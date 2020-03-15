21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Альтернативный Берлин

Стрит-арт, дома, сквоты, галереи: увидеть настоящую жизнь города и понять его свободолюбивый дух

Лора и Леля
Задать вопрос
Лора и Леля – ваш гид
Как Берлин стал таким — ярким, свободным, альтернативным? Мы расскажем, чем он привлекает творческих людей, и покажем реальную жизнь города.

Вы отправитесь в жилой центр, популярный Кройцберг и тусовочный Фридрихсхайн, увидите андеграундные пространства, классные граффити и стрит-арт.

Узнаете о насущных проблемах города и услышите необычные факты и истории.
42 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча у Alexanderplatz
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии21 отзыв
4.48
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин

Что вас ожидает

Мы шагнем за рамки стандартного туристического маршрута и отправимся изучать повседневность и культуру Берлина. В нашей экскурсии вы посетите районы:

Митте
Мы покажем вам другой центр. Именно здесь зарождались субкультуры — мы объясним, как и почему началась эта история. Вы увидите стрит-арт от художников всего мира, посетите сквот и поймете, что это такое, осмотрите модные лофты и узнаете о процессе джентрификации.

Фридрихсхайн
Это настоящий культурный центр Берлина. Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree. Мы расскажем о протесте «Потопим Mediaspree» и вместе попытаемся ответить на актуальный вопрос «Кому принадлежит город?».

Знаменитый Кройцберг
Вы услышите о прошлом этого района и поймете, в чем секрет его популярности. Узнаете о человеке-легенде Османе Калине и увидите необычный дом и садик прямо у Берлинской стены. Граффити, инсталляции и муралы на стенах — тема жизни и искусства продолжается!

За рамки экскурсии
Мы не только расскажем о том, что происходит здесь и сейчас, но и дадим рекомендации, где есть, пить и танцевать в нашем любимом городе. Поделимся информацией о блошиных и фуд-рынках, подскажем насчет фестивалей и ночной жизни Берлина.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Маршрут может меняться в зависимости от группы и её темпа.
  • Отдельно оплачивается проезд на метро, зона AB.
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин
Альтернативный Берлин

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Alexanderplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лора и Леля
Лора и Леля
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине. Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях. Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков. Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам. В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям. Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Все было отлично, альтернативно и креативно!
9 марта 2020
Отличная экскурсия для тех кто хочет узнать побольше про андеграунд, стритарт и тд.
Ведь это неотъемлемая часть города, и каждый рисунок/инсталляция хранит свою историю и смысл
Ходили с Лелей - отличный рассказчик!
28 февраля 2020
Всем привет! Экскурсия прошла отлично! Женя прекрасно ее провела, отвечала на все вопросы, показала много стритарт объектов, кто художники, что заложено в этих работах. Также я узнала новые интересные локации, куда хочется вернуться снова! Экскурсия подойдёт тем кто хочет увидеть что-то свежее и интересное, посмотреть разные уголки Берлина, плюс можно сделать кучу красивых фото :) спасибо ещё раз за классно проведённое время! <3
22 февраля 2020
Спасибо Лоре за фантастическую экскурсию! Она прошла на одном дыхании, три часа пролетели абсолютно незаметно, настолько все было интересно! Очень рекомендую посетить данную экскурсию, вы увидите совершенно другой Берлин, чем тот, который показывает традиционные туристические маршруты. Отдельное спасибо за тёплое отношение, заботу и рекомендации. Миллион спасибо!
7 февраля 2020
Я в восторге..... очень интересно было познакомиться с другим Берлином....всем рекомендую
13 января 2020
Отличная экскурсия! Спасибо Леле за интересный рассказ. Увидели много классных мест. Однозначно рекомендую!
10 января 2020
Были на экскурсии "Альтернативный Берлин" 05.01.2020, экскурсию вела замечательный гид Леля! Она открыла для нас абсолютно иную сторону города, ту, о которой не задумываешься, планируя посетить какой-либо город. Не знаю, есть ли подобные экскурсии в других городах, но что касается Берлина - однозначно рекомендую посетить данную экскурсию! Леля грамотно, структурировано и захватывающе рассказывала нам об андеграудной жизни города, провела по местам, о существовании которых едва ли можно догадаться обычному туристу, обращала наше внимание на мелочи, оказавшиеся в итоге совсем не мелочами). Гид предварительно накануне написала нам, напомнив о встрече, вовремя пришла на место встречи в день экскурсии, обстоятельно отвечала на все наши вопросы, как касающееся темы, так и организационные, типичные для туристов. В общем, все супер! Всем рекомендую! Если вы едете семьей или с друзьями небольшой группой - берите индивидуальную экскурсию! Это будет не намного дороже, но оно того стОит!) Леля - великолепна!
31 декабря 2019
Все супер. Всем советую.
1 декабря 2019
Девушкам удалось провести интересную экскурсию в форме приятной прогулки, после которой осталось масса информации. Это большая редкость!!! Осталось очень приятное послевкусие, обязательно встретимся и на других экскурсиях!
14 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно. Интересный рассказ. Экскурсоводы с юмором, с интересной информацией.
Ещё 11 отзывов

Лора и Леля проводит ещё 2 экскурсии

Берлин: микс старого и новогоБерлин: микс старого и новогоБерлин: микс старого и нового
42 за человека
2.5 часа
2 отзыва
Побывать в исторических и современных кварталах и узнать о жизни берлинцев
В этой экскурсии соединились прошлое и настоящее Берлина. На прогулке вы встретите знаковые достопримечательности и музеи, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды. Услышите любопытные детали из их истории и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.
Бар-хоппинг в БерлинеБар-хоппинг в БерлинеБар-хоппинг в Берлине
50 за человека
2.5 часа
Посетить топовые заведения столицы в веселой компании и попробовать лучшие коктейли
Барная карта может быть не только частью меню. В нашем случае это авторская экскурсия по самым необычным и модным заведениям города. Бары на крышах и в подвалах, панк-рок бары, пабы с живой музыкой, излюбленные места литературоведов и философов, культовые кафе и микро-пивоварни — мы подберем локации на любой вкус!

Необычные маршруты по Берлину

Неизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
скидка35%
От
€80
52 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейхаНацистский Берлин. Архитектура Третьего рейхаНацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
110 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Обойти мрачные постройки и попытаться понять мышление толпы в 1939
До сих пор нацистский период в истории Германии вызывает много вопросов, а тема денацификации постоянно обсуждается в немецком обществе. На экскурсии мы посетим все основные исторические места Третьего рейха. Я расскажу, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним, что происходило в то время в Берлине и как изменился облик города после прихода нацистов.
Берлинские дворикиБерлинские дворикиБерлинские дворики
От 99 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Прогулка по одному из старейших кварталов Берлина с революционным прошлым и хипстерским настоящим
Берлин всё ещё не поразил вас своей неповторимой атмосферой и старинной архитектурой? Тогда приглашаю вас на прогулку по злачным дворикам и манящим переулкам одного из старейших кварталов ремесленного Берлина. Здесь нет туристической суеты, а время словно остановилось. Где-то за парадными фасадами в стиле ар-деко царит дух «золотых двадцатых», а где-то веет «лихими девяностыми». Здесь можно потанцевать свинг, посмотреть старое-доброе немое кино в сопровождении живой музыки или посетить одну из многочисленных арт-галерей.
Розовые очки для БерлинаРозовые очки для БерлинаРозовые очки для Берлина
115 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Берлин, который история 20 века задела, как ни один другой город мира, чрезвычайно сложен для восприятия. Во время экскурсии я стану вашим переводчиком в общении с Берлином, помогу понять историю и архитектуру этого непростого города, проведу по старым колоритным кафе и расскажу местные анекдоты. Вы не только увидите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Берлинскую стену, но и рассмотрите город изнутри, по кусочкам собирая яркий пазл Берлина.
Многослойная культура БерлинаМногослойная культура БерлинаМногослойная культура Берлина
144 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Увидеть, как перекликаются прошлое и настоящее в современной жизни немецкой столицы
Берлин нельзя назвать туристическим городом в привычном понимании. Он не поражает обилием декора фасадов, но впечатляет деталями и историями, скрытыми от глаз. Я покажу вам, на что нужно смотреть, чтобы понять этот город, и предложу ключи к его травматическому прошлому и динамичному настоящему. Вы почувствуете дух настоящего Берлина и узнаете его культуру изнутри.
Кройцберг — Берлин во всей своей колоритностиКройцберг — Берлин во всей своей колоритностиКройцберг — Берлин во всей своей колоритности
От 99 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Зарядиться настроением творчества и свободы на экскурсии по самому альтернативному району столицы
Узнать, чем живёт сегодняшний Берлин, можно только в его самом сочном квартале — Кройцберге! Слава альтернативности этого района давно вышла за пределы страны. «Монмартр», «Гарлем», «Стамбул», «Амстердам» — так любит называть Кройцберг местная пресса, но это далеко не все образы, которые таит в себе увлекательный квартал. На нашей прогулке я открою его самые яркие стороны, среди которых шедевральный стрит-арт, креативный стрит-фуд, радикальные сквоты, партизанские огороды и многое другое.

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле