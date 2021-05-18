Полезная информация о Бремене
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Местное время в Бремене
19:4828
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Бремен
|По-английски
|Bremen
|Столица региона
|Бремен является столицей региона
|Население города
|546 501 чел.
|Аэропорт
|Бремен BRE
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Где находится Бремен на карте
Бремен
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