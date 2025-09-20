21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Альтернативный Берлин» - с мая по сентябрь. В это время город особенно живой и насыщенный событиями, что позволяет максимально насладиться культурной и ночной жизнью.

Познайте Берлин с другой стороны в рамках экскурсии «Альтернативный Берлин». Увидите, как город привлекает творческих людей и какие уголки он скрывает от обычных туристов.Вас ждут увлекательные истории о Митте, где

зарождались субкультуры, Фридрихсхайне - культурном центре с знаменитой East Side Gallery и Кройцберге, который поражает своей уникальностью. Экскурсия откроет вам новые грани Берлина, покажет его настоящее лицо через искусство, истории и живописные уголки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы шагнем за рамки стандартного туристического маршрута и отправимся изучать повседневность и культуру Берлина. В нашей экскурсии вы посетите районы:

Митте

Мы покажем вам другой центр. Именно здесь зарождались субкультуры — мы объясним, как и почему началась эта история. Вы увидите стрит-арт от художников всего мира, посетите сквот и поймете, что это такое, осмотрите модные лофты и узнаете о процессе джентрификации.

Фридрихсхайн

Это настоящий культурный центр Берлина. Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree. Мы расскажем о протесте «Потопим Mediaspree» и вместе попытаемся ответить на актуальный вопрос «Кому принадлежит город?».

Знаменитый Кройцберг

Вы услышите о прошлом этого района и поймете, в чем секрет его популярности. Узнаете о человеке-легенде Османе Калине и увидите необычный дом и садик прямо у Берлинской стены. Граффити, инсталляции и муралы на стенах — тема жизни и искусства продолжается!

За рамки экскурсии

Мы не только расскажем о том, что происходит здесь и сейчас, но и дадим рекомендации, где есть, пить и танцевать в нашем любимом городе. Поделимся информацией о блошиных и фуд-рынках, подскажем насчет фестивалей и ночной жизни Берлина.

Организационные детали