28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района

Игорь
Задать вопрос
Игорь – ваш гид
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг.

Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру.

Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн.

По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф.

Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
От
€80
52 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Встреча на площади Виттенбергплатц
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Что вас ожидает

Старинное местечко, обогнавшее свое время
Стоит свернуть в переулки южнее центра Западного Берлина — и перед вами многогранный Шёнеберг, район с богатым прошлым, интересными историями настоящего и заманчивым будущим. Он стал вторым городом Германии, построившим в конце 19 века собственное метро, а в 1912 был поглощен Берлином. Его свободный дух предпочитали революционеры Карл Каутский и Роза Люксембург, а знаменитости от Есенина, Маяковского и Пастернака до Девида Боуи — его толерантность и бесконечный праздник в Ноллендорфкитц. Здесь происходят события романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» и именно тут снимали культовый антинацистский фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком. Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным!».

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шёнебергских ресторанчиков.

Небанальные сюжеты и места Шёнеберга
Во времена печального прошлого здесь, в здании Берлинского Апелляционного суда, национал-социалисты осуждали за анекдоты и тут Гитлер требовал вешать виновных «как туши» за предательство. Совсем рядом я покажу вам четырехэтажный железобетонный бункер времен Третьего рейха, одно из немногих сохранившихся зданий т.н. «Столицы мира Германия» и место, где в 1943 министр пропаганды Геббельс объявил миру тотальную войну. Теперь на брусчатке Шёнеберга вы найдете медные таблички с именами депортированных евреев, а в Баварском квартале — «Места Воспоминания» с цитатами антисемитских законов времен национал-социализма.

Вы заглянете в типичные внутренние дворы доходных домов имперской эпохи и в старейший детский приют Берлина, где сейчас работает мультикультурный интеграционный детский сад. Убедитесь, что оригиналы бронзовых коней барона Клодта с петербургского Аничкова моста прусскому королю подарил российский император. Узнаете, где спрятана рыночная площадь, известная с 13 века, где до сих пор проходят фермерские рынки и лучшие фломаркты, а на Рождество — благотворительные базары.

Вас поразит буйство архитектурных стилей Шёнеберга: от рококо «Королевской колоннады», историзма и барокко многочисленных церквей, модерна жилых кварталов начала 20 века до современных модных проектов.

Конечно, маршрут охватит не только исторические достопримечательности, но и самое интересное и актуальное в сегодняшнем Шёнеберге.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 18 лет, которые хотят увидеть больше, чем «визитные карточки» Берлина, и взглянуть на город с необычной стороны.

Организационные детали

Напитки и еда по желанию и не входят в стоимость прогулки.

Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Виттенбергплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
Напишите мне

28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Экскурсия, была очень познавательная! Видно, что гид владеет большим количеством знаний! Интересно рассказывает и показывает город! Рекомендую!)
9 февраля 2020
Мы в полном восторге! Не смотря на то, что мы живем в Берлине, после экскурси Игоря, посмотрели на город другими глазами. Нам было на столько интересно, что в какой-то момент я словила себя на мысли, что я уже подбираю дату, когда мы пойдём на следующую экскурсию с Игорем. Всем очень рекомендую.
1 февраля 2020
Спасибо большое экскурсоводу Игорю! Огромное удовольствие от общения, подгружаешься в историю города и страны, как будто перемещаешься в машине времени в те далекие годы, благодаря искусству рассказчика. Мы просто влюбились в Берлин! Экскурсия продлилась много дольше заявленного времени, но осталось впечатление недосказанного, хочется вернуться вновь и ещё раз побродить по улочкам Шёнеберга вместе с Игорем! Ещё раз большое спасибо от нас!
13 января 2020
В Берлине были впервые, очччень понравилось. И первое приятное впечатление это экскурсия по Шенебергу с Игорем. Скажу честно, мы сами не знали, что мы хотим от этой экскурсии, но Игорь видимо умеет чувствовать людей, хорошо знает Шенеберг, легок и приятен в общении, говорил с нами не заученными фразами из учебников.Он показал нам частичку Берлина так, что вспоминая об этой экскурсии хочется обязательно вернуться в этот прекрасный город. Отмечу так же богатый словарный запас, прекрасную русскую речь, на все вопросы мы получали интересные развернутые ответы. Рекомендую гида Игоря и его экскурсии.
31 декабря 2019
Замечательно!получили больше, чем ожидали! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем Вам процветания и много встреч с интересными и приятными людьми!
9 декабря 2019
Очень интересный район Берлина. Игорь рассказывал информацию, которую не прочитаешь в путеводителе, а также много любопытного я узнала о жизни в Берлине (меня всегда это интересует). Всем советую обязательно посмотреть Шенеберг. И лучше это делать с утра, экскурсия продолжительная и эффективнее она пройдет в светлое время суток.
6 декабря 2019
Довольно скептически отношусь к экскурсиям. Но полученный опыт и знания во время экскурсии превзошли всякие ожидания. Игорь - очень эрудированный гид. Кроме того, что с интересом и пользой проводишь время, самое интересное - после окончания экскурсии появляется желание погрузиться в еще более подробное изучения истории Берлина и не только.
25 ноября 2019
Очень здорово! Это было именно то, чего мы хотели. Чувствуется, что Игорь очень любит этот город, отлично его знает и готов рассказывать о нём бесконечно. Мы были заинтересованными слушателями, и в итоге наша встреча продлилась 5 с половиной часов вместо 3,5 заявленных)).
Уверен, что экскурсия понравится всем людям широких взглядов, готовым много ходить и слушать собеседника. Думаю, что не подойдёт она только личностям с национальной, религиозной, расовой или какой-либо другой нетерпимостями, а также тем, кто чрезмерно отягощён амбициями в стиле "можем повторить".
22 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Это наша первая поездка в Берлин, мы посетили все основные "визитные карточки" города, а благодаря экскурсии "Прогулка по Шенебергу" Берлин открылся с совершенно другой стороны. Игорь очень интересно рассказывает, погружаешься в жизнь района и самого города, узнала много для себя нового. Конечно, самостоятельно гуляя по городу, этого всего не увидели бы и не узнали. Благодаря экскурсии поняла, что каждый район Берлина таит в себе много интересного, обязательно приеду ещё раз. Экскурсию очень рекомендую!
31 октября 2019
Экскурсия была просто потрясающая. Игорь открыл мне Берлин, которого я ещё не знала. Все было очень интересно, живо и действенно познавательно. Спасибо, Игорь !)
Ещё 18 отзывов

Игорь проводит ещё 3 экскурсии

Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоскШарлоттенбург — королевский блеск и современный лоскШарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
скидка25%
От
€78
59 за экскурсию
4.5 часов
1 отзыв
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
«Два Берлина» на велосипеде«Два Берлина» на велосипеде«Два Берлина» на велосипеде
скидка40%
От
€130
78 за экскурсию
5 часов
31 отзыв
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Уже несколько десятилетий Берлин — самый быстроразвивающийся город Европы. Путеводители не успевают за изменением списка достопримечательностей, а берлинцы и путешественники – за тенденциями. Приглашаю прокатиться по узнаваемым, никогда не устаревающим местам и заглянуть в переулки, которых вы не найдете в справочниках для туристов. Стена, разделявшая город, разрушена, но Западный и Восточный Берлин продолжают конкурировать. Вы увидите все самое впечатляющее в двух центрах и соберете незабываемую коллекцию впечатлений!
«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком«Ночной Берлин» — велопрогулка на границе между Западом и Востоком
скидка30%
От
€70
49 за экскурсию
3.5 часа
8 отзывов
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Велосипедный тур на закате — возможность увидеть знаменитые открыточные виды Берлина и скрытые от посторонних глаз удивительные места в то время, когда зажигаются «неоновые огни», а у главных достопримечательностей меньше машин и людей. Вы несколько раз пересечете линию, разделявшую город на западный и восточный сектор. Проедете по набережным Шпрее и вдоль каналов, по мостам и паркам, точкам, напоминающим об ужасном прошлом Берлина и ярким площадям. Возьмите с собой хорошую фотокамеру! Новые впечатления и прекрасное настроение гарантируются.

Исторические экскурсии в Берлине

Понять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часа
От 99 за экскурсию
2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музея
103 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
115 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы. А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
Потсдам: энциклопедия прусских королейПотсдам: энциклопедия прусских королейПотсдам: энциклопедия прусских королей
185 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
Концлагерь «Заксенхаузен» в ОраниенбургеКонцлагерь «Заксенхаузен» в ОраниенбургеКонцлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
118 за экскурсию
4.5 часов
Из Берлина отправиться к мемориалу, узнать о жизни пленников и усвоить страшный урок истории
Мы не все знаем про Заксенхаузен, но и того, что известно, достаточно для серьезных выводов. Вы осмотрите его территорию, осознаете, какие вещи здесь происходили — и попробуете разобраться в их причинах. Поговорим и о последствиях: о концлагере после войны и о проблеме неонацизма. Экскурсия не доставит удовольствия, но хоть раз посетить Заксенхаузен очень важно.
Берлинские катакомбыБерлинские катакомбыБерлинские катакомбы
64 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы. Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина. За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей. Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле