21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Альтернативный Берлин» - с мая по сентябрь. В это время город особенно живой и насыщенный событиями, что позволяет максимально насладиться культурной и ночной жизнью.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
East Side Gallery
Urban Spree
Берлинская стена
Дом и сад Османа Калина
Описание экскурсии
Мы шагнем за рамки стандартного туристического маршрута и отправимся изучать повседневность и культуру Берлина. В нашей экскурсии вы посетите районы:
Митте
Мы покажем вам другой центр. Именно здесь зарождались субкультуры — мы объясним, как и почему началась эта история. Вы увидите стрит-арт от художников всего мира, посетите сквот и поймете, что это такое, осмотрите модные лофты и узнаете о процессе джентрификации.
Фридрихсхайн
Это настоящий культурный центр Берлина. Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree. Мы расскажем о протесте «Потопим Mediaspree» и вместе попытаемся ответить на актуальный вопрос «Кому принадлежит город?».
Знаменитый Кройцберг
Вы услышите о прошлом этого района и поймете, в чем секрет его популярности. Узнаете о человеке-легенде Османе Калине и увидите необычный дом и садик прямо у Берлинской стены. Граффити, инсталляции и муралы на стенах — тема жизни и искусства продолжается!
За рамки экскурсии
Мы не только расскажем о том, что происходит здесь и сейчас, но и дадим рекомендации, где есть, пить и танцевать в нашем любимом городе. Поделимся информацией о блошиных и фуд-рынках, подскажем насчет фестивалей и ночной жизни Берлина.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
Маршрут может меняться в зависимости от группы и её темпа.
Отдельно оплачивается проезд на метро, зона AB.
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — 190 евро за группу до 4 человек, 45 евро за каждого следующего участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€45
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Hackescher Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лора и Леля — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 468 туристов
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине.
Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях.
Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и читать дальшеуменьшить
рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков.
Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам.
В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям.
Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
5
3
–
2
1
1
1
Vanya
Отличная экскурсия с фокусом на неформальность, простоту и легкость.
Оля очень открытый и жизнерадостный гид. Берлин может быть не самым простым городом до консервативных путешественников и поэтому отдельная благодарность, за сохранение того самого берлинского вайба.
Мы открыли для себя много новых интересных мыслей и мест, теперь хочется самостоятельно вернуться и продолжить изучать.
Спасибо 🤘🏻
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Екатерина
Содердание экскурсии, Лёля, выбранный маршрут и атмосфера Берлина сделали этот день незабываемым! Очень рекомендую эту и другие экскурсии проекта)
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николай
Были с супругой и 2 мя подростками 15 и 17 лет. Всем очень хорошо зашло. На сегодня это моя лучшая экскурсия на Трипстере! Все совпало! Дух Берлина был передан через подачу и знание материала Лёли. Солнечная погода позволила насладиться всеми локациями под откытым небом. Время пролетело молниеносно. До сих пор приятное послевкусие. Огромное спасибо!
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О
Оксана
Были на экскурсии "Альтернативный Берлин" 05.01.2020, экскурсию вела замечательный гид Леля! Она открыла для нас абсолютно иную сторону города, ту, о которой не задумываешься, планируя посетить какой-либо город. Не знаю, читать дальшеуменьшить
есть ли подобные экскурсии в других городах, но что касается Берлина - однозначно рекомендую посетить данную экскурсию! Леля грамотно, структурировано и захватывающе рассказывала нам об андеграудной жизни города, провела по местам, о существовании которых едва ли можно догадаться обычному туристу, обращала наше внимание на мелочи, оказавшиеся в итоге совсем не мелочами). Гид предварительно накануне написала нам, напомнив о встрече, вовремя пришла на место встречи в день экскурсии, обстоятельно отвечала на все наши вопросы, как касающееся темы, так и организационные, типичные для туристов. В общем, все супер! Всем рекомендую! Если вы едете семьей или с друзьями небольшой группой - берите индивидуальную экскурсию! Это будет не намного дороже, но оно того стОит!) Леля - великолепна!
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А
Александра
Мы с девушкой просто в восторге от экскурсии! Во-первых, с Лорой чувствовали себя комфортно, появилось ощущение, что она свой человек в этом городе. Во-вторых, безумно захватили рассказы про арт-объекты, историю читать дальшеуменьшить
Берлина. Лора очень много знает про инсталляции, художников, творческие места. Они с Лёлей делают журнал, представьте сколько они всего знают! Экскурсию мы закончили просто на 100 баллов, прям восторг! Не буду палить фишку, просто доверьтесь девушкам. После экскурсии я влюбилась в Берлин ещё больше. Спасибо большое!
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О
Ольга
Всем привет! Экскурсия прошла отлично! Женя прекрасно ее провела, отвечала на все вопросы, показала много стритарт объектов, кто художники, что заложено в этих работах. Также я узнала новые интересные локации, читать дальшеуменьшить
куда хочется вернуться снова! Экскурсия подойдёт тем кто хочет увидеть что-то свежее и интересное, посмотреть разные уголки Берлина, плюс можно сделать кучу красивых фото:) спасибо ещё раз за классно проведённое время!