28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинное местечко, обогнавшее свое время

Стоит свернуть в переулки южнее центра Западного Берлина — и перед вами многогранный Шёнеберг, район с богатым прошлым, интересными историями настоящего и заманчивым будущим. Он стал вторым городом Германии, построившим в конце 19 века собственное метро, а в 1912 был поглощен Берлином. Его свободный дух предпочитали революционеры Карл Каутский и Роза Люксембург, а знаменитости от Есенина, Маяковского и Пастернака до Девида Боуи — его толерантность и бесконечный праздник в Ноллендорфкитц. Здесь происходят события романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» и именно тут снимали культовый антинацистский фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком. Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным!».

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шёнебергских ресторанчиков.

Небанальные сюжеты и места Шёнеберга

Во времена печального прошлого здесь, в здании Берлинского Апелляционного суда, национал-социалисты осуждали за анекдоты и тут Гитлер требовал вешать виновных «как туши» за предательство. Совсем рядом я покажу вам четырехэтажный железобетонный бункер времен Третьего рейха, одно из немногих сохранившихся зданий т.н. «Столицы мира Германия» и место, где в 1943 министр пропаганды Геббельс объявил миру тотальную войну. Теперь на брусчатке Шёнеберга вы найдете медные таблички с именами депортированных евреев, а в Баварском квартале — «Места Воспоминания» с цитатами антисемитских законов времен национал-социализма.

Вы заглянете в типичные внутренние дворы доходных домов имперской эпохи и в старейший детский приют Берлина, где сейчас работает мультикультурный интеграционный детский сад. Убедитесь, что оригиналы бронзовых коней барона Клодта с петербургского Аничкова моста прусскому королю подарил российский император. Узнаете, где спрятана рыночная площадь, известная с 13 века, где до сих пор проходят фермерские рынки и лучшие фломаркты, а на Рождество — благотворительные базары.

Вас поразит буйство архитектурных стилей Шёнеберга: от рококо «Королевской колоннады», историзма и барокко многочисленных церквей, модерна жилых кварталов начала 20 века до современных модных проектов.

Конечно, маршрут охватит не только исторические достопримечательности, но и самое интересное и актуальное в сегодняшнем Шёнеберге.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 18 лет, которые хотят увидеть больше, чем «визитные карточки» Берлина, и взглянуть на город с необычной стороны.