Полезная информация о Бремене

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Местное время в Бремене
19:4828
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБремен
По-английскиBremen
Столица регионаБремен является столицей региона
Население города546 501 чел.
АэропортБремен BRE
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Бремен на карте

Бремен фото города
Бремен

Популярные экскурсии в Бремене

Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
126
за чел.
Сказочные замки Баварии
Сказочные замки Баварии
125
за чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия по замкам Баварии.
Бремен — город музыкантов
Бремен — город музыкантов
200
за чел.
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
5
7 отзывов
156
за чел.
Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
4.9
16 отзывов
от
52
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
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