районе Панков Советского сектора г. Берлин». Летом 1945 года эта местность с приличными особняками была выбрана советской комендатурой для расселения будущих партийных бонз ГДР. За забором, охраняемые военными, здесь жили многие члены руководства СЕПГ, включая президента Вильгельма Пика и лидера партии Вальтера Ульбрихта. Во время прогулки я вам расскажу о жителях «красного гетто» и о судьбе правителей ГДР после объединения Германии. Вы также увидите, где проходили переговоры «два плюс четыре» об окончательном урегулировании в отношении Германии в 1990 году.
- Кроме того в нашем маршруте будет прусский дворец Шёнхаузен (официальная резиденция президента ГДР), Берлинская стена с поцелуем Брежнева и Хоннекера (East Side Gallery) и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия включает трансфер из/в отель на автомобиле компакт-класса (стоимость включена) и пешие прогулки по интересным местам.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется историей, а также тем, кто хочет посмотреть Берлин за пределами Александерплатц.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
По совету гида Андрея обратились к Дарье с просьбой показать альтернативный Берлин, в результате остались очень довольны! Дарья показала нам кварталы Кройцберг и Фридрихсхайн, в маршруте было много нестандартных графити, памятники панкам и мигрантам, постмодерные постройки, а также истории о культовых местах и анархистских сквотах. Сталинскую аллею тоже краем глаза посмотрели, размах впечатлил! Эскрусия очень понравилась, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Дарья! Советую и тем, кто первый раз в Берлине, так и тем, кто уже был в городе: особенности архитектуры Восточного Берлина - тема настолько же интересная, насколько и редкая в туристических справочниках.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии на «Берлин за пределами Александерплатц»
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€29 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€29 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять Берлин за 2 часа
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €120 за всё до 2 чел.
от €399 за экскурсию