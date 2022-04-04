28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг.

Вы пересечёте его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными ещё
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с конца 19 века на квир-культуру. Попадёте в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдёте через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».

5
70 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Описание экскурсии

Старинное местечко, обогнавшее своё время

Стоит свернуть в переулки южнее центра Западного Берлина — и перед вами многогранный Шёнеберг, район с богатым прошлым, интересными историями настоящего и заманчивым будущим. Он стал вторым городом Германии, построившим на рубеже 19-20 веков собственное метро, а в 1912 был поглощён Берлином. Его свободный дух предпочитали революционеры Карл Каутский и Роза Люксембург, а знаменитости от Есенина, Маяковского, Пастернака и Набокова до Девида Боуи и Игги Поп — его толерантность и бесконечный праздник в Ноллендорфкитц. Здесь происходят события романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» и именно тут снимали культовый антинацистский фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком. Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным!»

Примерно на полпути мы заглянем в одно из типичных шёнебергских кафе в подлинных интерьерах аптеки времён кайзеровской Пруссии.

Небанальные сюжеты и места Шёнеберга

Рядом с местом встречи вы найдёте мемориал жертвам национал-социализма, установленный самими жителями района, а на брусчатке Шёнеберга — медные таблички с именами репрессированных.

Мы пройдём через католическую церковь, где много лет служил блаженный «Мюнстерский лев», и посетим один из лучших образцов неоготики в регионе — лютеранскую церковь с чудом сохранившимися росписями и витражами.

Вы заглянете в парадные подъезды и внутренние дворы доходных домов имперской эпохи. Также узнаете, где спрятана рыночная площадь, известная с 13 века, на которой до сих пор проходят фермерские рынки и лучшие фломаркты, а на Рождество — благотворительные базары.

Мы спустимся в несколько станций метро 1904-1907 годов. Вас поразит буйство архитектурных стилей Шёнеберга: от барокко, рококо, историзма и модерна церквей и жилых кварталов — до модных современных архитектурных проектов.

Конечно, маршрут охватит не только исторические достопримечательности, но и самое интересное и актуальное в сегодняшнем Шёнеберге.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 18 лет, которые хотят увидеть больше, чем «визитные карточки» Берлина, и взглянуть на город с необычной стороны.

Организационные детали

Напитки и еда по желанию и не входят в стоимость прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€80
Студенты€60
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Wittenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Пишу отзыв после 10 дней паузы. С холодной головой теперь я понимаю, надо признать было интересно и информативно. В день экскурсии я разозлилась, район Шенеберг открылся для меня с новой
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стороны, красивые улицы, оживленный район, немецкий колорит, но изначально было понятно 3 часа для экскурсии действительно много. Гид Игорь, он очень харизматичный и бескомпромиссный, но человек глубоко в теме и время с ним тратиться не будет. Несмотря на всю гамму пережитых эмоций, рекомендация от меня будет на высшем уровне. Думаю встретиться с Игорем на других его экскурсиях, если получится договориться до 2 часов.
Цена лояльная и заниженная - на мой взгляд.

Пишу отзыв после 10 дней паузы. С холодной головой теперь я понимаю, надо признать было интересно
Пишу отзыв после 10 дней паузы. С холодной головой теперь я понимаю, надо признать было интересно
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Ирина
Нам очень понравилось! Игорь очень старался максимально поделиться всем, что знает о Берлине, но в такое короткое время это было просто нереально 😂 мы задержались на час, тк хотелось узнать
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побольше. Очень хочу в следующий приезд попасть к Игорю уже на вело экскурсию Два Берлина. Всем рекомендую. Следует отметить, что экскурсия будет интенсивной, поэтому любителям поесть/посидеть/давайте сделаем 15й перерыв не подойдёт 😉 правда Игорь, справедливости ради стоит отметить, готов под вас подстроиться. Заранее стоит списаться и обсудить ожидания

Нам очень понравилось! Игорь очень старался максимально поделиться всем, что знает о Берлине, но в такое
Нам очень понравилось! Игорь очень старался максимально поделиться всем, что знает о Берлине, но в такое
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С
Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
Блестяще подобран материал с учетом специфики и интересов участников. Подойдет открытым к восприятию нового и толерантным людям.
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Петр
Игорь удивительный рассказчик!!! Такая интересная информация, столько нового я узнала о месте, где часто останавливаюсь. Все было очень профессионально и интеллигентно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую его теперь своим друзьям
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Н
Отличная экскурсия. Игорь поразил объёмом знаний. Очень интересно и познавательно рассказывал и по теме экскурсии и много другого. Очень советуем Игоря, как гида!
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Е
В Берлине были впервые, очччень понравилось. И первое приятное впечатление это экскурсия по Шенебергу с Игорем. Скажу честно, мы сами не знали, что мы хотим от этой экскурсии, но Игорь
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видимо умеет чувствовать людей, хорошо знает Шенеберг, легок и приятен в общении, говорил с нами не заученными фразами из учебников. Он показал нам частичку Берлина так, что вспоминая об этой экскурсии хочется обязательно вернуться в этот прекрасный город. Отмечу так же богатый словарный запас, прекрасную русскую речь, на все вопросы мы получали интересные развернутые ответы. Рекомендую гида Игоря и его экскурсии.

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