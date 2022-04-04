28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг.Вы пересечёте его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными ещё

с конца 19 века на квир-культуру. Попадёте в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдёте через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».

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Описание экскурсии

Старинное местечко, обогнавшее своё время

Стоит свернуть в переулки южнее центра Западного Берлина — и перед вами многогранный Шёнеберг, район с богатым прошлым, интересными историями настоящего и заманчивым будущим. Он стал вторым городом Германии, построившим на рубеже 19-20 веков собственное метро, а в 1912 был поглощён Берлином. Его свободный дух предпочитали революционеры Карл Каутский и Роза Люксембург, а знаменитости от Есенина, Маяковского, Пастернака и Набокова до Девида Боуи и Игги Поп — его толерантность и бесконечный праздник в Ноллендорфкитц. Здесь происходят события романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» и именно тут снимали культовый антинацистский фильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком. Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным!»

Примерно на полпути мы заглянем в одно из типичных шёнебергских кафе в подлинных интерьерах аптеки времён кайзеровской Пруссии.

Небанальные сюжеты и места Шёнеберга

Рядом с местом встречи вы найдёте мемориал жертвам национал-социализма, установленный самими жителями района, а на брусчатке Шёнеберга — медные таблички с именами репрессированных.

Мы пройдём через католическую церковь, где много лет служил блаженный «Мюнстерский лев», и посетим один из лучших образцов неоготики в регионе — лютеранскую церковь с чудом сохранившимися росписями и витражами.

Вы заглянете в парадные подъезды и внутренние дворы доходных домов имперской эпохи. Также узнаете, где спрятана рыночная площадь, известная с 13 века, на которой до сих пор проходят фермерские рынки и лучшие фломаркты, а на Рождество — благотворительные базары.

Мы спустимся в несколько станций метро 1904-1907 годов. Вас поразит буйство архитектурных стилей Шёнеберга: от барокко, рококо, историзма и модерна церквей и жилых кварталов — до модных современных архитектурных проектов.

Конечно, маршрут охватит не только исторические достопримечательности, но и самое интересное и актуальное в сегодняшнем Шёнеберге.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 18 лет, которые хотят увидеть больше, чем «визитные карточки» Берлина, и взглянуть на город с необычной стороны.

Организационные детали

Напитки и еда по желанию и не входят в стоимость прогулки.